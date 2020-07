22:50 | 14.07.2020

Business Wire News: Kollective Technology demonstriert Skalierbarkeit von Microsoft-Teams für die Übertragung von Live-Veranstaltungen in weltweiten Microsoft Experience und Technology Centers



14.07.2020 / 22:50

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. BEND, Oregon --(BUSINESS WIRE)--14.07.2020-- Kollective Technology, der führende Anbieter des softwaredefinierten Enterprise Content Delivery Network (SD ECDN), gab heute bekannt, dass Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) seine Technologie gewählt hat, um die Skalierbarkeit von Microsoft-Teams für Live-Veranstaltungen in Microsoft Experience und Technology Centers weltweit zu demonstrieren. Die Microsoft Experience und Technology Centers wurden entwickelt, um Kunden von Microsoft, die Innovationen zur Beschleunigung ihrer Initiativen für die digitale Transformation suchen, umfassende und eindrucksvolle Technologieerlebnisse zu bieten. In den Microsoft Experience und Technology Centers werden die neuesten Anwendungsfälle für den modernen Arbeitsplatz, einschließlich Live-Videoübertragungen, vorgestellt. Mit der Wahl von Kollective als zertifiziertes ECDN of Experience Centers kann Microsoft nun auf einfache Weise demonstrieren, wie Teams unternehmensweite, globale Live-Veranstaltungen mithilfe der ECDN-Technologie durchführen können. Die ECDN-Plattform von Kollective mit browserbasierter Peering-Technologie skaliert die Live-Veranstaltungen von Teams, ohne dass Software installiert oder in zusätzliche Netzwerkinfrastruktur investiert werden muss. Über das Kollective Demo Portal erfahren Besucher der Experience Centers einerseits, wie ECDNs Live-Events skalieren, anderseits können sie auch sofort eine kostenlose Testversion starten, mit der sie die peer-gestützte Videobereitstellung innerhalb ihres eigenen Microsoft 365 Tenant evaluieren können. Anhand der in jeder Testversion enthaltenen Echtzeit-Analysen erfahren Teams, wie die Peering-Technologie die Benutzererfahrung und Reichweite von Live-Events optimiert und gleichzeitig die Auswirkungen auf das Netzwerk minimiert. 'Wir sind stolz, dass sich Microsoft für Kollective entschieden hat, um die ECDN-Technologie Kunden, die ihre digitale Transformation anstreben, zur Verfügung zu stellen', sagte Dan Vetras, CEO von Kollective. 'Unsere Lösung ermöglicht es Unternehmen, die Kapitalrendite ihrer Microsoft 365-Investitionen zu maximieren, indem sie Netzwerke für die zuverlässige Bereitstellung von Live- und On-Demand-Videoinhalten optimieren.' 'Indem wir im Experience Center Asia den Einsatz von Kollective Technology für Live-Veranstaltungen von Microsoft-Teams ermöglichen, zeigen wir nicht nur unser Engagement für Partner und Innovation, sondern demonstrieren dem Markt auch deutlich, wie die Zukunft der Arbeit aussehen kann', so Rebecca Hick, Direktorin des Experience Center Asia von Microsoft. KÜBER KOLLECTIVE Kollective ist der führende Anbieter von ECDN-Infrastruktur (Enterprise Content Delivery Network). Die cloudbasierte, ausschließlich auf Software basierende Plattform von Kollective nutzt die bestehende Netzwerkinfrastruktur, um Inhalte schneller, zuverlässiger und mit geringerer Auslastung der Bandbreite bereitzustellen. Dank zahlreicher vorgefertigter Integrationen in Anwendungen wie Microsoft Teams können Kunden von Kollective die besten Technologien einfach und sicher am Rand ihrer globalen Netzwerke skalieren. Über 135 Organisationen, darunter viele der größten Unternehmen der Welt, vertrauen Kollective bei der sicheren Skalierung von Live-Streaming-Video, Video-on-Demand und Software-Updates für jedes Gerät am Rand des Netzwerks. ÜBER MICROSOFT Microsoft (Nasdaq 'MSFT' @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter einer intelligenten Wolke und eines intelligenten Netzwerkrandes. Microsoft will jeden Menschen und jede Organisation auf der Welt befähigen, ihr Potential freizusetzen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200714006023/de/ Kontakt:

Samantha Browning/Jake Rowlands

Wildfire

kollective@wildfirepr.com

+44 20 8408 8000



