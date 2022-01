2:40 | 07.01.2022

Business Wire News: Leman Micro Devices: Weltweit erste klinische Studie zur Genauigkeit der Blutdruckmessung ohne Manschette mittels Mobilgerät-Sensor und App zeigt Gleichwertigkeit mit Blutdruckmessgeräten mit Manschette



07.01.2022 / 02:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. e-Checkup und V-Sensor das weltweit einziges System ohne Manschette und ohne Kalibrierung, das der Norm ISO 81060-2 entspricht LAUSANNE, Schweiz --(BUSINESS WIRE)--07.01.2022-- Für das e-Checkup-System von Leman Micro Devices wurde in einer jetzt abgeschlossenen, weltweit ersten klinischen Studie gezeigt, dass es als einziges Sensor- und App-System in der Lage ist, den Blutdruck ohne Manschette und Kalibrierung mit der für die medizinische Anwendung erforderlichen Genauigkeit zu messen. Jährlich sterben über 10 Millionen Menschen infolge von Hypertonie (hohem Blutdruck). Viele Menschen wissen nicht, dass sie an Hypertonie leiden, da zur Diagnose und Überwachung von hohem Blutdruck eine kostspielige und umständliche automatische Manschette oder wiederholte Messungen durch einen Arzt erforderlich sind. e-Checkup und sein kleiner V-Sensor, der nur ein paar Euro kostet, wurden von LMD entwickelt und zur Serienreife gebracht. Das System kann in ein Handy, Wearable oder einen Taschenmonitor integriert werden und ist über Bluetooth mit dem Handy verbunden. Die App auf dem Handy analysiert die vom Sensor gemachten Messungen und liefert eine klinisch genaue, persönliche Blutdruckmessung in weniger als 60 Sekunden. Die klinische Studie wurde vom SVS Medical College in Mahabubnagar (Indien) durchgeführt. Indien ist ein Land mit einer hohen Inzidenz von Hypertonie und einer großen ländlichen Bevölkerung, die nur begrenzt Zugang zu ärztlicher Versorgung hat. Die Studie wurde nach der international anerkannten Norm ISO 81060-2 durchgeführt, die die Anforderungen an die von Krankenhäusern, Ärzten und Verbrauchern verwendeten automatischen Blutdruckmessgeräte festlegt. Die Studie zeigte, dass e-Checkup alle Kriterien der Norm vollständig erfüllt. Dr. K. Saumya, Hauptprüfer der Studie, kommentierte: 'Das Gerät wird in Indien Leben retten. Es ist klein und kostengünstig und macht Menschen darauf aufmerksam, wann es an der Zeit ist, wegen ihres Blutdrucks einen Arzt aufzusuchen - und das bevor sie Symptome entwickeln und sich die schrecklichen Folgen wie Schlaganfall, Nierenschaden, Herzinfarkt oder Erblindung einstellen.' Mark-Eric Jones, CEO von LMD, fügte hinzu: 'Wir danken SVS für die sorgfältige und professionelle Durchführung der Studie, die unsere Anstrengungen, dieses zugängliche und erschwingliche Medizinprodukt auf den Weltmarkt zu bringen, unterstützt. Diese wegweisende Studie zeigt, dass unsere patentierte, einzigartige Technologie in der Lage ist, genaue Messungen zu machen, die Leben retten. Weltweit gibt es kein anderes tragbares Gerät, das den Blutdruck messen kann, ohne dass eine Manschette für die Messung oder eine häufige Kalibrierung des Geräts erforderlich ist.' Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20220106005804/de/ Kontakt:

Leman Micro Devices

Mark-Eric Jones

CEO

mej@leman-micro.com

www.leman-micro.com BWW Communications

Anna Johnston

Senior Account Director

anna.johnston@bwwcomms.com

+44-1491-636393

+44-7493-866478

www.bwwcomms.com



