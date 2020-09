16:20 | 21.09.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--21.09.2020-- Insider Intelligence gibt heute die Berufung von Steve Dodman zum Senior Vice President of Sales bekannt. Dodman wird bei Insider Intelligence die globale Vertriebsabteilung leiten und strategische Leitungs- und Führungsaufgaben übernehmen. Als Mitglied der Unternehmensleitung wird er auch dazu beitragen, die Strategie des Unternehmens voranzubringen und die ehrgeizigen finanziellen und strategischen Ziele zu erreichen. 'Wir freuen uns sehr, dass Steve Dodman in dieser Zeit des signifikanten Wachstums und der Innovationen bei Insider Intelligence Teil des Führungsteams wird', so Barbara Peng, Präsidentin des Unternehmens. 'Steve Dodman wird für uns sehr wichtig sein, da wir weiterhin neue Lösungen entwickeln möchten, die den realen geschäftlichen Herausforderungen der größten und innovativsten Unternehmen der Welt gerecht werden.' Dodman kann mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb und in der Vertriebsleitung vorweisen und verfügt über detailliertes fachliches Know-how in den Bereichen Abonnementforschung, Beratung und Consulting. Als Führungskraft arbeitet er datengestützt und operativ orientiert; er weiß, wie man Vertriebsteams skaliert und Markteinführungsstrategien umsetzt, um wachstumsstarke Umgebungen zu kultivieren. Dodman war zuletzt als Chief Sales Officer bei Richardson Sales Performance tätig, einem weltweit operierenden Unternehmen zur Optimierung der Vertriebsleistung. Dodman äußerte sich zu seiner neuen Position wie folgt: 'Ich freue mich sehr, künftig dem talentierten Team von Insider Intelligence anzugehören. Die Beschleunigung des digitalen Wandels bietet Unternehmen hervorragende Möglichkeiten, Innovationen hervorzubringen, den Umsatz zu steigern und die Rentabilität zu verbessern. Insider Intelligence ist ein sehr leistungsstarkes Unternehmen, das Führungskräften aus der Wirtschaft die Daten und Erkenntnisse liefert, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Chancen des vor uns liegenden digitalen Jahrzehnts zu nutzen.' Dodman wird an Peng berichten und im weltweiten Hauptsitz des Unternehmens in New York City arbeiten. Über Insider Intelligence Im Jahr 2020 aus der Zusammenführung von eMarketer und Business Insider Intelligence (BII) entstanden, möchte Insider Intelligence der weltweit führende Recherchedienst mit Fokus auf digitaler Transformation sein. Insider Intelligence verhilft Tausenden von globalen Branchenführern zu Erkenntnissen über die kritischen Trends und Entwicklungen, die zu einer raschen Transformation ihrer Branchen führen. Insider Intelligence erstellt alljährlich nahezu 300 Berichte, 7.000 Diagramme, 1.500 Newsletter und 200 Prognosen rund um Themen wie Werbung und Marketing, Demografie von Konsumenten, Social Media, Video, Mobilfunk, E-Commerce und Einzelhandel, Telekommunikation und Technologie, Finanzdienstleistungen und digitale Gesundheit. Insider Intelligence ist ein Unternehmen der Axel Springer SE aus Berlin. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200921005579/de/ Kontakt:

