Business Wire News: KartRider Rush+ Season 3 bringt neuen PvP-Meisterschaftsmodus



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Der Ranglistenmodus Season 3 geht mit neuen Karts, Figuren, Strecken und mehr an den Start! LOS ANGELES --(BUSINESS WIRE)--10.09.2020-- Das mit Spannung erwartete Season-3-Update für das kostenlose mobile Rennspiel KartRider Rush+ ist jetzt live! Das Update beginnt mit einem neuen Eisthron-Theme und ergänzt den brandneuen Meisterschaftsmodus sowie neue Karts, Figuren und neue herausfordernde Strecken. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200910006045/ de/ KartRider Rush+ (Graphic: Business Wire) KartRider Rush+ (Graphic: Business Wire) Der Meisterschaftsmodus ist für eine begrenzte Zeit vom 10. September bis zum 22. September aktiviert. In diesem Modus können Rennfahrer ihre Fähigkeiten in 4-gegen-4-Matches gegen Nicht-Spieler-Figuren (NPC-Gegner) testen. Um der ultimative Champion zu werden, müssen die Teams ihr ultimatives Können einsetzen und 5 Spiele in Folge gewinnen. Mit dem Season-3-Update werden Rennfahrer in der Lage sein, mit neuen Karts, einschließlich White Knight, Iceball, Emperor's New Car und mehr, stilgerecht unterwegs zu sein, wenn sie im heute beginnenden Ranglistenmodus in Season 3 auf die Ziellinie zusteuern! Eine neue wöchentliche Anmeldeveranstaltung wird am 14. September beginnen. Spieler, die sich täglich einloggen, können Prämien wie K-Coins, Turbo Crystal, L-Decoder, Quick L- Badges und das 'Bluebird'-Kart erhalten. Neue System-Updates und Verbesserungen beinhalten: * Soulmate-System: BFFs mit einer Bindung von 500 oder mehr können sich mit einem Freund zusammenschließen, um Seelenverwandte (Soulmates) zu werden und gemeinsam Quests abschließen, um verschiedene Prämien zu erhalten. * Pet-Breakthrough-System: Rennfahrer können die Statistiken von Haustieren, die die maximale Stufe erreicht haben, mit Hilfe von 'Super Süßigkeiten' (Super Candy), die über Codes erhältlich sind, erhöhen. * Feuerwerksartikel und Free Movement: Ein neuer Feuerwerksartikel kann gekauft und in der Einstellung 'Mein Zuhause' mit Freunden verwendet werden, um ihre Bindung zu erhöhen, während sich die Spieler dank Free Movement (freie Bewegung) einfacher im Hintergrund bewegen können, um Fotos zu machen. Zusätzlich startet der Season 3 Pass am 21. September mit neuen saisonalen Figuren, darunter Prince Dao und weitere Überraschungskarts, die die Spieler mit Hilfe von Aktivitäten freischalten können, während sie Saisonpunkte sammeln. Um KartRider Rush+ herunterzuladen, besuchen Sie den Apple App Store oder Google Play und folgen Sie @KRRushPlus auf Twitter, um die neuesten Updates und Informationen zu erhalten. Soziale Medien: Twitch / Facebook / Twitter / Instagram / YouTube Pressematerial: * KartRider Rush+ Season 3 Exklusiv!

* KartRider Rush+ Season 3 Key Art Über KartRider Rush+ https://kartrush.nexon.com Basierend auf dem beliebten Online-Gaming-Phänomen KartRider ist KartRider Rush+ ein kostenloses Kart-Rennspiel, das die gesamte Renn-Action seines Namensvetters auf iOS- und Android-Geräten ermöglicht. Mit wunderschönen 3D-Grafiken bietet KartRider Rush+ Spielern robuste Strecken, Karts und Spielmodi, genau wie sein Online-Gegenstück für alle Levels, vom Rennanfänger bis zum Drift-Champion. Über Nexon America Inc. http://www.nexon.com Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende Kompetenz im Bereich kostenloser Online-Spiele und Live-Support. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ('Nexon') genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt immer wieder legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die in der Folge Rekorde gebrochen und Spieler in ihren Bann gezogen haben. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es seinen Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200910006045/de/ Kontakt:

