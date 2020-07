19:30 | 03.07.2020

Business Wire News: Ingenic Semiconductor integriert IP-Encoder von Allegro DVT in Smart-Video System-On-Chip-Lösungen der nächsten Generation



03.07.2020 / 19:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. GRENOBLE, Frankreich --(BUSINESS WIRE)--03.07.2020-- Wie Allegro DVT, der führende Anbieter von Video-Halbleiter-IP-Lösungen, heute bekannt gab, hat Ingenic Semiconductor, einer der führenden System-on-Chip-Entwickler in China, den leistungsstarken Video-IP-Encoder AL-E150 in seine neueste Generation von Smart-Video-Produkten integriert. Die Smart-Video-Produktfamilie von Ingenic Semiconductor umfasst hochintegrierte Videoprozessor-System-on-Chip-Lösungen (SoC), die speziell für verschiedene Videoanwendungen entwickelt wurden, wie z. B. Videoüberwachung im Consumer- und professionellen Bereich und akkubetriebene Kameras. Zu den neuesten Videoprozessoren von Ingenic gehört der H.264/HEVC/JPEG-Encoder AL-E150 von Allegro DVT, der die Kompression mehrerer Videokanäle bei Auflösungen von bis zu 5 Megapixeln ermöglicht. Dieser Chip wird ab sofort in großen Stückzahlen ausgeliefert. Brad Liu, Vice President von Smart Video BU, Ingenic, kommentiert: 'Mit dem AL-E150 bietet Allegro DVT einen funktionsreichen Multiformat-IP-Encoder an, der unsere Anforderungen perfekt erfüllt und den bestmöglichen Kompromiss aus Siliziumfläche, hoher Video-Qualität, extrem niedrigem Stromverbrauch und einfacher Integration in unsere SoCs darstellt. Außerdem bietet er die erforderliche Flexibilität, um unsere Anwendungsfälle mit mehreren Auflösungen und Kanälen zu unterstützen, die wir benötigen, um die breite Palette unserer Endmärkte zu bedienen.' Der AL-E150 Video-IP-Encoder von Allegro DVT bietet eine hochoptimierte Lösung für Video-Anwendungen, die eine erstklassige Videoqualität mit kompakter Siliziumgröße und geringem Stromverbrauch erfordern. Darüber hinaus bietet der IP-Encoder zukunftsweisende, intelligente Codierungs-Tools, die ihn zur idealen Lösung für Videoüberwachungsanwendungen machen. 'Wir begrüßen die Kooperation mit Ingenic bei der Bereitstellung unserer Video-IP-Encoder. Die einzigartige Architektur unserer Video-IP-Encoder vereinfacht die Integration sowohl im Hinblick auf die Hardware als auch auf die Software und ermöglicht es unseren Kunden, modernste SoCs mit kürzeren Markteinführungszeiten verfügbar zu machen. Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft mit einem so renommierten Unternehmen', ergänzt Nathalie Brault, VP Marketing bei Allegro DVT. Über Ingenic Semiconductor

Ingenic Semiconductor ist ein führendes Fabless-Technologieunternehmen, das 2005 gegründet wurde und seinen Sitz in Peking, China, unterhält. Ingenic entwickelt extrem stromsparende und leistungsstarke System-on-Chip (SoC) -Lösungen für Wearable-, IoT- und Smart-Video-Anwendungen. Über Allegro DVT

Allegro DVT, mit Sitz in Grenoble, Frankreich, entwickelt digitale Videoverarbeitungslösungen einschließlich Compliance-Streams und Video-Codec-IP-Halbleiter mit Schwerpunkt auf den Standards H.264, HEVC, AVS2/ 3, VP9, AV1, VVC. Allegro wurde 2003 gegründet und ist heute anerkannter Marktführer im Bereich Videokomprimierungstechnologien und wurde von mehr als 100 großen IC-Anbietern, OEMs und Rundfunksendern ausgewählt. https://www.allegrodvt.com/

ingenic-semiconductor-integrates-allegro-dvt-encoding-ip-into-next-generation-smart-video-system-on-chip-solutions / Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200703005294/de/ Kontakt:

Allegro DVT

Elodie Soufi

marcom@allegrodvt.com



