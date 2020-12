18:30 | 09.12.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. IVU setzt den LECIP LV-700-Validator ein, um die Ticketing-Lösung der IVU.suite zu verbessern GÖTEBORG, Schweden --(BUSINESS WIRE)--09.12.2020-- Ein modernes Standardgerät für das E-Ticketing - der EMV Level-2-zertifizierte LECIP-Validator 'LV-700' bietet Verkehrsbetrieben hervorragenden Zugang zum kontaktlosen Ticketing. Der hochmoderne Validator ist VDV-KA-konform und bietet eine hervorragende Verbesserung der End-to-End-Ticketing-Lösungen der IVU.suite. LECIP Arcontia AB hat zugestimmt, die IVU Traffic Technologies AG mit dem LV-700-Validator als integrierten Bestandteil ihrer IVU.suite-Produktpalette zu beliefern. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201209005833/ de/ A modern standard device for e-ticketing in Germany - LECIP ARCONTIA's new EMV Level 2 Certified Validator 'LV-700' (Photo: Business Wire) A modern standard device for e-ticketing in Germany - LECIP ARCONTIA's new EMV Level 2 Certified Validator 'LV-700' (Photo: Business Wire) LECIP ARCONTIA AB und IVU Traffic Technologies AG haben eine nicht exklusive Partnerschaft über den Vertrieb des On-Board-Validators 'LV-700' von LECIP geschlossen, den IVU als Teil ihrer integrierten One-Stop-Lösung IVU.suite anbieten wird. LV-700 ist EMV -L1/L2-konform und bietet eine Vielzahl von Zahlungslösungen als wichtiger Bestandteil für kontaktlose Ticketing-Lösungen. Die LV-700-Serie ist für schnelles und reibungsloses bargeldloses und kontaktloses Bezahlen mit einem Hochgeschwindigkeitsprozessor und einem Speicher mit großer Kapazität für anspruchsvolle Ticketdatenverarbeitung ausgelegt. Das kontaktlose Bezahlen mit Kreditkarten ist weltweit sehr beliebt, um Verbrechen wie Skimming zu verhindern und das Bezahlen bequemer und sicherer zu machen. Innerhalb der IVU.suite wird der LV-700 der Marke IVU.validator eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der End-to-End-Ticketing-Lösungen IVU.fare und IVU.ticket sowie des vom Fahrer betriebenen Bordcomputers IVU.ticket.box spielen. Durch die Möglichkeit für Kunden, schnell und unkompliziert bargeldlos zu bezahlen, entlastet der IVU.validator den Fahrer und beschleunigt das Einsteigen. 'Während wir unsere Plattform auf Linux migrieren, freuen wir uns, mit LECIP Arcontia zusammenzuarbeiten und deren LV-700 in unseren kommenden Projekten zu implementieren', sagt Henrik Benner, Head of Equipment Development bei der IVU Traffic Technologies AG. 'Dank seiner VDV-KA-Konformität und seiner zukunftssicheren Technologie ist der Validator ein großartiges Werkzeug für eine kontaktlosere Zukunft und wir freuen uns darauf, ihn unseren Kunden vorzustellen.' LECIP ARCONTIA AB, eine Tochtergesellschaft der LECIP HOLDINGS CORPORATION (TOKYO: 7213) aus Gifu, Japan, ist weltweit tätig und liefert kontaktlose Smartcard-Produkte und -Lösungen für Automated Fare Collection Systeme (AFC). Wir entwickeln und vertreiben Smartcard-Lesegeräte und -Terminals, die in über 40 Ländern eingesetzt werden. Unser Fokus liegt auf der Bereitstellung zuverlässiger, qualitativ hochwertiger kontaktloser Smartcard-Produkte und der Implementierung von Softwarediensten mit den neuesten Technologie- und Marktanforderungen für E-Ticketing und Zahlung. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201209005833/de/ Kontakt:

