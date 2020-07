20:30 | 22.07.2020

Business Wire News: Leading Learning Partners Association (LLPA) gewinnt Microsoft Learning Partner of the Year 2020



22.07.2020 / 20:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. AMSTERDAM --(BUSINESS WIRE)--22.07.2020-- LLPA gab ihre Auszeichnung mit dem 'Award Microsoft Learning Partner of the Year 2020' bekannt. Das Unternehmen wurde unter den weltweit führenden Microsoft Partnern für seine herausragenden Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf der Grundlage der Microsoft Technologie geehrt. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200722005802/ de/ Microsoft Partner of the Year (Graphic: Business Wire) Microsoft Partner of the Year (Graphic: Business Wire) 'Wir haben etwas bewirkt, indem wir mehr als 100.000 Menschen die Möglichkeit gegeben haben, ihre Azure Kompetenzen auf die nächste Stufe zu heben. Zusammen mit unseren 32 führenden LLPA-Mitgliedern haben wir unzähligen individuellen Fachleuten die Leistungsfähigkeit der Cloud von Microsoft erschlossen und Unternehmen umfassend auf ihrem Weg zur digitalen Transformation und Zukunftsorientierung begleitet. Diese Auszeichnung spiegelt die harte Arbeit wider, die unsere Organisation in enger Zusammenarbeit mit Microsoft geleistet hat, um unseren Kunden und Partnern zu erfolgreichen Geschäftsergebnissen zu verhelfen', sagte Patrick Kersten, LLPA Chairman of the Board. Mit den Microsoft Partner of the Year Awards werden Microsoft Partner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr außergewöhnliche Lösungen auf Basis von Microsoft Produkten entwickelt und bereitgestellt haben. Die Preise wurden in mehreren Kategorien verliehen, wobei die Preisträger aus mehr als 3.300 Nominierten in über 100 Ländern weltweit ausgewählt wurden. Die LLPA wurde für die Bereitstellung herausragender Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Lernen weltweit ausgezeichnet. 'Es ist eine Ehre, die Gewinner und Finalisten der Microsoft Partner of the Year Awards 2020 zu würdigen', so Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft. 'Diese Partner sind überdurchschnittlich motiviert und liefern zeitnahe Lösungen für die komplexen Herausforderungen, die Unternehmen auf der ganzen Welt meistern müssen. Die Lösungen reichen von der virtuellen Kommunikation und Zusammenarbeit bis hin zur Unterstützung von Kunden bei der Ausschöpfung ihres vollen Potenzials mit Azure-Cloud-Diensten und darüber hinaus. Ich bin stolz, jedem Gewinner und Finalisten zu dieser Auszeichnung zu gratulieren.' Über LLPA Die 2013 in den Niederlanden gegründete Leading Learning Partners Association ist eine äußerst selektive Mitgliedervereinigung mit einer Präsenz in mehr als 52 Ländern, die ein leistungsstarkes Netzwerk führender, strategisch verbundener Lernmitglieder aus allen Teilen der Welt bilden soll. LLPA-Mitglieder bieten eine große Vielfalt an Schulungslösungen, Technologie und Beratungsdienstleistungen an, und sie verbindet das Wissen, dass ihre Erfahrung und Fähigkeiten entscheidend sind, um unseren gemeinsamen Anbietern und Kunden weltweit die besten Lösungen zu bieten. Unser Ziel ist es, DIE globale Organisation für Cloud-Skills-Dienste zu sein, die sich der Bereitstellung der richtigen Tools, Lernressourcen und Dienste zur richtigen Zeit widmet, um sicherzustellen, dass Cloud-Skills für jeden und zu jeder Zeit auf der ganzen Welt zugänglich sind. Auf diese Weise leisten wir unseren Beitrag zu den Bestrebungen von Microsoft, jeden Menschen und jede Organisation auf der Welt zu befähigen, ihr Potential freizusetzen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200722005802/de/ Kontakt:

Patrick Kersten

Chairman of the Board (in den Niederlanden ansässig) Patrick.kersten@thellpa.com oder info@thellpa.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



22.07.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1099853 22.07.2020