MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. MELBOURNE, Australien --(BUSINESS WIRE)--20.12.2021-- Hansen Technologies (ASX:HSN) freut sich, eine neue Vereinbarung mit Jämtkraft, einem führenden schwedischen Versorgungsunternehmen, bekanntgeben zu dürfen. Im Rahmen der Vereinbarung hat Jämtkraft Hansen Trade ausgewählt, um Day-Ahead-Handelsaktionen durchzuführen und kurzfristige Positionen zu überwachen. Jämtkraft tritt nun der Familie von Hansen aus über 600 weltweiten Kunden bei. Day-Ahead Trading von Hansen Trade optimiert das tägliche Bieterverfahren von Jämtkraft, hält Auftragsstrukturen aufrecht und wickelt Day-Ahead-Handelsaktionen automatisch ab. Die Lösung Day-Ahead Trading ermöglicht, dass Auftragskonfigurationen für bestimmte Vermögenswerte markiert werden. Das bedeutet, dass sie, falls nötig, Handelsergebnisse aus dem Portfolio-Level direkt in die einzelnen Assets zerlegen kann. Als SaaS-Service ist Day-Ahead Trading von Hansen Trade auf Marktveränderungen ausgelegt und mit der neuen Auktionsplattform von Nord Pool verbunden, die in den nordischen Ländern Anfang 2022 verfügbar sein wird. Position Visualisation von Hansen Trade ermöglicht es Jämtkraft, kurzfristige Positionen in Echtzeit zu überwachen. Ein Beispiel hierfür wäre die Grundursache für Ungleichgewichte. Der Betreiber kann die Gesamtungleichgewichtsposition in einem Preisfeld betrachten, einschließlich einer Farbmaskierung besonders hoher oder niedriger Werte. Die Lösung Position Visualisation erlaubt es dann dem Betreiber, tiefer in das Portfolio (wie etwa Produktart) und Unterportfolio (Wasserkraft-Assets im selben Fluss) einzutauchen und schließlich bis zur Asset-Ebene vorzudringen, um die Ursache für außergewöhnliche Werte auf der obersten Ebene zu untersuchen. Andreas Wiklander, Head of Operations, Jämtkraft, erklärte: 'Mit Hansen Trade können wir unsere täglichen Handelstätigkeiten modernisieren und bessere sowie einfachere Einblicke in unsere Handelspositionen gewinnen. Bei Jämtkraft sind wir über die Vorführung der Funktionen von Hansen Trade in Verbindung mit der positiven Annahme durch mehrere Energieunternehmen in der Region - als wichtiger Wegbereiter für alltägliche Handelsaktionen - beeindruckt. Wir sind mehr als überzeugt, dass Hansen Trade die Antwort ist, wenn es darum geht, unsere Herausforderung zu bewältigen.' Scott Weir, Regional President, EMEA, Hansen Technologies, erklärte: 'Wir sehen weiterhin einen bedeutsamen Aufwärtstrend für den Einsatz von Hansen Trade in der nordischen Region. Diese neue Vereinbarung mit Jämtkraft neben der umfassenden Bestätigung, die wir von unseren Kunden in der Region erhalten, belegt die Stärke von Hansen und unserer Lösungen zur Reduzierung von Komplexitäten im digitalen Zeitalter.' Die Wahl von Hansen Trade durch Jämtkraft folgt auf weitere kürzlich geschlossene Vereinbarungen mit Fortum, Power-Deriva und Tampereen Sähkölaitos. Als modulare, Cloud-basierte SaaS-Lösung erfüllt Hansen Trade die Anforderungen für Flexibilität und Skalierbarkeit des sich entwickelnden Energiehandelsmarkts vollumfassend. Für weitere Informationen über Hansen Technologies besuchen Sie www.hansencx.com. Über Hansen Technologies Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein führender, global aufgestellter Anbieter von Software und Services für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Software-Portfolio unterstützt Hansen mehr als 600 Kunden in über 80 Ländern bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Bereitstellung neuer Produkte und Services, der Verwaltung und Analyse von Kundendaten sowie der Steuerung wichtiger Ertragsmanagement- und Kundensupportprozesse. Für weitere Informationen besuchen Sie www.hansencx.com Über Jämtkraft Jämtkraft AB ist ein Versorgungsunternehmen in Jämtland, Schweden. Das Unternehmen befindet sich im Besitz der Gemeinden Œre, Krokom und Östersund. Jämtkraft AB generiert, verteilt und vertreibt elektrische Energie an Privatund Gewerbekunden in ganz Schweden. Die regenerative Fernwärme ist ebenso Teil des Unternehmensportfolios. Jämtkraft AB legt in einer langen Tradition seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und klimaintelligentes Leben sowie ein nachhaltiges und langfristiges Geschäftsmodell. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.jamtkraft.se/ Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20211220005022/de/ Kontakt:

