MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Die globale Kommunikationsfirma Kymeta Corporation will die Entwicklung und Kommerzialisierung neuer Produkte für die weltweite Satelliten- und Mobilfunkkommunikation für die nächste Generation elektronisch gesteuerter Flachbildschirmantennen und Services von Kymeta Connect(TM) aggressiv vorantreiben. REDMOND, Washington --(BUSINESS WIRE)--25.08.2020-- Kymeta Corporation (www.kymetacorp.com), das Kommunikationsunternehmen, das den Mobilfunk global macht, freut sich, die Kapitalerhöhung des Unternehmens zusammen mit der erfolgreichen Mittelbeschaffung in Höhe von ca. 85 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Bill Gates bekannt zu geben. Die Mitglieder des Führungsteams investieren persönlich ca. 1 Million US-Dollar unter der Leitung des geschäftsführenden Vorsitzenden Doug Hutcheson. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200825005924/ de/ Image of Kymeta's next-generation terminal, the Kymeta(TM) u8. (Photo: Business Wire) Image of Kymeta's next-generation terminal, the Kymeta(TM) u8. (Photo: Business Wire) Seit der Einführung der revolutionären elektronisch gesteuerten Flachbildschirm-Antennenplattform stärkt und beschleunigt Kymeta(TM) weiterhin die Entwicklung und Kommerzialisierung neuer Produkte für die Satelliten- und Mobilkommunikation weltweit. Die Erfüllung der Bedürfnisse gegenwärtiger und zukünftiger Kunden treibt Produktinnovation und Marktentwicklung voran und ist ein wichtiger Schwerpunkt für Kymeta. Die Finanzierung baut auf einem außergewöhnlichen Zeitraum von 18 Monaten für Kymeta auf, in dem ein rasch wachsender Zustrom neuer Kunden, die Ernennung wichtiger Führungskräfte, neue Produkteinführungen und Marktdynamik in den Bereichen Verteidigung, öffentliche Sicherheit und Bodenmobilität zu verzeichnen waren. Das Channel-Netzwerk von Kymeta wuchs auf über einhundert Vertriebspartner und mehrere Kunden im Verteidigungs- und Handelsbereich auf der ganzen Welt an. 'Als Unternehmen kratzen wir nur an der Oberfläche daran, wie leistungsfähig hybride Satelliten-Mobilfunk-Kommunikation sein kann, wenn sie mit einer erschwinglichen elektronisch gesteuerten Flachbildschirm-Antenne kombiniert wird, die dem globalen Landmobilitäts-Ökosystem zur Verfügung steht', sagte Doug Hutcheson, geschäftsführender Vorsitzender von Kymeta. 'Die fortgesetzte Unterstützung von Bill Gates wird uns helfen, unsere Vision noch schneller und umfassender umzusetzen - und das mit der Erfahrung, der Perspektive und den Beziehungen eines führenden und sehr erfolgreichen Technologieförderers.' Das neue u8-Terminal in Verbindung mit Kymetas hybriden Satelliten-Mobilfunk-Konnektivitätsdiensten, Kymeta Connect(TM), transformiert den Erwerb und Verbrauch mobiler Daten mit einem All-Inclusive-Abonnement für Hardware, Konnektivität und Services. Kymeta(TM) u8 ist die weltweit einzige kommerziell erhältliche elektronisch gesteuerte Flachpaneel-Antenne, die speziell für Mobilität konzipiert wurde und auf die Anforderungen von Militär, Ersthelfern und kommerziellen Kunden ausgerichtet ist. Zu den Hauptmerkmalen und Vorteilen des Kymeta-u8-Terminals und der Kymeta-Connect-Plattform gehören auch die Unterstützung von 2 GHz über das gesamte Ku-Band, eine verbesserte Performance und Effizienz, die sich in niedrigeren Gesamtbetriebskosten niederschlägt, integrierte Hybrid-Satelliten-Mobilfunk-Hardware für eine permanente Konnektivität und schlüsselfertige Kymeta-Connect-Optionen, die Hardware, Konnektivität und Service mit erschwinglichen Kaufoptionen beinhalten. Weitere Ankündigungen waren die Übernahme von Lepton Global Solutions am 18. August 2020 und das Kymeta(TM) u8-Beta-Testprogramm mit ausgewählten Partnern und Kunden weltweit, das heute angekündigt wurde. Über Kymeta Kymeta erschließt das Potenzial der Breitband-Satellitenkonnektivität in Verbindung mit zellularen Netzwerken, um die überwältigende Nachfrage nach mobiler Kommunikation und globaler Mobilität zu befriedigen. Lepton Global Solutions, Teil von Kymeta, beherbergt die Satelliten-Konnektivitätslösungen des Unternehmens und bietet dem Markt einzigartige, komplette und sofort einsatzbereite gebündelte Lösungen auf der Grundlage erstklassiger Technologien und maßgeschneiderter, kundenorientierter Dienste, die die Anforderungen der Kunden erfüllen und übertreffen. Diese Lösungen in Verbindung mit der Satellitenantenne in Flachausführung des Unternehmens, der ersten ihrer Art, und den 'Kymeta(TM) Connect'-Diensten bieten Kunden auf der ganzen Welt revolutionäre mobile Verbindungen in Satelliten- und hybriden Satelliten-Mobilfunk-Netzen. Das Kymeta-Terminal, das durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen unterstützt wird, erfüllt die Anforderungen an leichte, schlanke und hochdurchlässige Kommunikationssysteme, die keine mechanischen Komponenten benötigen, um auf einen Satelliten zuzugreifen. Kymeta macht Verbindung einfach - für jedes Fahrzeug, Schiff oder jede feste Plattform. Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington. Weitere Informationen finden Sie auf kymetacorp.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200825005924/de/ Kontakt:

Geschäftsanfragen für Kymeta:

Jon Maron

Vizepräsident für Marketing und Kommunikation Kymeta Corporation

+1 425 658 8827

jmaron@kymetacorp.com Medenanfragen für Kymeta:

Amanda Barry

Stellvertretende PR-Direktorin, The Summit Group +1 509 554 8409

abarry@summitslc.com



