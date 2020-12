09.12.2020 / 15:30



IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity, hat mit dem schwedischen Blue-Chip-FinTech Rocker, seines Zeichens Challenger-Bank, einen Vertrag zur Verbesserung der Sicherheit kontaktloser Zahlungen geschlossen. Die biometrischen Zahlungskarten F.CODE von IDEMIA werden im ersten Quartal 2021 einem Proof-of-Concept-Prozess bei Rocker-Kunden unterzogen.

Während der Pandemie ist die weltweite Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungslösungen drastisch gestiegen. Die Challenger-Bank Rocker, ein hochkarätiges schwedisches FinTech-Unternehmen mit Schibsted als größtem Aktionär, hat mit IDEMIA, dem weltweit führenden Anbieter von Augmented Identity, eine Partnerschaft geschlossen, um das erste Proof-of-Concept für biometrische Karten in Nordeuropa durchzuführen. Zahlungen mit der Karte werden per Fingerabdruck im Geschäft verifiziert.

Mit der Zahlungskarte F.CODE, die ein anwenderfreundliches, biometrisches Authentifizierungsverfahren nutzt, werden Transaktionen schneller, hygienischer und sicherer, da die PIN-Eingabe oder Unterschrift des Karteninhabers entfällt und somit die Zahl der Kontaktpunkte an öffentlichen Orten reduziert wird.

Diese von IDEMIA entwickelte, bahnbrechende Lösung macht sich die Vorteile der biometrischen Technologie zunutze und gewährleistet höchste Sicherheit, da alle biometrischen Zugangsdaten nur auf dem Kartenchip und nicht in einer dezentralen Datenbank gespeichert werden. Die batterielose Karte wird Mitte 2021 im Anschluss an das Proof-of-Concept eingeführt. Sie bezieht ihre Energieversorgung vom Zahlungsterminal und ist auf höchsten Anwenderkomfort ausgelegt.

Im Hinblick auf Innovationskraft hält Rocker die Führungsposition unter den schwedischen FinTechs. Rocker plant, die F.CODE-Karte als neue Dienstleistung in seinem umfassenden und stetig wachsenden Angebot an Finanzdienstleistungen für Privatkunden anzubieten, die anwenderfreundlicher, flexibler und preisgünstiger sind als vergleichbare Dienste. Das Proof-of-Concept soll im ersten Quartal 2021 abgeschlossen sein.

'Wir sind stolz darauf, mit Rocker zusammenzuarbeiten und die Zukunft des Zahlungsverkehrs Hand in Hand mit einem FinTech-Unternehmen an vorderster Innovationsfront zu gestalten. Wir freuen uns, den Kunden von Rocker dank des Einsatzes von Biometrie eine innovative und dennoch nahtlose Erfahrung zu bieten', sagte Amanda Gourbault, Executive Vice-President Financial Institutions von IDEMIA.

'Als Challenger-Bank testen wir ständig neue Technologien, um intelligentere Finanzdienstleistungen zu entwickeln, die bequemer zu nutzen sind und unseren Kunden helfen, ihren Finanzalltag zu vereinfachen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, unseren Kunden neuartige und attraktive Innovationen zu bieten. Die Einführung der biometrischen F.CODE-Debitkarte ist Teil unserer Strategie, intelligente und sichere Zahlungslösungen auf allen Plattformen zu bieten - sei es per Mobiltelefon, Karte oder Überweisung. Mit dieser Strategie sind wir das erste FinTech-Unternehmen in Schweden und eines der ersten weltweit, das Verbrauchern diese Zahlungstechnologie zugänglich macht', erklärte Jonas Hultin, Chief Product Officer und einer der drei Gründer von Rocker.

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen wichtigen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen und Reisen) sowohl in der physischen als auch in der digitalen Welt auszuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für Augmented Identity, eine Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir eines der wichtigsten Güter - unsere Identität - für Personen oder Objekte nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen Augmented Identity für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit. Mit fast 15.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com / Folgen Si @IDEMIAGroup auf Twitter

Über Rocker

Rocker AB (publ) ist ein FinTech-Unternehmen mit Sitz in Stockholm, Schweden. Rocker folgt der Vision, eine führende Challenger-Bank in Europa zu werden, indem es dem Durchschnittsverbraucher einfachen und erschwinglichen Zugang zu Finanzdienstleistungen verschafft. Rocker bietet Dienste in den Bereichen Kreditvergabe, Zahlungsabwicklung und Spareinlagen. Der in das führende schwedische Kleinanzeigen-Portal Blocket integrierte Peer-to-Peer-Zahlungsdienst von Rocker mit der Option für spätere Bezahlung wird unter dem Markennamen 'Rocker Pay' angeboten. Rocker ist in der EU als Zahlungsinstitut lizenziert und wird von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde überwacht. Schibsted und LMK sind mit 32 bzw. 18 Prozent die größten Aktionäre von Rocker.

Weitere Informationen finden Sie unter rocker.com/about-us oder www.linkedin.com/company/rocker

