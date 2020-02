08.02.2020 / 02:00



Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der prestigeträchtigsten internationalen Hotels Japans, das sich in Shinjuku, Tokio befindet, renoviert die Zimmer in der 31.^ Etage des Main Tower. Die sanitären Anlagen sollen erneuert werden, und ab der Wiedereröffnung am 29. März 2020 wird es Zimmer für eine Vierfachbelegung geben. Unser Hotel gibt insgesamt etwa 400 Mio. JPY für die Installation dieser neu gestalteten sanitären Anlagen aus, um unseren Gästen noch mehr Komfort bieten zu können.

Keio Plaza Hotel Tokyo is renovating guest rooms on the 31st floor of the Main Tower to reopen quadruple guest rooms on March 29, 2020. (Photo: Business Wire)

Die laufende Renovierung des 'Luxus-Familienzimmers' wird dazu beitragen, dass jedes Zimmer mit je vier Betten sowie einem zusätzlichen Sofabett ausgestattet werden kann, so dass maximal fünf Erwachsene hier bequem übernachten können. Hinsichtlich der sanitären Anlagen werden zwei Arten von Badezimmern eingerichtet: eines mit Badewanne und Toilette und eines mit Duschkabine und Toilette. In beiden gibt es jeweils zwei getrennte Waschbecken, sodass die Zimmer effizient und bequem von mehreren Gästen genutzt werden können. Die Zimmer sind außerdem jeweils mit vier großen Glasfenstern ausgestattet, durch die die Gäste atemberaubende Panoramaaussichten der Skyline von Tokio genießen können.

Das Keio Plaza Hotel Tokyo hat auf proaktive Weise Renovierungen umgesetzt und möchte den Hotelbereich für seine Gäste auch langfristig ständig verbessern. Wir haben die obersten Etagen im Jahr 2016 renoviert; sie wurden damit zu den 'Premier Grand'-Räumlichkeiten. Weitere Renovierungen zur Erweiterungen dieser Etagen und zur Ermöglichung der Gestaltung neuer Zimmer mit universellem Design wurden 2018 durchgeführt. Das Keio Plaza Hotel Tokyo wird im Jahr 2021 sein 50. Betriebsjubiläum begehen, indem es weiterhin bestrebt ist, sich als 'eines von^ Tokios und Japans repräsentativsten und prestigeträchtigsten Hotels' weiterentwickelt.

Über das Keio Plaza Hotel

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) in Shinjuku im Herzen der japanischen Hauptstadt Tokio ist eines der führenden internationalen Hotels in Japan. Unser Hotel verfügt über mehr als 15 Restaurants und Bars, und wir beherbergen eine Vielzahl einheimischer und internationaler Gäste, die uns aufgrund unserer einladenden Anlagen, unserer herzlichen Gastfreundschaft und unseres einmaligen Service besuchen, um japanische Kultur zu erleben. Dazu gehören auch unsere Hochzeitskimonos zum Anprobieren, die Teezeremonie und vieles mehr. Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie uns bitte auf unserer Website, auf YouTube, Facebook oder Instagram.

Kontakt:

Keio Plaza Hotel Tokyo

Keiko Kawashima, +81-3-5322-8010

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit

keiko-kawashima@keioplaza.co.jp