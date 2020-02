1:40 | 06.02.2020

Business Wire News: Imricor gibt erfolgreiche Behandlung der ersten Fälle im Herzzentrum Dresden bekannt



06.02.2020 / 01:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. MINNEAPOLIS (USA) und DRESDEN (Deutschland) --(BUSINESS WIRE)--06.02.2020-- Imricor Medical Systems, Inc. (kurz das Unternehmen oder Imricor) (ASX: IMR), gibt bekannt, dass die ersten Eingriffe mit den Produkten des Unternehmens nach Erhalt der CE-Kennzeichnung für den Ablationskatheter Vision-MR im Herzzentrum Dresden durchgeführt worden sind. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200205005899/ de/ Drs. Christopher Piorkowski (left) and Thomas Gaspar (right) performing iCMR ablations at the Heart Center Dresden (Photo: Heart Center Dresden). Drs. Christopher Piorkowski (left) and Thomas Gaspar (right) performing iCMR ablations at the Heart Center Dresden (Photo: Heart Center Dresden). In zwei Tagen wurden drei Eingriffe von Dr. Christopher Piorkowski und Dr. Thomas Gaspar (https://www.herzzentrum-dresden.com/rhythmologie/unser-team/) durchgeführt. Weitere Ärzte im Herzzentrum Dresden werden ebenfalls sehr bald mit der Durchführung von Eingriffen beginnen. Diese Eingriffe stellen weltweit die ersten iCMR-Ablationen dar, die außerhalb einer klinischen Studie durchgeführt wurden. Sie wurden in einem iCMR-Labor durchgeführt, das mit dem 1,5T-MRT-Scanner MAGNETOM Aera von Siemens ausgestattet ist. 'Dies ist ein weiterer enormer Meilenstein für Imricor', sagte Steve Wedan, Vorstandsvorsitzender und CEO von Imricor. 'Damit beginnt die routinemäßige klinische Nutzung und die volle Einsatzfähigkeit dieses spannenden neuen iCMR-Bereichs.' Active Catheter Imaging Es wurden Eingriffe mit nativer MRT-Bildgebung über den Siemens-Scanner durchgeführt, was das Unternehmen als Active Catheter Imaging bezeichnet. Mit dieser Bildgebungstechnik kann man den Ablationskatheter Vision-MR leicht erkennen, ohne dass aktives Tracking oder ein Kartierungssystem verwendet werden muss. Active Catheter Imaging erwies sich bei den im Herzzentrum Dresden durchgeführten Eingriffen als äußerst effektiv. Dr. Christopher Piorkowski sagte dazu während eines Eingriffs: 'Das ist sehr schön. Es ist besser als Fluoroskopie. Bei der Fluoroskopie kann man sich die Anatomie nur vorstellen. Hier kann man sie sehen.' Marketingleiter Nick Twohy erklärte: 'Es ist sehr spannend für uns, unsere ersten Fälle abzuschließen. Wir waren sofort nach Erhalt der Zulassung bereit. Die Technik des Active Catheter Imaging ist jetzt nicht nur auf dem Markt erhältlich, sondern ermöglicht es Fachleuten im Gesundheitswesen auch, sich heute um Patienten zu kümmern und sich gleichzeitig schon auf die sich abzeichnenden Fortschritte bei der 3D-Mapping-Technologie vorzubereiten.' Über Imricor Unter http://imricor.com/investors/about-imricor/ finden Sie weitere Informationen über Imricor, Eigentumsbeschränkungen für ausländische Anleger und zukunftsgerichtete Aussagen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200205005899/de/ Kontakt:

Investoren:

Steve Wedan

Executive Chair, President und CEO

E-Mail: steve.wedan@imricor.com Carrie Barrack

Senior Advisor, Cato & Clegg

E-Mail: carrie@catoandclegg.com

Telefon: +61 422 464 028 Medien für die übrige Welt:

Nick Twohy

Marketingleiter, Imricor

E-Mail: nick.twohy@imricor.com

Telefon: +1 952 818 8407 Medien in Australien:

Carrie Barrack

Senior Advisor, Cato & Clive

E-Mail: carrie@catoandclive.com

Mobiltelefon: +61 422 464 028



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



06.02.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

969203 06.02.2020