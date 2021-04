8:00 | 14.04.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Die MATRIXX Digital Commerce Plattform bietet den Kunden von Liberty Latin America ein einfacheres, personalisiertes digitales Erlebnis FOSTER CITY, Kalifornien (USA) --(BUSINESS WIRE)--14.04.2021-- MATRIXX Software, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der 5G-Monetarisierung, gab heute bekannt, dass Liberty Latin America MATRIXX Digital Commerce als Teil seiner digitalen Entwicklung hin zu 5G in der Karibik und Lateinamerika ausgewählt hat, um seinen Privat- und Unternehmenskunden mehr Auswahl, Transparenz und Reaktionsfähigkeit zu bieten. MATRIXX ist eine digitale Echtzeit-Plattform, die Kunden jederzeit volle Transparenz über ihre Konten, Services und Ausgaben direkt über eine mobile App oder ein Kundenportal bietet. Mit MATRIXX wird den Kunden ein einfacheres, transparenteres Erlebnis geboten - beim Kauf und der Nutzung von Diensten wie Breitband-, Video-, Telefonie- und Mobilfunkdiensten, einschließlich Triple-Play- und Quad-Play-Angeboten. Sie können Services einfach über digitale Kanäle kaufen, ändern oder kündigen, ohne in ein Geschäft zu gehen oder ein Callcenter anzurufen. Kunden können Services bei Bedarf hinzufügen, ändern und/ oder austauschen und ihre Services an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. 'Um unsere Expansion zu begleiten, transformieren wir unsere IT-Infrastruktur, um das Kundenerlebnis und die digitale Interaktion zu verbessern, während wir unser 5G-Angebot in Puerto Rico weiterentwickeln', sagt Christine Weber, CIO und Interim-CTO von Liberty Latin America. 'Wir haben uns für MATRIXX als zentralisierte Digital-Commerce-Plattform entschieden. Sie bietet uns die Reaktionsfähigkeit, um mit unseren Kunden in Echtzeit in Kontakt zu treten, und die Agilität, um nützliche neue Angebote für private und gewerbliche Märkte zu entwickeln und zu skalieren.' Die Implementierung von MATRIXX wird sich zunächst auf das mobile Angebot von Liberty Latin America in Puerto Rico konzentrieren, während das Unternehmen das 5G-Angebot zum Nutzen seiner Kunden weiter ausbaut. Liberty Latin America entschied sich aufgrund der schnellen Bereitstellung, der kommerziellen Agilität und des Fokus auf 5G und Omnichannel-Support für MATRIXX. Durch den Einsatz der MATRIXX-Plattform wird Liberty Latin America über seine Marke Liberty Puerto Rico zum führenden integrierten Anbieter und bietet seinen Kunden einen Mehrwert mit einem erweiterten Produktangebot, einer zuverlässigeren Infrastruktur und der Entwicklung der Basis, um fortschrittlichere 5G-Dienste anzubieten. 'Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Liberty Latin America im Zuge der Erweiterung ihres Kundenangebots und der Umstellung auf 5G', sagt Glo Gordon, CEO von MATRIXX Software. 'Wir freuen uns darauf, eine digitale Plattform bereitzustellen, die es Liberty Latin America ermöglicht, das Kundenerlebnis zu transformieren und die Erwartungen ihrer Kunden zu übertreffen.' ÜBER LIBERTY LATIN AMERICA Liberty Latin America ist ein führendes Kommunikationsunternehmen, das in über 20 Ländern Lateinamerikas und in der Karibik unter den Verbrauchermarken VTR, Flow, Liberty, Más Móvil, BTC, UTS und Cabletica tätig ist. Die Kommunikationsund Unterhaltungsdienste, die wir unseren Privat- und Geschäftskunden in der Region anbieten, umfassen die Bereiche digitale Videos, Breitband-Internet, Telefonie und mobile Dienste. Unsere Geschäftsprodukte und -services umfassen Konnektivitäts-, Rechenzentrums-, Hosting- und gemanagte Lösungen für Unternehmen sowie Lösungen im Bereich der Informationstechnologie mit Kunden, die von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu internationalen Firmen und Regierungsbehörden reichen. Darüber hinaus betreibt Liberty Latin America ein unterseeisches und terrestrisches Glasfaserkabelnetz, das über 40 Märkte in der Region miteinander vernetzt. Liberty Latin America verfügt über drei separate Klassen von Stammaktien, die am NASDAQ Global Select Market unter den Symbolen 'LILA' (Klasse A) und 'LILAK' (Klasse C) sowie am OTC-Link unter dem Symbol 'LILAB' (Klasse B) gehandelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.lla.com Über MATRIXX-Software MATRIXX-Software ist der weltweit führende Anbieter von 5G-Monetarisierung für die Kommunikationsbranche. MATRIXX bedient viele der weltweit größten Betreibergruppen, regionalen Netzbetreiber und aufstrebenden Anbieter digitaler Dienste und bietet eine Cloud-native Digital-Commerce-Lösung, die unübertroffene wirtschaftliche und betriebliche Flexibilität ermöglicht. MATRIXX vereint IT und Netzwerke und bietet ein konvergiertes Ladesystem (CCS) in Netzwerkqualität, das eine effiziente Hyperskalierung der Infrastruktur zur Unterstützung von Verbraucherdiensten, Großhandels- und Unternehmensmärkten ermöglicht. Durch sein unermüdliches Engagement für Produktqualität und Kundenerfolg ermöglicht MATRIXX Unternehmen, Netzwerkressourcen und Geschäftsagilität zu nutzen, um im Web erfolgreich zu sein. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

