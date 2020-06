22:50 | 08.06.2020

Business Wire News: Lemonade gibt die Einreichung einer Registrierungserklärung für die geplante Erstplatzierung bekannt



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--08.06.2020-- Lemonade, Inc. ('Lemonade') gab heute bekannt, dass es eine Registrierungserklärung auf Formblatt S-1 bei der U.S. Securities and Exchange Commission ('SEC') für die geplante Erstplatzierung seiner Stammaktien eingereicht hat. Es wurde beantragt, die Stammaktien an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol 'LMND' zu notieren. Die Anzahl der anzubietenden Aktien und die Preisspanne für das vorgeschlagene Angebot wurden noch nicht festgelegt. Das Angebot unterliegt den Marktbedingungen, und es wird weder eine Gewähr dafür gegeben, ob oder wann das Angebot abgeschlossen werden kann, noch können der tatsächliche Umfang bzw. die Bedingungen des Angebots zugesichert werden. Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC und Allen & Company LLC fungieren als geschäftsführende Bookrunner für die vorgeschlagene Platzierung. Barclays Capital Inc. fungiert als Bookrunner. JMP Securities LLC, Oppenheimer & Co. Inc., William Blair & Company, L.L.C. und LionTree Advisors LLC fungieren als Co-Manager für das vorgeschlagene Angebot. Das geplante Angebot wird nur mittels eines entsprechenden Emmissionsprospekts gemacht. Eine Kopie des vorläufigen Kotierungsprospekts für das vorgeschlagene Angebot kann, sofern verfügbar, von einer der folgenden Quellen bezogen werden: * Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282; telefonisch: 1-866-471-2526; per E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com;

* Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, New York 10014; oder * Allen & Company LLC, Attention: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, New York, NY 10022; telefonisch: (212) 339-2696; per E-Mail: Dweidlein@allenco.com. Eine Registrierungserklärung auf Formblatt S-1 in Bezug auf diese Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Registrierungserklärung dürfen keine Wertpapiere verkauft noch Kaufangebote angenommen werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren dar, und ein Verkauf dieser Wertpapiere darf in keinem Rechtsraum stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der entsprechenden Registrierung oder Qualifizierung im Rahmen der Wertpapiergesetzgebung eines solchen Rechtsraums rechtswidrig wäre. Über Lemonade: Lemonade bietet Hausbesitzern und Mietern Versicherungen in den Vereinigten Staaten sowie Hausrat- und Haftpflichtversicherungen in Deutschland und den Niederlanden über seine Vollkasko-Versicherungsträger an. Lemonade will papierlose, sofort umsetzbare Abläufe erreichen, indem es künstliche Intelligenz und Verhaltensökonomie einsetzt, um Makler und Bürokratie durch Bots und maschinelles Lernen zu ersetzen. Als B-zertifiziertes Unternehmen spendet Lemonade im Rahmen des jährlichen Giveback nicht beanspruchte Prämien an gemeinnützige Organisationen, die von ihrer Gemeinde ausgewählt werden. Lemonade ist zurzeit in fast allen Staaten der USA, in Deutschland in den Niederlanden erhältlich und setzt seine globale Expansion fort. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200608005731/de/ Kontakt:

Lisa Horton

lisa@astrskpr.com

845-467-3286



