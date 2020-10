26.10.2020 / 19:50



Erster großer Broker, der Anlegern die einfache Ausrichtung ihres Portfolios an ihren Werten ermöglicht

GREENWICH (Connecticut/USA) --(BUSINESS WIRE)--26.10.2020--

Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR), ein weltweit tätiges Börsenmaklerunternehmen, hat heute das innovative, interaktive Tool Impact Dashboard vorgestellt. Es soll Kunden dabei unterstützen, Unternehmen, die ihren Werten entsprechen, zu beurteilen und entsprechende Investments zu tätigen. Das Dashboard, das allen Kunden kostenlos zur Nutzung zur Verfügung steht, setzt neue Standards für Instrumente, die für das nachhaltige, sozial verantwortliche und wertebasierte Anlegen von Kapital eingesetzt werden können. Die Einführung des Tools erfolgt, da das Interesse an Investitionen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) stark zunimmt. Laut einer im September von Celent veröffentlichten Studie wird nach ESG-Kriterien angelegtes Vermögen bis 2022 voraussichtlich den Wert von 53 Billionen US-Dollar überschreiten.

'Die Zukunft nachhaltiger Investments beginnt mit dem Impact Dashboard. Dieses Tool ermöglicht es Anlegern, ihr Portfolio an ihren Werten auszurichten', so Will Peterffy, ESG Director von Interactive Brokers. 'In einem Markt mit mangelhafter Transparenz analysiert und beurteilt das Dashboard schnell Ihr Aktienportfolio auf Grundlage Ihrer Werte und präsentiert Ihnen Ihre Anlagen in einer individuellen, an Ihren Werten ausgerichteten Ansicht für wirkungsorientierte Investments. Sie können dann entscheiden, ob Sie Ihre Investitionen behalten oder Ihr Kapital in Unternehmen verlagern, die besser auf Ihre wichtigsten Werte abgestimmt sind. Das Impact Dashboard läutet ein neues Zeitalter ein, in dem moralisches, ethisch verantwortungsbewusstes Verhalten auf dem Markt besser beurteilt werden kann.'

Das Impact Dashboard ermöglicht es Investoren, aus 13 Impact-Werten und -Prinzipien ihre ganz persönlichen Investitionskriterien auszuwählen. Dazu zählen unter anderem saubere Luft, sauberes Wasser, Meeresökologie, saubere Böden, Verbrauchersicherheit, ethische Führungskompetenz, Gleichberechtigung der Geschlechter, Antirassismus, LGBTQ-Inklusion, Unternehmenstransparenz, nachhaltige Produktlebenszyklen, auf Achtsamkeit basierende Geschäftsmodelle, faire Arbeitsbedingungen und prosperierende Gemeinschaften. Kunden können bei ihren Geldanlagen auch Investments aus den zehn folgenden Kategorien ausschließen: Tierversuche, unternehmensethische Kontroversen, Parteispenden und Lobbyarbeit von Unternehmen, hoher Energieverbrauch und fossile Brennstoffe, Treibhausgasemissionen, Sondermüll, hoher Wasserverbrauch, Tabak, Alkohol und Glücksspiel sowie Waffen und Waffenhersteller.

Das Impact Dashboard ist derzeit als Beta-Version auf der professionellen Plattform Trader Workstation, im benutzerfreundlichen Client Portal und in der mobilen App IBKR verfügbar. Das neue Impact Dashboard festigt die Führungsrolle von Interactive Brokers auf dem Gebiet des nachhaltigen Investierens. Im Jahr 2018 führte das Unternehmen die ESG-Kenngrößen von Refinitiv ein, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Investments auf der Grundlage von ESG-Ratings zu tätigen. Im laufenden Jahr führte das Unternehmen Truvalue Labs(TM) Bewertungen ein, die auf dem Rahmenwerk des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) basieren. Die Bewertungsfunktionalität wurde um Funktionen erweitert, mit denen Unternehmen identifiziert werden können, welche kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, die nicht den Werten des Anlegers entsprechen.

Mit dem Robo-Advisor des Unternehmens, Interactive Advisors, der von Investopedia im Jahr 2020 als 'Best for Socially Responsible Investing' ausgezeichnet wurde, wurden 2019 nachhaltige Investment-Portfolios eingeführt. Mittlerweile werden 18 vorgefertigte Portfolios angeboten. Interactive Advisors bietet den Kunden auch die Möglichkeit von Ausschlussgruppen an. Damit können sie Investments in Unternehmen ausschließen, die nicht ihren Werten entsprechen, und eine Feineinstellung ihrer Portfolios vornehmen, bei der sie einzelne Titel ausschließen.

Interactive Brokers ist weltweit seit langem für seine innovative Technologie, seine transparente, unübertroffene Preisgestaltung und seine breite Produktpalette bekannt. Im Jahr 1983 entwickelte das Unternehmen den ersten Handheld-Computer für den Wertpapierhandel. Im Jahr 2019 rüttelte Interactive Brokers die Branche auf, indem das Unternehmen als erster großer Broker den provisionsfreien Handel ankündigte und Aktien-Bruchteile einführte. Mit dem Impact Dashboard erweitert Interactive Brokers sein Angebot an nachhaltigen Investitionslösungen.

Weitere Informationen und ein Video über das Impact Dashboard finden Sie unter ibkr.com/impact.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Transaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Rohstoffe und Devisen an über 135 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über einen einzigen IBKR Integrated Investment Account für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Brokers. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir streben danach, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherchefunktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Laut 'Barron's Best Online Broker Review' vom 24. Februar 2020 ist Interactive Brokers mit fünf von fünf möglichen Sternen die Nummer 1 aller Online-Broker.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Kontakt:

Interactive Brokers Group, Inc.

Ansprechpartner für Investoren: Nancy Stuebe, Tel. 203-618-4070 Ansprechpartner für Medienvertreter: Kalen Holliday, Tel. 203-618-4069 oder media@ibkr.com