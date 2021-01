13.01.2021 / 22:10



Rekordverdächtige 11 Investmentbanker wurden befördert, was das signifikante Wachstum des Unternehmens widerspiegelt

Lincoln International, ein weltweit tätiges Investmentbanking-Beratungsunternehmen, freut sich, die Beförderung von elf Investmentbankern zum Managing Director (MD, leitende Führungskraft) bekannt zu geben. Dies ist die größte Anzahl von jährlichen MD-Beförderungen in der Geschichte des Unternehmens.

Congratulations to Lincoln International's eleven professionals who have been promoted to the Managing Director level - the most in firm history! The new MDs, based in five different countries, are a key part of Lincoln's continued global growth and deepening product and sector coverage across industries. (Photo: Business Wire)

Die neuen MDs sind ein wichtiger Faktor für das anhaltende globale Wachstum von Lincoln und die Vertiefung der Produkt- und Sektorabdeckung in den wichtigsten Branchen. Diese in fünf verschiedenen Ländern ansässigen Experten arbeiten mit Kunden über eine Reihe von Beratungsdienstleistungen hinweg zusammen. Neun von ihnen sind im Bereich 'Mergers & Acquisitions'-Advisory (Beratung im Bereich Fusionen & Übernahmen) mit klarer sektoraler und/oder geografischer Abdeckung tätig, einer im Bereich Capital Advisory (Kapitalberatung) und einer im Bereich Valuation & Opinion Advisory (Beratung im Bereich Bewertung & Begutachtung).

Einige der neuen Managing Directors haben ihre Karriere bei Lincoln begonnen, während andere von Mitbewerbern angeworben wurden, weil sie von der Qualität der Mitarbeiter, der Plattform und der Kultur von Lincoln überzeugt waren. Die neuen Managing Directors sind Smitha Balasubramanian, Cynthya Goulet, Chris Gresh, Adam Hunia, Phillip Knotts, Christoph-Sebastian Meier, Sibert Meulenbelt, Sathya Ramanathan, Alex Ring, Xenia Sarri und Charles Walder.

'Wir sind erfreut, unsere geschätzten Kollegen für ihre wohlverdienten Beförderungen zu feiern', kommentierte Jim Lawson, Vorsitzender und Global Co-Chief Executive Officer von Lincoln International. 'Sie liefern wertvolle Einblicke, echte Kontakte und das Engagement für hervorragende Leistungen, die Kunden von ihren besten Beratern erwarten. Sie alle leisten einen wichtigen Beitrag zu unserer Zukunft, und wir sind sehr zuversichtlich, dass sie als Managing Director erfolgreich sein werden. Diese Rekordzahl an MD-Beförderungen spiegelt die Fähigkeit von Lincoln wider, Talente der Junior- und mittleren Ebene anzuziehen und sie zu hocheffektiven Senior-Bankern zu entwickeln. Lincoln ist für weiteres schnelles Wachstum gerüstet, da unsere Pipeline an hochqualifizierten Beförderungen zum Managing Director sehr stark ist.'

Die neuesten Managing Directors von Lincoln, in alphabetischer Reihenfolge, sind:

Smitha Balasubramanian | Chicago, Illinois

Smitha erstellt Bewertungsgutachten und berät börsennotierte und private Unternehmen sowie Anlageberater und konzentriert sich auf neue Technologieinitiativen, um die 'Valuations & Opinions'-Gruppe (Bewertung & Begutachtung) des Unternehmens voranzubringen. Bevor sie 2011 als Associate zu Lincoln kam, arbeitete Smitha bei der Macquarie Group, wo sie M& A-Beratungsleistungen und Aktienanalysen erbrachte.

Cynthya Goulet | Chicago, Illinois

Cynthya bietet M&A-Beratungsleistungen für Kunden im Bereich der Präzisionsmedizin mit Schwerpunkt auf Diagnostik- und Forschungsprodukten sowie dem Outsourcing von Medizinprodukten. Cynthya hat seit ihrem Eintritt im Jahr 2007 ihre gesamte Karriere bei Lincoln verbracht.

Chris Gresh | New York, New York

Chris ist ein leitendes Mitglied der 'Technology, Media & Telecom (TMT)'-Gruppe (Technologie, Medien & Telekommunikation) von Lincoln, die M&A- und Kapitalbeschaffungs-Beratungsdienstleistungen für eine Vielzahl von Technologie-Kunden in einer Reihe von Untersektoren anbietet. Er verfügt über eine ausgeprägte Expertise in den Bereichen Unternehmenssoftware und in den Untersektoren Humankapital, Governance und Compliance. Bevor er 2011 als Associate zu Lincoln kam, konzentrierte sich Chris bei Lazard auf die M& A-Beratung in verschiedenen Branchen.

Adam Hunia | Chicago, Illinois

Adam bietet M&A-Beratungsdienste für Kunden in den Bereichen Automatisierung, Materialhandling sowie Chemikalien und Materialien an. Bevor er 2010 als Associate zu Lincoln kam, arbeitete Adam in der 'Debt Capital Markets'-Gruppe (Anleihe-Kapitalmärkte) bei The Royal Bank of Scotland.

Phillip Knotts | Chicago, Illinois

Phillip ist spezialisiert auf die M&A-Beratung für Unternehmen des Gesundheitswesens, mit einem Schwerpunkt auf Arztpraxis-Management, zahnärztliche Dienstleistungen sowie ambulante und gemeindebasierte Anbieter. Bevor er 2012 als Vice President zu Lincoln kam, war Phillip Vice President im Bereich Healthcare Investment Banking (Investmentbanking im Gesundheitswesen) bei BB&T Capital Markets.

Christoph-Sebastian Meier | Zürich, Schweiz

Christoph-Sebastian berät Unternehmens- und Private-Equity-Kunden bei inländischen und grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen und verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Kundenbeziehungen in der Schweizer Technologiebranche. Bevor er 2015 als Associate zu Lincoln kam, arbeitete Christoph-Sebastian für Leonardo & Co. und Sal. Oppenheim Corporate Finance.

Sibert Meulenbelt | Amsterdam, Niederlande

Sibert erbringt M&A-Beratungsleistungen mit Schwerpunkt auf Unternehmen im Industriesektor und hat umfangreiche Erfahrungen in der Beratung von Private-Equity-, Unternehmens- und Privatkunden bei grenzüberschreitenden Transaktionen gesammelt. Bevor er 2014 als Associate zu Lincoln kam, arbeitete Sibert in den 'Corporate Finance'-Teams (Unternehmensfinanzierung) von Bank Oyens & Van Eeghen und Stamford Partners.

Sathya Ramanathan | Bangalore, Indien

Sathya verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und M&A-Beratung und leitet die Bemühungen des Unternehmens in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation in Indien. Bevor er 2019 als Director zu Lincoln kam, war Sathya bei EY in der Investmentbanking-Gruppe tätig und hatte in den mehr als 12 Jahren seiner Zugehörigkeit zum Unternehmen verschiedene Positionen inne, zuletzt als Leiter des Technologie-Investmentbanking-Teams in Südindien.

Alex Ring | Chicago, Illinois

Alex hat sich auf die M&A-Beratung von Finanzdienstleistungsunternehmen spezialisiert und verfügt über ein umfassendes Verständnis für die Dynamiken, die Chancen auf dem Markt für Unternehmensdienstleistungen eröffnen. Alex hat seine gesamte berufliche Laufbahn bei Lincoln verbracht und kam 2007 als Analyst zu uns.

Xenia Sarri | London, UK

Xenia ist eine Debt-Spezialistin mit mehr als 14 Jahren Erfahrung auf den Fremdkapitalmärkten in London, Amsterdam und New York. Sie berät bei fremdfinanzierten Finanzierungen, grenzüberschreitenden Transaktionen, Sondersituationen, Akquisitionsfinanzierungen und Restrukturierungsfragen. Xenia kam 2018 als Director zu Lincoln, nachdem sie im 'Debt Structuring & Origination'-Team (Fremdkapitalstrukturierung & Emission) bei Jefferies und im 'TMT Structured Finance'-Team (TMT Strukturierte Finanzierung) bei ING gearbeitet hatte.

Charles Walder | Los Angeles, Kalifornien

Charles hat umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Unternehmen im Konsumgüterbereich für Kunden mit Schwerpunkt in der Gastronomie und Haustierbranche, einschließlich Erfahrung im Bereich inländischer und grenzüberschreitender M&A-Transaktionen, Kapitalbeschaffung, Restrukturierung und anderer strategischer Beratungsaufträge. Bevor er 2013 als Associate zu Lincoln kam, arbeitete Charles für Duff & Phelps in London, wo er sich auf mittelgroße M&A- und Restrukturierungstransaktionen konzentrierte.

Über Lincoln International

Wir sind zuverlässige Investmentbanking-Berater für Geschäftsinhaber und leitende Angestellte führender Private-Equity-Firmen und börsennotierter und privater Unternehmen in aller Welt. Unsere Beratungsleistungen umfassen Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalmarktberatung für den Mittelstand. Darüber hinaus bieten wir Bewertungen und Fairness Opinions (Bewertungsgutachten) sowie Beratungsleistungen für Joint Ventures an. Als ein eng integriertes Team von mehr als 600 Fachleuten in 16 Ländern bieten wir eine unverzerrte Perspektive, gestützt durch eine hervorragende Umsetzung und ein großes Engagement für den Erfolg unserer Kunden. Mit umfangreichen Branchenkenntnissen und -beziehungen, aktuellen Marktinformationen und strategischen Einsichten bauen wir intensive, produktive Kundenbeziehungen auf, die über Jahrzehnte hinweg Bestand haben. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr unter www.lincolninternational.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Kontakt:

Heidi Becker

Managerin für Marketing

+1 (312) 506-2739

hbecker@lincolninternational.com