5:50 | 23.01.2020

Business Wire News: Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre von Jefferies spenden 4 Mio. AUD für Hilfeleistungen nach Buschbränden in Australien



23.01.2020 / 05:50

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SYDNEY, HONGKONG, LONDON und NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--23.01.2020-- Jefferies gab heute bekannt, dass eine Spende von insgesamt 4 Millionen australischen Dollar an Organisationen gerichtet wurde, die den Betroffenen der Buschbrände in Australien dringend notwendige Hilfe leisten. Die Kunden des Unternehmens generierten am 22. Januar Spenden in Höhe von 1,6 Millionen AUD über Handelsniederlassungen des Asien-Pazifik-Raums. Freiwillige Spenden der 3.813 Mitarbeiter von Jefferies beliefen sich auf insgesamt 400.000 AUD und Jefferies als Unternehmen verdoppelte die Spenden von Kunden und Mitarbeitern mit weiteren 2,0 Millionen AUD. 'Wir sind sehr stolz auf die gesamte Jefferies-Familie und insbesondere auf unser kürzlich erweitertes Pan Asian Team, denn insgesamt wurden 4.000.000 AUD für die Hilfsmaßnahmen in Australien nach den verheerenden Buschbränden gesammelt', erklärten Rich Handler, CEO von Jefferies, und Brian Friedman, President. 'Wir möchten unseren Kunden in der ganzen Welt herzlich danken, die ihre Handelsgeschäfte über Jefferies abwickelten, und auch unseren Mitarbeitern für ihre großzügigen Spenden. Es ist uns eine Ehre, an den Hilfeleistungen mitzuwirken und unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen dieser Buschbrände. Unser Dank richtet sich auch an alle engagierten Katastrophenhelfer, die sich unermüdlich dafür einsetzen, den Betroffenen zu helfen - diese sind die wirklichen Helden. Jefferies steht an der Seite aller Menschen in Australien.' Spendenbeträge in folgender Höhe werden den folgenden renommierten Organisationen umgehend zugeführt: Australisches Rotes Kreuz $1.000.000 AUD Australian Wildlife Conservancy $ 500.000 AUD NSW Rural Fire Service $ 500.000 AUD Victoria Country Fire Authority $ 500.000 AUD Habitat for Humanity Australia $ 500.000 AUD All Hands and Hearts $ 500.000 AUD St Vincent de Paul Society Bushfire Appeal (NSW) $ 100.000 AUD Bushfire and Natural Hazards CRC $ 100.000 AUD Australian Institute for Disaster Resilience $ 100.000 AUD NSW Wildlife Information, Rescue and Education Service $ 100.000 AUD Port Macquarie Koala Hospital $ 100.000 AUD $4.000.000 AUD Jefferies Group LLC ist das größte unabhängige globale Investmentbanking-Unternehmen mit umfassendem Service und betreut Kunden seit über 55 Jahren. Jefferies ist ein führender Anbieter von Einblicken, Fachwissen und Transaktionsabwicklung für Investoren, Unternehmen und Regierungen. Unser Unternehmen bietet eine umfassende Bandbreite an Dienstleistungen in den Bereichen Investmentbanking, Beratung, Verkauf und Handel, Research und Vermögensverwaltung für alle Produktsegmente in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Jefferies Group LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF), eines diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmens. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200122005894/de/ Kontakt:

Medienanfragen:

Richard Khaleel, Jefferies, +1 212 284 2556, rkhaleel@jefferies.com



