08.07.2020 / 08:10



Interactive Brokers Singapore ist positioniert, um Händler und Vermögensverwalter in rapide wachsendem Finanzzentrum zu bedienen

GREENWICH, Connecticut --(BUSINESS WIRE)--08.07.2020--

Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR), eine global aufgestellte Maklergesellschaft, gab heute das Hinzukommen eines Unternehmens in Singapur bekannt, nämlich Interactive Brokers Singapore Pte Ltd, sowie die Eröffnung eines Büros im Finanzviertel Marina Bay. Mit dem neuen Büro in Singapur unterhält die Maklergesellschaft nunmehr neun Unternehmen weltweit, und zwar in den USA, Australien, Kanada, Hongkong, Indien, Japan, Luxemburg and dem Vereinigten Königreich. Von diesen Niederlassungen aus werden mehr als 876.000 Kunden in über 220 Ländern und Gebieten bedient.

'Angesichts des rapiden Wachstums unserer Kundenbasis in Singapur war es wichtig, dass wir eine Präsenz vor Ort schaffen, um Händler und Vermögensverwalter aktiv betreuen zu können', so David Friedland, Geschäftsführer Asien-Pazifik-Region von Interactive Brokers. 'Unsere Expansion in der Region spiegelt die Bedeutung eines wichtigen Vermögensverwaltungs- und Finanzzentrums in Asien wider und wird dem Wachstum unserer Kundenbasis gerecht.'

Über 37 % der Kunden von Interactive Brokers kommen mittlerweile von Asien, eine Steigerung gegenüber 27 % im Jahr 2017 bei weiterhin stark steigendem Wachstum. Während jedoch Interactive Brokers ein neues Büro eröffnet, verlassen andere Makler Singapur oder reduzieren dort ihr Engagement.

Mit der Expansion nach Singapur ist Interactive Brokers fortan in der Lage, lokalen Investoren in Singapur gehandelte Aktien anzubieten und sein umfangreiches Angebot direkt zu vermarkten. Dazu gehört die Fähigkeit, auf globaler Ebene in Aktien, Optionen, Termingeschäfte, Devisen, Schuldverschreibungen und Fonds von einem einzigen integrierten Investitionskonto aus zu investieren. Kunden profitieren darüber hinaus von der hervorragenden Preisgestaltung des Unternehmens bei anderen Produkten, den niedrigsten Margen in der Branche und starken Kassa-Wechselkursen.

'Viele unserer institutionellen Kunden wie verschiedene Kapitalunternehmen, Family Offices und Hedgefonds wollten einen von der Finanzaufsichtsbehörde in Singapur lizensierten Makler und genau das haben wir erfüllt', sagte Friedland. 'Wir schätzen die Unterstützung der Behörde im Verlauf unserer Bewerbung, insbesondere ihre Ansprechbarkeit inmitten der Coronavirus-Pandemie.'

Interactive Brokers Singapore wird von einem erfahrenen Team geführt. Guillaume Roux, der über weitläufige institutionelle Erfahrung verfügt, leitet den Verkauf, und Kevin Tan, der zuvor als Geschäftsführer bei einer führenden Investmentbank tätig war, tritt in die Rolle des CEO von Interactive Brokers Singapore. Singapur hat eine gut gebildete, qualifizierte und mehrsprachige Arbeiterschaft, was es dem Unternehmen ermöglichen wird, seine vorhandene Mitarbeiterschaft im Kundenservice auf der ganzen Welt zu ergänzen.

Interactive Brokers Group ist seit vielen Jahren in Singapur tätig und hat sich in Investmentkreisen einen Namen gemacht. Das Unternehmen, das Verbindungen zu 135 Märkten in 33 Ländern unterhält, arbeitet seit über zwei Jahrzehnten eng mit der Börse Singapur (SGX) zusammen, zunächst als Market-Maker und nun als Makler. Interactive Brokers Group ist im Derivat-Komitee der SGX aktiv und unterstützt darüber hinaus die neuen Initiativen der Börse wie etwa die kürzlich lancierte Single Stock Futures von SGX.

Chew Sutat, Senior Managing Director, Global Sales & Origination bei SGX, kommentierte: 'Wir arbeiten seit vielen Jahren eng mit Interactive Brokers zusammen, um das Interesse internationaler Kunden an den Märkten von Singapur zu stimulieren. IBKR hat bei der Entwicklung des globalen elektronischen Handels Pionierarbeit geleistet und wir freuen uns, das Unternehmen vor Ort und als Partner für Wachstum an unserer Seite zu haben.'

Weitere Informationen zu Interactive Brokers Singapore Pte Ltd finden Sie hier.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Transaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Rohstoffe und Devisen an über 125 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über einen einzigen IBKR Integrated Investment Account für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Brokers. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir streben danach, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherchefunktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Laut 'Barron's Best Online Broker Review' vom 24. Februar 2020 ist Interactive Brokers mit fünf von fünf möglichen Sternen die Nummer 1 aller Online-Broker.

