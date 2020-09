0:20 | 04.09.2020

Business Wire News: Illumina arbeitet mit 54gene bei der Schaffung einer Genomik-Einrichtung von Weltklasse in Nigeria zusammen



04.09.2020 / 00:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Die Partnerschaft wird 54genes sequenzbasierte Forschung und molekulardiagnostische Fähigkeiten erweitern, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Gesundheitsergebnisse durch Präzisionsmedizin liegt CAMBRIDGE, England --(BUSINESS WIRE)--03.09.2020-- Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) gab heute eine Zusammenarbeit mit 54gene bekannt, einem Unternehmen der Gesundheitstechnologie, dessen Aufgabe es ist, die Fähigkeiten der Präzisionsmedizin in Afrika durch Forschung, fortschrittliche molekulare Diagnostik und klinische Programme zu fördern. Die Partnerschaft wird die Einrichtung einer neuen Genetik-Einrichtung in Lagos, Nigeria, unterstützen, die mit einer Reihe von Illuminas hochmodernen Sequenzierungsund High-Density-Microarray-Technologieplattformen ausgestattet sein wird, die genetische Informationen für die Gesundheitsforschung und Arzneimittelentwicklung generieren werden. Afrika enthält mehr genetische Vielfalt als jeder andere Kontinent, da das afrikanische Genom das älteste menschliche Genom ist. Es wird jedoch geschätzt, dass weniger als 3% der analysierten Genome von Afrikanern stammen, was es zu einer potenziell reichen Quelle neuer genetischer Informationen für die Gesundheits- und Arzneimittelforschung macht, die 54gene als globale Forschungsressource nutzen und gleichzeitig sicherstellen will, dass Afrikaner von den modernsten medizinischen Innovationen profitieren. Paula Dowdy, SVP, General Manager EMEA, Illumina, sagte: 'Es ist unglaublich wichtig, weltweit einen gerechten Zugang zur genomischen Sequenziertechnologie zu gewährleisten, damit die Genome im Kontext der globalen Vielfalt interpretiert werden können. Durch Partnerschaften wie diese mit 54gene wollen wir Barrieren beim Zugang zur Sequenzierung beseitigen und die Vorteile der Genomik so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen.' Dr. Abasi Ene-Obong, Founder und CEO von 54gene, sagte: 'Die Ergänzung unserer Forschungs- und Diagnosekapazitäten durch die Spitzentechnologie aus Illumina ist für 54gene ein entscheidender Schritt zur Erfüllung unserer Mission, den Zugang zur Präzisionsmedizin zu erleichtern. Dies ist Teil unseres umfassenderen Engagements für den Aufbau von Kapazitäten und Infrastrukturen in Afrika, die es uns ermöglichen werden, die Genomforschung erheblich auszuweiten und gleichzeitig die Gesundheitsversorgung auf dem Kontinent zu verbessern. Zusammen mit unseren zahlreichen Partnern in der afrikanischen medizinischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft wollen wir der Region den Zugang zur fortgeschrittenen molekularen Diagnostik erleichtern und gleichzeitig Hunderte von qualifizierten Arbeitsplätzen in der Molekularbiologie und Bioinformatik schaffen.' Im Rahmen der Partnerschaft werden afrikanische Proben, die in der de-identifizierten Biobank von 54gene aufbewahrt werden, genotypisiert, sequenziert und analysiert, ohne dass Proben ins Ausland geschickt werden müssen, was das Engagement von Illumina widerspiegelt, Afrika in die Lage zu versetzen, seine genomischen Fähigkeiten zu erweitern. Die lokale Infrastruktur wird die Kosten und die Bearbeitungszeit für Testergebnisse reduzieren. Illumina wird auch seine renommierte Ausbildung anbieten, um die Nutzung seiner Sequenzier- und Microarray-Geräte zu unterstützen und die kontinuierliche Unterstützung des wachsenden Teams von Molekularwissenschaftlern von 54gene sicherzustellen. ### Um mehr zu erfahren, besuchen Sie das News Center von Illumina. Über Illumina Illumina verbessert die menschliche Gesundheit durch die Entschlüsselung des Potenzials des Genoms. Unser Fokus auf Innovation hat uns als globalen Marktführer in der DNA-Sequenzierung und den Array-basierten Technologien etabliert, die Kunden aus der Forschung, dem klinischen Bereich und dem Anwendermarkt dienen. Unsere Produkte kommen in den Bereichen Life Science, Onkologie, reproduktive Gesundheit, Landwirtschaft und in anderen neu entstehenden Marktsegmenten zum Einsatz. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.illumina.com und verbinden Sie sich mit uns auf Twitter, Facebook, LinkedIn , Instagram und YouTube. Über 54gene 54gene ist ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das den Stand der Gesundheitsversorgung durch groß angelegte Entdeckungen und translationale Forschung, fortschrittliche molekulare Diagnostik und umfassende klinische Programme zum Nutzen der Afrikaner und der Weltbevölkerung vorantreibt. Das 2019 gegründete Unternehmen 54gene nutzt humangenetische Daten verschiedener afrikanischer Bevölkerungsgruppen, um die Entwicklung, Verfügbarkeit und Wirksamkeit medizinischer Produkte und Diagnostika zu verbessern, die sich für Afrikaner und die Weltbevölkerung im Allgemeinen als vorteilhaft erweisen werden. Benutzung zukunftsgerichteter Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren aktuellen Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und können erheblich von tatsächlichen Ergebnissen oder zukünftigen Ereignissen abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, gehören unsere Fähigkeit, die Übernahme und Anwendung der Genomik, insbesondere im klinischen Umfeld, auszuweiten, zusammen mit anderen Faktoren, die in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich unserer jüngsten Einreichungen auf den Formularen 10-K und 10-Q, oder in Informationen, die in öffentlichen Telefonkonferenzen bekannt gegeben werden, deren Datum und Uhrzeit zuvor veröffentlicht werden, detailliert aufgeführt sind. Wir übernehmen weder derzeit noch künftig eine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen, zur Prüfung oder Bestätigung von Erwartungen der Analysten oder zur Bereitstellung vorläufiger Berichte oder Updates zum Verlauf des aktuellen Quartals. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200903005869/de/ Kontakt:

Investoren:

Jacquie Ross, CFA

858 255 5243

ir@illumina.com Medien:

Karen Birmingham, PhD

+44 7500 105665

kbirmingham@illumina.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



04.09.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1127421 04.09.2020