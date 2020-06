09.06.2020 / 00:40



Fachwissen und Erkenntnisse der IWBI-Arbeitsgruppe COVID-19 wurden auf das WELL Health-Safety Rating sowie weitere Initiativen der weltweit führenden Zertifizierungsstelle für gesunde Gebäude angewandt

Das International WELL Building Institute (IWBI) gab heute die Einführung des WELL Health-Safety Rating für alle Gebäude- und Anlagenarten bekannt. Dabei handelt es sich um eine evidenzbasierte, von Dritten verifizierte Bewertung, die sich auf Betriebsrichtlinien, Wartungsprotokolle und Entwurfsstrategien für eine Umgebung nach COVID-19 konzentriert. Das WELL Health-Safety Rating ist eines der ersten Ergebnisse der IWBI Task Force on COVID-19, einer Gruppe von fast 600 Experten für öffentliche Gesundheit, Virologen, Regierungsbeamte, Akademiker, Unternehmenschefs, Architekten, Designer, Bauwissenschaftler und Immobilienfachleute, die Ende März eingerichtet wurde, um die Reaktion des IWBI auf die Pandemie zu lenken.

Das WELL Health-Safety Rating stellt eine zentralisierte Quelle und ein Leitungsorgan zur Validierung der von Eigentümern und Betreibern unternommenen Anstrengungen bereit. Es nutzt die Erkenntnisse der COVID-19-Task Force des IWBI sowie die von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC), der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Department of Health and Human Services gemäß dem Occupational Safety and Health Act (OSHA), den National Institutes of Health (NIH) und führenden akademischen und Forschungseinrichtungen erarbeiteten Leitlinien über die Verbreitung von COVID-19 und anderen Atemwegsinfektionen sowie die bereits durch den WELL-Baustandard des IWBI festgelegten Kernprinzipien. Für die Teilnahme am Programm ist die Vorlage von Richtlinien, Protokollen und Strategien zur Überprüfung der Dokumente durch Dritte und zur jährlichen Überprüfung erforderlich.

'Das WELL Health-Safety Rating ist ein Vertrauensbeweis, dass Maßnahmen ergriffen wurden, um die Gesundheit und Sicherheit von Personen, die Räume aller Art betreten, zu unterstützen, und dass diese Maßnahmen wissenschaftlichen Erkenntnissen zugeordnet und durch einen Überprüfungsverfahren durch Dritte verifiziert worden sind', so Rick Fedrizzi, Vorsitzender und CEO des IWBI. 'Indem wir uns auf die bewährten Strategien in WELL stützen, arbeiten wir auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse - und das ist wichtiger als je zuvor'.

Das WELL Health-Safety Rating nimmt im Juni Anmeldungen von allen Arten von Gebäuden und Anlagentypologien entgegen, einschließlich Büros, Restaurants, Hotels, Einzelhandelsgeschäften, Produktionsstätten, Lagerhäusern, Sportstadien, Arenen, Theatern und anderen Unterhaltungsstätten, Schulen, Mehrfamilienhäusern und vielen Weiteren. Aktuelle WELL-registrierte Projekte und Teilnehmer am WELL-Portfolio können das WELL-Gesundheitssicherheitsrating als Teil ihrer bereits etablierten Zertifizierungsbemühungen erhalten.

'Unsere Gebäude und die Menschen, die sie betreuen, sind unsere erste Verteidigungslinie, um uns sicher und gesund zu halten', erklärte Rachel Gutter, Präsidentin des IWBI, 'und die aktuelle Pandemie hat bestätigt, dass Gesundheit eine wesentliche wirtschaftliche Erwägung ersten Ranges ist. Diese beiden einfachen Wahrheiten sind das Bindeglied unserer bisherigen Arbeit und werden zusammen mit den sich mehrenden harten Beweisen all unsere Entscheidungen über die dringliche Notwendigkeit besserer Gebäude, lebendigerer Gemeinden und stärkerer Unternehmen und Organisationen in der Zukunft beeinflussen', so Rachel Gutter, Präsidentin des IWBI, weiter.

Das WELL Health-Safety Rating ist das erste von vielen erwarteten Ergebnissen der Arbeit der IWBI COVID-19 Task Force, die in den kommenden Monaten eingeführt wird. Zu den Mitgliedern der Task Force gehören u.a. der 17. Surgeon General der Vereinigten Staaten, Dr. Richard Carmona, die ehemalige Präsidentin und CEO der Robert Wood Johnson Foundation Dr. Risa Lavizzo-Mourey, Dr. Jonathan Fielding von UCLA, Joseph Allen von der Harvard School of Public Health und der Umweltwissenschaftler Allen Hershkowitz, Ph.D.

'Die Task Force hat überwältigende Unterstützung und Anregungen aus der ganzen Welt erhalten', erklärte Dr. Richard Carmona, 17. Surgeon General der Vereinigten Staaten. 'Die Menschen lernen, dass Gebäude selbst leistungsstarke Instrumente zum Schutz und zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit sein können. Jeder Einzelne von uns hat eine Verantwortung gegenüber dem kollektiven Ganzen, jedes Mittel, einschließlich unserer Gebäude und unseres Gemeinschaftsgefühls, zu nutzen, um uns selbst und diejenigen, die uns wichtig sind, zu beschützen'.

'Die Auswirkungen des Virus waren vielfältig, aber nicht zuletzt ist es die Angst vor der Unsicherheit darüber, wo sich die Menschen sicher fühlen', erläuterte Despina Katsikakis, Leiterin der Occupier Business Performance bei Cushman Wakefield und Mitglied der COVID-19 Task Force des IWBI. 'Das Erreichen dieses neuen WELL Health-Safety Rating ist eine großartige Chance, das Vertrauen zu stärken, dass evidenzbasierte Schritte unternommen wurden, um das Richtige zu tun, damit die Gesundheit auch bei der sich wiederöffnenden Wirtschaft im Mittelpunkt steht.'

Kürzlich veröffentlichte das IWBI eine Interimsstrategie des WELL-Baustandards zur Unterstützung im Kampf gegen COVID-19, ein weiteres Schlüsselergebnis der Task Force. Die evidenzbasierten Strategien, die auf der Grundlage des WELL-Baustandards entwickelt wurden, bilden einen handlungsorientierten Rahmen für Unternehmen, Organisationen und Gemeinschaften, die eine sicherere und gesündere Zukunft vorantreiben. Das IWBI erweitert diese Strategien zu Richtlinien für Vorsorge und Prävention, Belastbarkeit und Genesung im Zusammenhang mit COVID-19 und anderen Atemwegsinfektionen. Die Richtlinien werden einen Einblick in die Entwicklung der gegenwärtigen Strategien geben und Bereiche aufzeigen, in denen weitere Anstrengungen erforderlich sind.

Seit seiner Gründung hat das IWBI die Konvergenz von Bau- und Gesundheitswissenschaften vorangetrieben. Die Registrierungen gemäß dem WELL-Baustandard, dem führenden Standard für gesunde Immobilien, haben bereits 51 Millionen Quadratmeter in 62 Ländern überschritten. Die WELL-Building-Initiative wurde durch über 11.000 WELL Accredited Professionals (APs) und Registranten auf der ganzen Welt weiter verstärkt.

Gutter merkte an, dass das IWBI dem Projekt nach Erreichen der Ausweisung ein GUTES Gesundheitssicherheitssiegel verleihen wird. Melden Sie hier Ihr Interesse am WELL Health-Safety Rating an.

Über das International WELL Building Institute

Das International WELL Building Institute (IWBI) ist führend in der globalen Bewegung, unsere Gebäude, Gemeinschaften und Organisationen so umzugestalten, dass sie den Menschen zu Wohlstand verhelfen. Das Pilotprojekt WELL v2 ist die neueste Version des beliebten WELL Building Standard (WELL). Das Pilotprojekt WELL Community Standard ist ein Bewertungssystem auf regionaler Ebene, das einen neuen globalen Maßstab für gesunde Gemeinschaften setzt. WELL konzentriert sich ausschließlich auf die Art und Weise, wie Gebäude und Gemeinschaften und alles, was sich in ihnen befindet, unseren Komfort verbessern, bessere Auswahlmöglichkeiten schaffen und generell unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden fördern und nicht beeinträchtigen können. Das IWBI mobilisiert die Gemeinschaft gesundheitsbewusster Verbraucher mittels des Managements des WELL AP-Abschlusszeugnisses, die Verfolgung anwendungsorientierter Forschungsansätze, die Entwicklung von Bildungsressourcen und das Eintreten für eine Politik, die Gesundheit und Wohlbefinden für alle und überall fördert. Für weitere Informationen über IWBI und WELL besuchen Sie uns hier.

International WELL Building Institute, IWBI, der WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL, WELL Portfolio, The WELL Conference, der WELL Community Standard, WELL Workforce, WELL Health-Safety Rating und andere sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder Prüfzeichen des International WELL Building Institute pbc in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

