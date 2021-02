4:00 | 10.02.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. * 31 % der größten institutionellen Anleger sagen, dass der Klimawandel in den nächsten drei bis fünf Jahren den größten Einfluss auf die Art und Weise haben wird, wie ihre Organisation investiert * Fast ein Drittel nutzt regelmäßig Klimadaten zur Risikosteuerung NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--10.02.2021-- Die globale Pandemie hat sowohl die Bedeutung von ESG-Themen hervorgehoben als auch die ESG-Integration durch institutionelle Anleger beschleunigt, so die Befragten der MSCI Global Institutional Investor Survey^1 für das Jahr 2021, einer Umfrage unter 200 sogenannten Asset Owner Institutions mit einem Gesamtvermögen von rund 18 Billionen US-Dollar. Die Umfrage unter Staatsfonds, Versicherern, Stiftungen und Pensionsfonds ergab, dass mehr als drei Viertel (77 %) der institutionellen Anleger ihre ESG-Anlagen als Reaktion auf COVID-19 'erheblich' oder 'moderat' erhöht haben, wobei diese Zahl bei den größten Institutionen (mit einem verwalteten Vermögen von über 200 Milliarden US-Dollar) auf 90 % anstieg. 'Die Kombination von klimabezogenen Ereignissen wie verheerenden Waldbränden, Überschwemmungen und Dürren sowie eine globale Pandemie haben den Paradigmenwechsel bei ESG und Klimawandel beschleunigt. Einst ein Thema für 'grüne Fonds' und Nebenschauplätze, haben sich ESG und Klima nun als Themen mit hoher Priorität etabliert', sagt Baer Pettit, President und Chief Operating Officer von MSCI. 'Das Jahr 2020 markiert einen tiefgreifenden Wandel in der Art und Weise, wie Institutionen Vermögen anlegen, da viele Anleger erkannt haben, dass viele Unternehmen mit starken Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken während der Pandemie eine Outperformance erzielt haben.' Die Umfrage zeigt, dass US-Anleger, die in der Vergangenheit beim Thema ESG im Allgemeinen (bis auf wenige prominente Ausnahmen) eher zögerlich waren, 2020 ihre Sichtweise dramatisch verändert haben - näher an die ihrer internationalen Kollegen. Von den befragten US-Anlegern gaben 78 % an, dass sie ihre ESG-Investitionen als Reaktion auf COVID-19 entweder deutlich oder moderat erhöhen würden, während diese Zahl in Asien-Pazifik und EMEA bei 79 % bzw. 68 % lag. Bei der Untersuchung zukünftiger ESG-Anlagen gaben die Anleger an, dass sie mehr Wert auf das 'S' in ESG legen, wobei mehr als ein Drittel (36 %) wünscht, dass 'Social' im Jahr 2021 einen größeren Anteil im Mix ausmacht. Dieser Anteil steigt auf 50 % bzw. 48 % in Großbritannien und den USA, wo die Befragten COVID-19 zusammen mit einer Neubewertung der Ungleichheit in der Gesellschaft als treibenden Faktor nannten. Vielfältige Herausforderungen - Klimawandel als größtes Risiko Während institutionelle Anleger ihre Anlageprozesse umgestalten, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, sehen sie sich mittel- und langfristig mit einer langen Liste von Herausforderungen konfrontiert, wobei die Nuancen von der Größe, dem Standort und den langfristigen Anlagezielen abhängen. Obwohl die Umfrage globale Unterschiede aufzeigte, sind ESG-Herausforderungen für viele Anleger ein Hauptanliegen. Fast ein Drittel (31 %) der institutionellen Anleger mit einem Vermögen von mehr als 200 Mrd. US-Dollar gab an, dass das Klimarisiko in den nächsten drei bis fünf Jahren den größten Einfluss auf die Art und Weise haben werde, wie ihre Organisation investiere. Danach folgen für fast ein Fünftel (19 %) der Anleger disruptive Technologien, wie z. B. künstliche Intelligenz, während 14 % glauben, dass die zunehmende Verfeinerung der ESG-Messung die größten Auswirkungen haben wird. Auf der anderen Seite gaben kleinere institutionelle Anleger (weniger als 25 Milliarden Dollar Vermögen) an, dass zunehmende Regulierungen und Marktvolatilität die wichtigsten Trends seien, die ihre Investitionen in den nächsten drei bis fünf Jahren beeinflussen würden. Klimadaten im Fokus des globalen Risikomanagements Aufgrund der vielfältigen globalen Herausforderungen, mit denen sich Anleger konfrontiert sehen, ergab die Umfrage, dass die Befragten für das Erreichen herausragender Anlagen das Risiko als wichtiger erachten als die traditionelle Vermögensallokation. Der Klimawandel wurde als eine der größten Herausforderungen genannt, und größere Anleger setzen verstärkt auf den Zugang zu aktuellen Klimadaten und deren Überwachung. Kleinere Institutionen befinden sich jedoch noch in einem frühen Stadium der Einbeziehung von Klimadaten in ihre Anlagestrategien. Etwa 50 % der Anleger mit einem Vermögen von mehr als 200 Milliarden US-Dollar gaben an, dass sie regelmäßig Klimadaten für das Risikomanagement nutzten, verglichen mit nur 16 % derjenigen mit weniger als 25 Milliarden US-Dollar. Anleger mit einem Vermögen von mehr als 200 Milliarden Dollar nutzen außerdem viermal häufiger Klimadaten, um Anlagemöglichkeiten zu identifizieren als solche mit weniger als 25 Milliarden Dollar. 'Institutionelle Anleger stehen in den nächsten fünf Jahren vor vielen Herausforderungen, was durch die Tatsache, dass diese Herausforderungen miteinander verbunden sind, noch verstärkt wird. Diese Zusammenhänge erhöhen die Komplexität und erfordern schnelles Handeln. Die Realität ist, dass der Klimawandel mit einem sich schnell verändernden sozialen Kontext zusammenhängt, der wiederum Veränderungen in den Anforderungen der anleger vorantreibt, und das alles in einem sehr dynamischen regulatorischen Umfeld. Verstärkt werden diese Trends durch technologische Innovationen, die einen erheblichen Kostenund Zeitdruck mit sich bringen. Einfach gesagt: Nie gab es ein komplexeres Ökosystem für das Anlegen von Vermögen', so Pettit abschließend. Über MSCI MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Anlegergemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Research, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Anlageentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke in die Anlageprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. Die hierin enthaltenen Informationen (die 'Informationen') dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen dürfen nicht verwendet werden, um andere Daten zu verifizieren oder zu korrigieren, um abgeleitete Werke zu erstellen, um Indizes, Risikomodelle oder Analysen zu erstellen oder in Verbindung mit der Ausgabe, dem Angebot, dem Sponsoring, der Verwaltung oder der Vermarktung von Wertpapieren, Portfolios, Finanzprodukten oder anderen Anlageformen. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Wertentwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen verstanden werden. Keine der Informationen oder MSCI-Indizes oder andere Produkte oder Dienstleistungen stellen ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Bewerbung oder Empfehlung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder Produkten oder Handelsstrategien dar. Darüber hinaus stellen weder die Informationen noch ein MSCI-Index eine Anlageberatung oder eine Empfehlung dar, irgendeine Art von Anlageentscheidung zu treffen (oder zu unterlassen), und dürfen nicht als solche angesehen werden. Die Informationen werden im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung, die er im Hinblick auf die Informationen vornimmt oder zulässt. WEDER MSCI INC. NOCH EINE IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER IHRE ODER DEREN DIREKTEN ODER INDIREKTEN ZULIEFERER ODER DRITTE, DIE AN DER ERSTELLUNG ODER ZUSAMMENSTELLUNG DER INFORMATIONEN BETEILIGT SIND (JEWEILS EIN 'INFORMATIONSANBIETER'), GIBT IRGENDWELCHE GARANTIEN ODER ZUSICHERUNGEN AB, UND IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG LEHNT JEDER INFORMATIONSANBIETER HIERMIT AUSDRÜCKLICH ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN AB, EINSCHLIESSLICH GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES VORSTEHENDEN UND IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG HAFTET KEINER DER INFORMATIONSANBIETER IN BEZUG AUF DIE INFORMATIONEN FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, STRAFENDE, FOLGE- ODER SONSTIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN ER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden darf. Hinweis zum Datenschutz: Informationen darüber, wie MSCI personenbezogene Daten sammelt und verwendet, finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen unter https://www.msci.com/ privacy-pledge. ^___________________________

1 Alle quantitativen Daten im 'Global Institutional Investor'-Report stammen aus einer Umfrage unter 200 Führungskräften bei 200 verschiedenen Vermögenseignern in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Die Umfragen wurden im September 2020 per Telefon durchgeführt. Qualitative Interviews und Zitate stammten aus einer separaten Reihe von Telefoninterviews. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210209006314/de/ Kontakt:

