8:00 | 16.01.2020

Business Wire News: Jefferies widmet einen Asien-Pazifik-Handelstag der Nothilfe infolge der australischen Buschbrände, am Mittwoch, dem 22. Januar



16.01.2020 / 08:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. NEW YORK, LONDON und HONGKONG --(BUSINESS WIRE)--16.01.2020-- Jefferies gab heute bekannt, dass die Firma am Mittwoch, dem 22. Januar 2020, einen Handelstag der Unterstützung nötiger Hilfsmaßnahmen nach den zerstörerischen Buschbränden in Australien widmen wird. Im Besonderen wird Jefferies am Mittwoch, dem 22. Januar die Nettoprovisionen aller Geschäfte mit Asien-Pazifik-Wertpapieren, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Devisen, von den weltweiten Kunden der Firma spenden. Gleichzeitig wird sämtlichen Mitarbeitern der Firma weltweit die Gelegenheit eingeräumt, für die Hilfsmaßnahmen persönlich zu spenden. Jefferies wird die an diesem Tag erwirtschafteten Handelsprovisionen sowie sämtliche Mitarbeiterspenden aus der ganzen Firma aufstocken. Der Gesamtbetrag wird dann an Hilfsorganisationen gespendet, die direkt an den Rettungs- und Hilfemaßnahmen beteiligt sind. Rich Handler, CEO, und Brian Friedman, Präsident von Jefferies, kommentierten: 'Wir alle bei Jefferies, einschließlich unserer 57 Kollegen in Australien, 423 in der Asien-Pazifik-Region und 3.813 weltweit, sind über diese katastrophale Zerstörung zutiefst bestürzt. Wir hoffen, dass die Spende von Jefferies ein wenig helfen wird, den Schmerz der Betroffenen dieser Katastrophe zu lindern, und wir ermuntern unsere Kunden und Mitarbeiter weltweit, sich unseren Bemühungen anzuschließen, die Menschen in Not zu unterstützen.' Jefferies Group LLC, die größte unabhängige global aufgestellte Investment-Banking-Firma mit vollem Dienstleistungsangebot und Sitz in den USA, ist seit über 55 Jahren auf Kundenservice fokussiert und bietet Investoren, Unternehmen und Regierungen Erkenntnisse, Fachwissen und Ausführung. Unser Dienstleistungsangebot umfasst Investment-Banking, Beratung, Verkauf und Handel, Forschung und Vermögensverwaltung über das gesamte Produktspektrum in Amerika, Europa und Asien hinweg. Jefferies Group LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF), ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen. Weitere Informationen erfragen Sie gerne von Ihrem Ansprechpartner bei Jefferies. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200115005936/de/ Kontakt:

Ansprechpartner für Medien:

Richard Khaleel, +1 212 284 2556, rkhaleel@jefferies.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



16.01.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

954685 16.01.2020