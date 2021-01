17:50 | 19.01.2021

Business Wire News: IPification auf der JUMPSTARTER 2021 in die Top 10 der globalen Startups gewählt



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. HONGKONG --(BUSINESS WIRE)--19.01.2021-- Benefit Vantage Limited, das Unternehmen hinter der Ein-Klick-Lösung IPification zur mobilen Authentifizierung, Benutzerverifizierung und Betrugsprävention, wurde jetzt auf der JUMPSTARTER 2021 in die Top 10 der globalen Startups gewählt. JUMPSTARTER ist eine vom Alibaba Entrepreneurs Fund organisierte Initiative und verfolgt das Ziel, das Startup-Ökosystem in Hongkong aufzubauen, zu stärken und zu fördern, indem sie qualitativ hochwertige und leistungsfähige Unternehmer, Firmen, Investoren und die Öffentlichkeit zusammenführt. Nach mehr als 2000 Startup-Bewerbungen und zwei Vorauswahlrunden wird IPification am großen Finale dieses globalen Startup-Wettbewerbs teilnehmen, bei dem zwei Sieger gekürt werden. Diese beiden haben die Möglichkeit, Investitionen von bis zu 4 Millionen US-Dollar zu gewinnen. 'Es war schon eine besondere Ehre, in der ersten Vorauswahlrunde in den Kreis der 200 besten Startups weltweit aufgenommen zu werden. Aber dann wurde IPification erst in die Top 20 und jetzt in die Top 10 der Startups gewählt', sagte IPification-CEO Stefan Kostic. 'Das hat uns nicht nur mit großem Stolz erfüllt, sondern war auch die Bestätigung, die wir brauchten, um noch energischer als je zuvor das Backbone für eine sichere, nahtlose mobile Authentifizierung aufzubauen.' 'Diese Leistung ist in ihrer Größenordnung wirklich einzigartig, und wir freuen uns schon auf das große Finale. Vielen Dank an JUMPSTARTER 2021, und vielen Dank an das IPification-Team für all die tolle Arbeit', ergänzte IPification-Präsident Harry Cheung. IPification hat bis Ende 2020 seine patentierte mobile Authentifizierungs-, Benutzerverifizierungs- und Betrugspräventionstechnologie auf mehr als 11 verschiedenen Märkten eingeführt und dabei mehr als 350 Millionen Geräte weltweit erreicht. Über IPification IPification entwickelt mit modernster Technologie das Backbone für die mobile Authentifizierung von heute und morgen. Dabei wird die MobileID aus eindeutigen SIM-, Geräte- und verifizierten Telefonnummernparametern erzeugt, die über die IP-Adresse extrahiert werden. Auf diese Weise ermöglicht die patentierte IPification-Technologie eine sichere, passwortlose und zum Zero-Tap-Prinzip kompatible Authentifizierung von Mobilfunknutzern sowie Telefonverifizierungsund Betrugspräventions-Lösungen für beliebige mobile Anwendungen. In Kooperation mit Mobilfunknetzbetreibern ist IPification in zahlreichen Ländern und Regionen bereits verfügbar. Einige der führenden Telco-, Technologie-, Zahlungs- und OTT-Unternehmen wie Microsoft, GBG, DataZoo, 3HongKong und Axiata Digital vertrauen auf diese Lösung. IPification gehört zu Benefit Vantage Limited, dem führenden Anbieter von Sicherheits- und Datensicherungslösungen in Asien mit Hauptsitz in Hongkong, und unterhält Büros und Vertretungen in den USA, Großbritannien, Serbien, der Schweiz, Bosnien, Brasilien, Indien, Vietnam und Pakistan. Weitere Informationen finden Sie auf www.ipification.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210119005826/de/ Kontakt:

Medienkontakt: Maja Perovic Baines maja@ipification.com



