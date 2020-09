9:40 | 23.09.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. TURIN, Italien --(BUSINESS WIRE)--23.09.2020-- Die Einschreibung für den Masterstudiengang "Künstliche Intelligenz & Cloud: Innovation zum Anfassen" am Polytechnikum Turin, der von Reply initiiert wurde, ist nun möglich. Das einzigartige Ausbildungsprogramm soll hochqualifizierten Studierenden eine berufliche Spezialisierung im IT-Sektor mit den innovativen Technologien Künstliche Intelligenz und Cloud bieten. Der Masterstudiengang startet ab Januar 2021 und dauert 12 Monate. Die Module im ersten Semester auf dem Polytechnikum-Campus werden abwechselnd von Professoren des Polytechnikums Turin und Reply Experten in einer Kombination aus theoretischem Unterricht und Praxiserfahrungen angeboten. Das zweite Semester besteht aus einer 6-monatigen Projektphase bei Reply, in dem die Studierenden das im Unterricht erworbene Wissen durch die Arbeit in Teams in die Praxis umsetzen können. Der Kurs ist auf Englisch und für internationale Teilnehmer offen. Die erste Ausgabe des Master-Studiengangs richtet sich an Studierende, die bis zum 31. Dezember 2020 einen Master-Abschluss in Informatik, Computertechnik, Automatisierungstechnik, Telekommunikationsingenieurwesen oder Elektrotechnik erworben haben. Kandidaten können sich bis zum 2. November 2020 über die Website master.reply.com bewerben. Ein Komitee aus Mitgliedern des Polytechnikums Turin und Fachleuten von Reply leitet das Auswahlverfahren und berücksichtigt neben der Ausbildung auch praktische Berufserfahrungen und führt ein Hintergrundinterview durch. Reply stellt alle erfolgreichen Bewerber ein und trägt die Kosten für die Teilnahme am Masterprogramm für diejenigen, die das Stellenangebot annehmen. Das Polytechnikum Turin - eine der angesehensten Universitäten Europas - und Reply - ein Unternehmen, das für Innovation und technologische Spezialisierung steht - schaffen gemeinsam einen Ausbildungsweg, der Fachleute auf die Bedürfnisse der Industrie vorbereitet, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Weitere Informationen stehen unter master.reply.com zur Verfügung. REPLY

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die auf den neuen Paradigmen wie Big Data, Cloud-Computing, den Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Reply bietet Beratung, Systemintegration und digitale Dienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie in der öffentlichen Verwaltung. www.reply.com POLITECHNIKUM TURIN

Das Polytechnikum Turin (www.polito.it) wurde 1906 gegründet und geht auf die 1859 errichtete Schule für Ingenieure zurück. Internationale Rankings erkennen das Polytechnikum als eine der führenden technischen Universitäten in Europa an - mit 35.700 Studenten, davon 15% Ausländer aus über 100 Ländern. Am Polytechnikum sind Ausbildung und Forschung in den Bereichen Ingenieurwesen, Architektur, Design und Planung integriert und aufeinander abgestimmt. Ziel ist, eine konkrete Antwort auf die Bedürfnisse der Wirtschaft und vor allem den Studierenden zu geben - im Hinblick auf eine starke Internationalisierung der Aktivitäten in Lehre, Forschung und Technologietransfer. Das wird über Kooperationen mit den besten Universitäten und Forschungszentren der Welt und Abkommen mit großen internationalen Industriekonzernen sowie lokalen Unternehmen als Bezugspunkt für Innovation und Entwicklungsmotor realisiert. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200923005059/de/ Kontakt:

