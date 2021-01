1:30 | 14.01.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Festkörper-LiDAR mit Fischaugeneffekt auf CES 2021 vorgestellt. GWANGJU, Südkorea --(BUSINESS WIRE)--14.01.2021-- Das auf LiDAR spezialisierte Unternehmen SOSLAB hat auf der weltgrößten Elektronikmesse 'CES 2021' den CES 2021 Innovation Award für sein Festkörper-LiDAR 'ML' für den Automobilbereich gewonnen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210113005943/ de/ Der Anbieter professioneller LiDAR-Sensoren SOSLAB hat die CES 2021 Innovation Awards für sein Festkörper-LiDAR ML für den Automobilbereich gewonnen. Das Festkörper-LiDAR ML für autonome Fahrzeuge hat die Innovation Awards in der Kategorie Vehicle Intelligence and Transportation gewonnen. Mit dieser Auszeichnung wird die Vortrefflichkeit dieses Produkts, ML, honoriert: Ein kompaktes LiDAR ohne bewegliche Teile im Inneren, das dank seiner Größe, seines Gewichts und seiner Stabilität einen einfacheren Einsatz von Fahrzeugsensoren ermöglicht. Eine Serienproduktion von ML ist dank der einfachen konstruktiven Auslegung leicht umzusetzen, was voraussichtlich die Aufmerksamkeit des Automobil-LiDAR-Markts auf sich ziehen wird. ML wird ausschließlich an strategische Partner ausgeliefert, die auf der CES 2021 Prototypen für den internationalen Markt vorstellen. Weitere Informationen zu ML erhalten Sie am SOSLAB-Stand auf der CES 2021, die vom 11. bis 14. Januar stattfindet. (Foto: Business Wire) Die CES Innovation Awards werden von rund 50 Fachjuroren vergeben, die jedes Jahr die innovativsten Produkte aus 28 Kategorien wählen. Die für diesen Innovationspreis ausgewählten Produkte werden ab dem 11. Januar im Rahmen des CES Innovation Showcase ausgestellt. Das Festkörper-LiDAR 'ML' für autonome Fahrzeuge hat den Innovationspreis in der Kategorie Vehicle Intelligence & Transportation (Fahrzeuginformationen & Verkehr) gewonnen. Mit dieser Auszeichnung wird die Vortrefflichkeit dieses Produkts, ML, honoriert: Ein kompaktes LiDAR ohne bewegliche Teile im Inneren, das dank seiner Größe, seines Gewichts und seiner Stabilität einen einfacheren Einsatz von Fahrzeugsensoren ermöglicht. Die mechanischen LiDAR-Typen, die aktuell in der Forschung im Bereich des autonomen Fahrens verwendet werden, sind aufgrund der Systemkomplexität, die durch die beweglichen Komponenten verursacht wird, für eine Serienproduktion nur eingeschränkt geeignet. Bei ML ist die Serienproduktion dank der einfachen konstruktiven Auslegung leicht umzusetzen, was voraussichtlich die Aufmerksamkeit des Automobil-LiDAR-Markts auf sich ziehen wird. ML wurde bereits im letzten Jahr auf der KES2020 in der COEX Exhibition Hall vorgestellt und wird ausschließlich an strategische Partner geliefert, die auf der CES 2021 Prototypen für den internationalen Markt vorstellen. Weitere Informationen zu ML erhalten Sie am SOSLAB-Stand auf der CES 2021, die vom 11. bis 14. Januar online stattfindet. Der CEO von SOSLAB, Jiseong Jeong, sagte: 'SOSLAB wird ein Unternehmen werden, das die Welt mithilfe von LiDAR intelligenter macht. Zusammen mit der Verifizierung der technischen Vortrefflichkeit von ML planen wir, die Verifizierung der Produktleistung und die Qualifizierung für Automobilanwendungen in der zweiten Hälfte dieses Jahres abzuschließen, indem wir uns mit dem Ziel der Massenproduktion von Festkörper-LiDARs im Jahr 2022 zusätzliches Kapital sichern. SOSLAB wird zu einem Unternehmen heranwachsen, das durch die Kommerzialisierung von LiDAR für Fahrzeuge führend am internationalen LiDAR-Markt ist.' Sehen Sie sich das Video zum kompaktem 3D-Festkörper-LiDAR 'ML' von SOSLAB unter

https://youtu.be/o3hSOnNKlDw an Weitere Infos.

Website: http://soslab.co/

YouTube: https://www.youtube.com/soslab Über SOSLAB

SOSLAB hat sich auf LiDAR (Light Detection and Ranging) spezialisiert, Systeme, die mithilfe von Licht die Entfernung zu einem Objekt messen. Wir entwickeln und beliefern den Markt mit 2D- und 3D-LiDARs und haben uns durch die erfolgreiche Entwicklung von Solid-State-LiDARs für die Automobilindustrie zu einem international tätigen Unternehmen entwickelt. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210113005943/de/ Kontakt:

SOSLAB

Ellie Yeojin Kim/Marketing Manager

+82-62-973-5051

ellie.kim@soslab.co



