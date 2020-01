1:50 | 22.01.2020

Business Wire News: Inkrafttreten des Incorporated Segregated Accounts Companies Act macht Bermuda international noch attraktiver



22.01.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. HAMILTON, Bermuda --(BUSINESS WIRE)--22.01.2020-- Der Incorporated Segregated Accounts Companies Act 2019 (ISAC Act) Bermudas trat am 15. Januar 2020 in Kraft und gab mehreren Branchen einen weiteren überzeugenden Grund, ihre Geschäfte auf der Insel anzusiedeln. Der ISAC Act, ein alleinstehendes Gesetz und eine Begleitverordnung des Segregated Accounts Companies Act 2000 baut den Rechtsrahmen Bermudas weiter aus, indem eine neue und innovative Unternehmensstruktur eingeführt wird, die sich an die Bedürfnisse existierender und interessierter Unternehmen richtet. ISACs ermöglichen die Einrichtung von Unternehmensgruppenstrukturen für den Betrieb mehrerer Geschäfte bzw. mehrerer 'Accounts', von denen jedes einzelne seine eigene Rechtsidentität hat, die jedoch unter einer Struktur zusammengefasst sind. Jedes Account hat damit die Kapazitäten, Rechte, Befugnisse und Privilegien einer natürlichen Person, einschließlich des Rechts, Verträge mit anderen Accounts unter dem ISAC sowie mit dem ISAC selbst zu schließen. Ein ISAC kann eine unbeschränkte Anzahl Accounts einrichten. Dieser Struktur bietet nicht nur eine größere Flexibilität und höhere Effizienzen, einschließlich der Zusammenfassung von professionellem Support, sondern führt auch zu einem robusteren Schutz von Vermögenswerten und einem stärkeren Haftungsschutz. Aus diesem Grund sind solche Strukturen für potenzielle Investoren interessant und können in vielen Sektoren eingesetzt werden, einschließlich (Rück)Versicherung, Investmentfonds, multinationale Konzerne, Familienbetriebe, Asset Management und Securitisation. Roland Andy Burrows, CEO der Bermuda Business Development Agency, sagte: 'Bermuda ist dank seiner geschäftsförderlichen Kultur und einem erstklassigen rechtlichen und behördlichen Rahmenwerk schon seit Langem ein außergewöhnlicher Ort für die Tätigung von Geschäften. Das ISAC-Gesetz, das diesen Monat in Kraft getreten ist, wird vom Markt sehr positiv aufgenommen und stellt sicher, dass Bermuda auch weiterhin an der Spitze kommerzieller Entwicklungen bleibt und in der Lage ist, zukünftige Wachstumschancen zu nutzen. Wir danken der Regierung von Bermuda sowie dem privaten Sektor für ihre gemeinsamen Anstrengungen im Zusammenhang mit diesem Gesetz.' Das ISAC-Programm von Bermuda wird vom Handelsregister und der bermudanischen Währungsbehörde beaufsichtigt. Die vollständige Fassung des ISAC Act 2019 finden Sie hier: www.bermudalaws.bm. UNTERNEHMEN VERBINDEN Die BDA fördert Direktinvestitionen und unterstützt Unternehmen bei der Gründung, Verlagerung oder Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit in unserer führenden Gerichtsbarkeit. Als unabhängige, öffentlich-private Partnerschaft bringen wir Sie mit Branchenexperten, Regulierungsbehörden und wichtigen Ansprechpartnern in der Regierung der Bermudas in Kontakt, um Sie bei der Entscheidung über den Standort zu unterstützen. Unser Ziel? Das reibungslose und vorteilhafte Gestalten von Geschäften auf den Bermudas. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200121006164/de/ Kontakt:

Nicola Stevens

Director of Communications & PR

nstevens@bda@bm

+1 441 292 7774



