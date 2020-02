22:11 | 04.02.2020

Business Wire News: Keysight Technologies wählt Kx für den Betrieb seiner Smart Factory-Plattform PathWave Manufacturing Analytics



04.02.2020 / 22:11

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LONDON --(BUSINESS WIRE)--04.02.2020-- Kx, ein Unternehmensbereich von First Derivatives plc (LSE:FDP), ist eine strategische Partnerschaft mit dem führenden Technologieunternehmen Keysight Technologies eingegangen. Keysight Technologies hilft Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen, Innovationen voranzutreiben, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Keysight Technologies hat sich aufgrund der leistungsstarken Streaming-Funktionen und erweiterten Analytik für Kx entschieden, um umfassendere Einblicke und Erkenntnisse über Fertigungsdaten aus zahlreichen Branchen zu erhalten, darunter die Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Energieerzeugerindustrie. Kx wird in der Big Data-Plattform für Industrie 4.0 PathWave Manufacturing Analytics von Keysight eingesetzt. Diese Analyseplattform liefert verwertbare Erkenntnisse in Echtzeit zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und sorgt damit für eine beschleunigte Kapitalrendite bei der digitalen Transformation zur Smart Factory. Die 'Analytics-as-a-Service'-Plattform erfasst, transformiert, verarbeitet und analysiert Daten von Prüfgeräten. Die Partnerschaft mit Kx kombiniert das Know-how von Keysight im Bereich der Testund Messtechnik mit der Data Science unter Verwendung von leistungsstarkem Data Mining und Machine Learning-Modellen für die Elektronikfertigung. Kunden profitieren in vielfältigen Bereichen von dieser Plattform, wie z. B. Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität (OEE), Reduzierung ungeplanter Stillstandszeiten, Vermeidung unnötiger Nachtests und Nacharbeiten sowie dauerhafte Beseitigung der Grundursachen für chronische Testprobleme in der Fertigung. Keysight Technologies und Kx sehen das Ziel ihrer Partnerschaft darin, Produkte schneller zu vermarkten, Datenanalysen mit modernen Visualisierungs-Tools für die Test- und Messbranche zu beschleunigen, Kennzahlen (Ertrag, Durchsatz, Qualität und Anlagennutzung) für den Fertigungsbetrieb mit hochentwickelten Algorithmen zu optimieren sowie die Überwachung von Betriebsabläufen und die Erkennung von Anomalien in Echtzeit zu ermöglichen. Kx kann immense Datenströme in Echtzeit erfassen und die Analyse dieser Daten beschleunigen. Entscheidungen können in kürzester Zeit getroffen werden, wodurch Elektronikhersteller ihre Produkte über die Plattform schneller auf den Markt bringen und Ausschuss vermeiden. Seamus Keating, CEO, Kx, erklärte: 'Wir sind überzeugt, dass die Kx-Technologie für unsere Kunden einen Richtungswechsel herbeiführen wird. Durch die Partnerschaft mit zukunftsorientierten Unternehmen wie Keysight Technologies können wir unseren Kunden helfen, kritische geschäftliche Herausforderungen zu meistern und Mehrwert zu schaffen, indem wir die Bereitstellung der Technologie erleichtern.' 'PathWave Manufacturing Analytics von Keysight liefert unseren Kunden sofort umsetzbare Erkenntnisse, die auf hoch entwickelter Analytik und unserem umfassenden Know-how im Bereich der Messtechnologien für die Fertigung von gedruckten Schaltungen (PCBA) basieren', so Christopher Cain, VP/GM of Electronic Industrial Products bei Keysight Technologies. 'Kx bietet eine Plattform für die Aggregation extrem großer Datensätze mit geringer Latenz, die schnellere Einblicke in verschiedenste industrielle Analysebereiche liefert.' Über Kx Kx ist ein Unternehmensbereich von First Derivatives, einem globalen Technologieanbieter mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einigen der weltweit größten Finanz-, Technologie-, Einzelhandels-, Pharma-, Fertigungs- und Energieunternehmen. Die Technologie von Kx, zu der auch die Zeitreihendatenbank kdb+ gehört, ist führend in den Bereichen High-Performance-, In-Memory-Computing, Streaming-Analyse und operative Informationen. Kx bietet die bestmögliche Leistung und Flexibilität für hochvolumige, datenintensive Analysen und Anwendungen in verschiedenen Branchen. Die Gruppe ist von 15 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum aus tätig, zu denen auch der Hauptsitz in Newry gehört, und beschäftigt weltweit mehr als 2.400 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Kx finden Sie auf www.kx.com. Allgemeine Anfragen richten Sie bitte an info@kx.com. Presseanfragen richten Sie bitte an pr@firstderivatives.com Über Keysight Technologies Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führender Technologieanbieter, der Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen voranzutreiben, um die Welt zu verbinden und sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen - von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Zu den Kunden von Keysight Technologies zählen Unternehmen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 3,9 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.keysight.com. Weitere Informationen über Keysight Technologies finden Sie im Newsroom unter https://www.keysight.com/go/news und auf Facebook, LinkedIn, Twitter sowie YouTube. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200204006011/de/ Kontakt:

