8:40 | 31.01.2021

Business Wire News: Interactive Brokers hebt alle Handelsbeschränkungen für Optionen auf



31.01.2021 / 08:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. GREENWICH, Connecticut --(BUSINESS WIRE)--31.01.2021-- Die Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR), ein weltweit operierendes Börsenmaklerunternehmen, gab heute bekannt, dass am vergangenen Freitag alle Handelsbeschränkungen für Optionen in AMC, BB, EXPR, GME, KOSS und anderen, bei denen unlängst eine Marktvolatilität zu beobachten war, aufgehoben wurden. Die Optionen sowie die zugrundeliegenden Aktien unterliegen derzeit erhöhten Margenanforderungen, die je nach Marktlage geändert werden können. Die Firma wird diese volatilen Märkte weiterhin genau beobachten. Über Interactive Brokers Group, Inc.: Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Handelstransaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Rohstoffe, Devisen und Derivatprodukte an über 135 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über einen einzigen IBKR Integrated Investment Account für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir streben danach, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherche-Funktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Laut 'Barron's Best Online Broker Review' vom 24. Februar 2020 ist Interactive Brokers mit fünf von fünf möglichen Sternen die Nummer 1 aller Online-Broker. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210130005028/de/ Kontakt:

Interactive Brokers Group, Inc.

media@ibkr.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



31.01.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1164631 31.01.2021