0:00 | 04.03.2020

Business Wire News: Ingram Micro bietet kostenlose Migration in die Cloud an



04.03.2020 / 00:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Zeitlich begrenztes Angebot für kostenlose E-Mail- und Datenmigrationslizenzen ermöglicht eine problemlose Migration wichtiger Daten IRVINE, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--03.03.2020-- Ingram Micro Cloud gab heute bekannt, dass das Unternehmen aufgrund der großen Nachfrage eng mit Microsoft Corp und AvePoint, Inc. zusammenarbeitet, um das GJ20-Angebot zur kostenlosen Migration (FY20 Free Migration Offer) bis zum 30. Juni 2020 zu verlängern. Das Angebot ist bei den Vertriebspartnern auf große Resonanz gestoßen und ermöglicht ihnen den Zugang zu einer kostenlosen FLY-Migrationslizenz für die einfache Datenmigration in die Cloud, wenn sie neue Netto-Arbeitsplatzlizenzen von Office 365 Business Premium oder Microsoft 365 erwerben. Die FLY-Migration von AvePoint ermöglicht es Unternehmen, alle Quell- und Zieldateien synchron zu halten (einschließlich Berechtigungen und Metadaten), um ihre gesamten firmeninternen E-Mails schnell zu konsolidieren und zu migrieren, sei es in großen Mengen oder über einzelne Container. Die Partner erhalten rund um die Uhr technischen Support (per Telefon, Chat und E-Mail) ohne zusätzliche Kosten. Partner können außerdem die FLY-Lizenz von AvePoint für die einfache Migration folgender Elemente zu Office 365 nutzen: Dateifreigaben, Exchange und Hosted Exchange, Google Mail, andere IMAP/ POP3-Postfächer, Google Drive, Teams, Gruppen, Slack und SharePoint. 'Ihre nächste Migration läuft über uns', beschrieb Tim Fitzgerald, Vizepräsident für den Channel-Vertrieb bei Ingram Micro Cloud, das beliebte Angebot. 'Unsere Partner und ihre Kunden lieben die Einfachheit und Bequemlichkeit einer FLY-Migration. AvePoint ist ein vertrauenswürdiger Anbieter, und die kostenlose FLY-Lizenz nimmt die Komplexität und die Ängste bei der Migration kritischer E-Mail-Dateien und anderer wichtiger Daten in die Cloud weg.' Um die kostenlose Lizenz zu erhalten, müssen die Partner Transaktionen über den Ingram Micro Cloud Marketplace abwickeln und mindestens fünf Platzlizenzen haben. Das Angebot steht Mitgliedern des 'Ingram Micro Modern Workplace Accelerate Programms' (Beschleunigungsprogramm von Ingram Micro für einen modernen Arbeitsplatz) offen und erfordert ein neues Netto-Abonnement von Office 365 Business Premium, Microsoft 365 Business, Microsoft E3 oder Microsoft E5. Um sich zu registrieren oder mehr über dieses zeitlich begrenzte Angebot zu erfahren, besuchen Sie folgende Website: https://microsoft.ingrammicrocloud.com /avepoint-promo/en/index.html Über Ingram Micro Cloud Bei Ingram Micro Cloud(TM) wird die Cloud nicht einfach als eine einzelne Technologie betrachtet, sondern als eine fundamentale Plattform zur Ausführung und Förderung einer ganz neuen Art der Geschäftsabwicklung. Durch Nutzung unserer Plattformen und unseres Ökosystems, können Cloud Services Anbieter, Telekomfirmen, Wiederverkäufer und Unternehmen sich schnell transformieren und innerhalb von Minuten ohne große Investition eingerichtet und startklar sein. Unser Portfolio umfasst Sicherheitsprüfungen, Kommunikation und Zusammenarbeit, Geschäftsanwendungen, Cloud-Management-Services und Infrastrukturlösungen mit denen Kunden den gesamten Lebenszyklus von Cloud- und Digitalservices, Infrastruktur und IoT-Abonnements finanzieren und verwalten können. Weitere Informationen finden Sie unter: www.IngramMicroCloud.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200303006083/de/ Kontakt:

Weltweiter Medienkontakt:

David Yang

CloudBlue und Ingram Micro Cloud

714 382 3357

david.yang@ingrammicro.com



