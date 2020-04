2:30 | 22.04.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Zusammenarbeit zur Förderung von Erkenntnissen in der Krebsgenomik, um neue Entdeckungen zu ermöglichen HAMBURG, Deutschland & MENLO PARK, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--22.04.2020-- Die Indivumed GmbH ('Indivumed') und Personalis Inc. (Nasdaq: PSNL) gaben heute bekannt, dass die beiden Unternehmen eine Kooperation auf dem Gebiet der personalisierten Onkologie vereinbart haben. Die Partnerschaft will neue wissenschaftliche Entdeckungen in der Krebsbiologie durch die Kopplung der Multiomics-Krebsdatenbank von Indivumed mit den aus tausenden Proben stammenden Genom- und Transkriptomsdaten unter Einsatz der modernen onkogenomischen Technologie von Personalis ermöglichen. 'Genomik und Transkriptomik spielen eine entscheidende Rolle für ein wirkliches Verständnis der Krebsbiologie', äußerte Dr. Hartmut Juhl, CEO und Gründer von Indivumed. 'Die Einbindung der Personalis-Technologie in das IndivuType-Multinomics-Profil wird entsprechende Entdeckungen im Rahmen unserer Pharma- und Biotech-Kooperationen ermöglichen und zu weiteren Fortschritten in unserer Mission für eine präzise Onkologie führen.' Die IndivuType-Datenbank stellt Proben von hoher Qualität bereit, die eine über die Genomik hinausgehende Analyse ermöglichen, sowie Transkriptomik, Proteomik, Phosphoproteomik und Immunphänotypisierung in Kombination mit klinischen und Ergebnisdaten einschließen, sodass damit eine leistungsstarke Ressource für die onkologische Forschung geschaffen wird. Die Kopplung dieser Proben von hoher Qualität mit den innovativen und robusten Lösungen von Personalis für die umfassende genomische Tumorcharakterisierung hat das Potenzial, tiefgreifende Einblicke in die onkologische Therapeutik zu gewähren. 'Die Zusammenarbeit mit Indivumed in diesem Programm wird uns befähigen, eine breit angelegte, umfassendere genomische Sequenzierung von Karzinomen bereitzustellen, die letztlich die Entdeckung und Entwicklung von neuen Medikamenten voranbringen wird', meinte John West, CEO von Personalis. 'Die Kopplung der führenden Position von Indivumed als einer führenden Qualitätsdatenbank für die klinische Onkologie mit unseren weitreichenden genomischen Erfahrung wird zur Entstehung einer der größten Multiomics-Krebsdatenbänken weltweit führen. Wichtiger noch ist nach unserer Meinung die Tatsache, dass sie die für die Präzisionsmedizin in der Onkologie erforderlichen Einblicke ermöglicht. Dieses neue Angebot stützt sich auf die weitreichende Erfahrung von Personalis bei der Gesamtgenomsequenzierung, einschließlich von Laborautomatisierung und der Datensysteme, die im Rahmen des 'Million Veterans Program' für das US-amerikanische Department of Veteran Affairs ('VA') entwickelt wurden, sowie auf unsere Expertise bei der Bearbeitung von Tumorproben als Bestandteil groß angelegter translationaler Onkologieforschungsprojekte mit unseren Biopharmapartnern.' Über Indivumed Indivumed ist ein wissenschaftsgeleitetes, integriertes, globales Onkologieunternehmen. Die Indivumed-Plattform spielt dank der proprietären Multiomics-Krebsdatenbank und individuell angepasster Datenanalytik, sowie zusätzlich unterfüttert durch das globale Indivumed-Netzwerk angegliederter Kliniken, die für Goldstandardqualität bei Bioproben stehen, eine bedeutete Rolle bei der Generierung von Präzisionsonkologie. Durch seine einzigartige Plattform bietet Indivumed Spezialprodukte und Spezialdienstleistungen an, die unsere Kunden bei der Biomarker- und Targetentdeckung, der Wirkstoffentwicklung, bei klinischen Studien, in der individualisierten Therapie usw. unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.indivumed.com. Über Personalis, Inc. Personalis, Inc. ist ein wachsendes Krebsgenomik-Unternehmen, das die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation durch die Bereitstellung umfassenderer molekularer Daten über die Krebs- und Immunantwort jedes Patienten verändert. Die ImmunoID NeXT Platform(TM) von Personalis wurde konzipiert, um sich an das komplexe und sich entwickelnde Verständnis von Krebs anzupassen und seinen biopharmazeutischen Kunden Informationen über alle etwa 20.000 menschlichen Gene und das Immunsystem aus einer einzigen Gewebsprobe zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Zielsetzung einer Sequenzierung von mehr als einer Million Genome von Veteranen stellt Personalis auch Genominformationen für das VA Million Veterans Program zur Verfügung. Das klinische Labor von Personalis richtet sich nach den GxP-Leitlinien, es ist CLIA'88-zertifiziert und CAP-akkreditiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.personalis.com und folgen Sie Personalis auf Twitter ( @PersonalisInc). Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise 'zukunftsgerichtete Aussagen' im Sinne des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 und des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934. So enthalten zukunftsgerichtete Aussagen beispielsweise Aussagen in Hinblick auf potenzielle positive Ergebnisse, die sich aus der Kooperation von Personalis und Indivumed ergeben könnten, wie etwa die Möglichkeit, dass die Kooperation zu neuen Entdeckungen führt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich der in den Personalis Unterlagen für die amerikanische Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) angesprochenen, darunter die in den Abschnitten 'Risikofaktoren' und 'Diskussion und Analyse der finanziellen Lage und Ergebnisse der Operationen' des zuletzt vorgelegten regelmäßigen Berichts aus Formular 10-K und nachfolgende Unterlagen, sowie die als Referenz dort beigelegten Dokumente. Personalis lehnt, sofern nicht gesetzlich erforderlich, jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Revidierung von zukunftsgerichteten Aussagen ab, die nach dem Datum dieser Presseinformation gemacht wurden, sei dies infolge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderweitigen Gegebenheiten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

