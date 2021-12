21:00 | 29.12.2021

Business Wire News: Insel Al Marjan: RAKNYE 2022 soll die Besucher mit einem Feuerwerk in den Bann ziehen und damit zwei Guinness-Weltrekorde aufstellen



29.12.2021 / 21:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Ergänzende Video-Inhalte sind ab dem 1. Januar 2022, 00.30 Uhr GMT, verfügbar über: * AP

* ENEX

* Und herunterladbar unter: https://www.mediagrab.press/view/package/344 * Der erste Guinness-Weltrekordversuch soll für die 'meisten ferngesteuerten Multirotoren/Drohnen, die gleichzeitig ein Feuerwerk zünden' und der zweite für das 'in der größten Höhe mit Multirotoren/Drohnen gezündete Feuerwerk' sein

* Mit Beginn der Feierlichkeiten am 30. Dezember können die Besucher die Camping-Einrichtungen mit Live-DJ-Musik, Foodtrucks und Spielbereichen für Kinder entdecken und einen dreitägigen Aufenthalt abseits der Großstadthektik genießen

* Als Höhepunkt der Feierlichkeiten werden überdies Live-Konzerte und verschiedene Unterhaltungsbereiche geboten RAS AL KHAIMAH, Vereinigte Arabische Emirate --(BUSINESS WIRE)--29.12.2021-- Ras Al Khaimah wird die Welt mit einem noch nie dagewesenen Silvester-Feuerwerksspektakel verzaubern, mit dem gleich zwei Guinness-Weltrekorde aufgestellt werden sollen - für die 'meisten ferngesteuerten Multirotoren/Drohnen, die gleichzeitig ein Feuerwerk zünden' und das 'in der größten Höhe mit Multirotoren/Drohnen gezündete Feuerwerk'. Die Insel Al Marjan wird ephemere Kunst in Form eines superbreiten Feuerwerks mit pyrotechnischen Drohnenvorführungen bieten, die bislang einzigartig sind. Mit mehr als 15.000 pyrotechnischen Effekten, 5.000 Arbeitsstunden, über 130 Seepontons und einer Flotte von mehreren hundert Feuerwerks-Drohnen könnte die Show zwei Guinness-Rekorde aufstellen, während ein unvergessliches Silvestererlebnis für die Besucher garantiert ist. Das Spektakel hat eine beeindruckende Dauer von 12 Minuten und verspricht grandiose Momente mit einer bestechenden Drohnenshow und sensationeller Pyrotechnik. Mit Blick auf die mehreren Hunderttausend, darunter aus dem Ausland, erwarteten Besucher wird die Veranstaltung unter Einhaltung aller Social-Distancing-Regeln und anderer Sicherheitsrichtlinien mit Unterstützung der Nationalen Behörde für Notfall-, Krisen- und Katastrophenmanagement und des Ministeriums für Gesundheit und Prävention abgehalten. Das Jahr 2021 hatte Ras Al Khaimah mit einer schillernden 10-minütigen Feuerwerks-Show begrüßt, die die Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate von Hoffnung, Frieden und Errungenschaften unterstrich. Geschichte schrieb Ras Al Khaimah schon mit der Silvestergala 2020, die zwei Rekorde der GUINNESS WORLD RECORDS(TM) aufstellte, nämlich für die 'meisten unbemannten Luftfahrzeuge, die gleichzeitig ein Feuerwerk zünden' und den 'längsten Feuerwerkwasserfall'. Mit dem Silvesterfeuerwerk 2019 sicherte sich das Emirat überdies zwei GUINNESS WORLD RECORDS(TM) für die 'Längste Feuerwerkskette' und die 'Längste gerade Feuerwerkslinie'. ENDE Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20211229005005/de/ Kontakt:

Pressekontakt:

Ronan Carey

E-Mail: ronan@redrobot.org



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



29.12.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1263300 29.12.2021