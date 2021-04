11:20 | 12.04.2021

12.04.2021 / 11:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Führendes Digitalmarketing-Unternehmen vereint Spezialistenteams und überwindet Marketing-Silos, um Weltklasse-Lösungen zu kreieren LONDON und NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--12.04.2021-- Das führende Digital marketing-Unternehmen Incubeta gibt heute seine neue Markenidentität bekannt, die seine Spezialistenteams unter dem Markennamen Incubeta vereint. Die Neupositionierung ist Teil der Schwerpunkttätigkeit von Incubeta, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Wachstum durch Kreativität, Kooperation und Expertise auszubauen. Zugleich bekräftigt Incubeta damit sein Engagement, wirkliche Leistungspartner zu werden, um Unternehmen dabei zu helfen, die richtigen Gelegenheiten für ein beschleunigtes Wachstum zu finden. Diese frische neue Optik für Incubeta repräsentiert die Persönlichkeit des kreativen, vielfältigen, intelligenten und spannenden Teams, aus dem das Unternehmen besteht. Ein Team von mehr als 440 Entwicklern, Denkern, Produzenten und Mitarbeitern, geeint durch die Idee, kreative Wege zu finden, um Unternehmen schneller voranzubringen. Das Engagement von Incubeta 'für den Ausbau des Wachstums' unterstreicht, wie das Unternehmen an der Seite seiner Kunden mitwachsen wird, indem es sich auf den Ausbau seiner Serviceleistungen und Produkte entlang der gesamten Customer Journey konzentriert und den Auftraggebern die Kontrolle über ihre Daten, Kunden und Maßnahmen zurückgibt. Die Incubeta-Gruppe ist in den vergangenen 7 Jahren um das Zwanzigfache gewachsen, bietet fantastische Aufstiegschancen für ihre Mitarbeiter und unterstützt eine steigende Zahl von Kunden beim Lösen ihrer vielfältigen Herausforderungen in einer komplexen digitalen Umgebung. Die Vereinheitlichung seiner Spezialisierungen wird sicherstellen, dass Incubeta in puncto Innovationskraft an der Spitze bleiben wird, um Unternehmen zu unterstützen, ihr digitales Potenzial freizusetzen und weiter zu verstärken. Dies wird das Unternehmen auch als die neue Generation digitaler Wachstumspartner - transparent, verantwortlich und agil - positionieren. Incubeta setzt seine technische, strategische und kreative Expertise ein, um Unternehmen zu unterstützen, mit Kunden in Kontakt zu treten, ihre Leistung zu verbessern und die Reichweite auszubauen - alles im Dienste des digitalen Erfolgs. Lars Lehne, Group CEO von Incubeta, kommentierte die Entwicklung so: 'Wir sind hocherfreut, nun diese neue Positionierung präsentieren zu können, die für das nächste Kapitel unserer eigenen Wachstumsgeschichte steht. Die Überwindung der Marketing-Silos und die Vereinigung unserer Spezialistenteams, um Weltklasse-Lösungen zu kreieren, unterstützt unsere Kunden und Partner, signifikantes Wachstum zu erzielen. Wenn auch die Incubeta-Familie ein anderes Erscheinungsbild bieten wird, so bleiben doch die Qualität unserer Serviceleistungen und unser Bestreben, hervorragende Arbeit zu leisten, unverändert.' Incubeta wurde im Jahr 2011 gegründet, als das Unternehmen Interface den umgekehrten Unternehmenserwerb von IncuBeta Holdings abschloss. Das Unternehmen ist in 17 Ländern mit Niederlassungen in den meisten Großstädten rund um den Globus tätig. Im Jahr 2013 wurde das äußerst erfolgreiche Unternehmen Net Media Planet (NMPi) erworben, und 2016 erfolgte die Übernahme von DQ&A, mit der das geografische und Produktwachstum des Unternehmens ausgeweitet wurde. Im Jahr 2018 erfolgte die Übernahme des Kreativspezialisten Joystick und in jüngster Vergangenheit im März 2021 die des E-Commerce-Experten Groundswell. Heute kooperieren einige der innovativsten Marken mit Incubeta, darunter Google, Amazon, Disney, HBO, Charlotte Tilbury, L'Oréal und Zalando. ENDE Über Incubeta Incubeta ist ein Team von mehr als 440 Entwicklern, Denkern, Produzenten und Mitarbeitern, die in 17 Niederlassungen weltweit daran arbeiten, das Wachstumspotenzial von Unternehmen zu erschließen. Zu den Kunden zählen Google, Hyundai, Netflix, HBO und L'Oréal. Incubeta vereint Fähigkeiten aus dem gesamten Spektrum digitaler Disziplinen, um hervorragende Ergebnisse an jedem Touchpoint, von der Sensibilisierung bis zur Umsetzung, bereitstellen zu können. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter: incubeta.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210412005412/de/ Kontakt:

Für weitere Informationen:

Leigh-Ann Hunn

Account Manager, Bluestripe Group

leigh-ann.hunn@bluestripegroup.co.uk

Tel.: +44 (0)7585575201



