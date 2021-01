0:40 | 13.01.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. ~ Lineage Link(R), basierend auf Turvo, ist die erste Technologielösung für die temperaturgesteuerte Logistikbranche, die verwertbare Erkenntnisse und Kontrolle über die gesamte Lieferkette ermöglicht ~ ~ Die Software von Turvo bietet Lineage-Kunden einen beispiellosen Einblick in ihre Bestände, Aufträge und Sendungen und ermöglicht so datengesteuerte Entscheidungen in der heutigen wettbewerbsintensiven und schnelllebigen Umgebung ~ NOVI, Michigan --(BUSINESS WIRE)--12.01.2021-- Lineage Logistics, LLC ('Lineage' oder das 'Unternehmen'), der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten Industrie-REITs und Logistiklösungen, gab heute die Einführung von Lineage Link(R) im Rahmen einer Partnerschaft mit Turvo bekannt, einem führenden Anbieter von kollaborativer Logistiksoftware für globale Lieferketten. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210112006140/ de/ Lineage Link, basierend auf Turvo, ist eine einheitliche und vollständig integrierte Supply-Chain-Technologie-Lösung, die das Lineage-Netzwerk nahtlos miteinander vernetzt und die Kollaboration, Leistung und Effizienz für alle Supply-Chain-Teilnehmer steigert. Die Plattform gibt den Kunden ein beispielloses Maß an Einblick und Kontrolle, um agilere und fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen. Sie bietet Transparenz über Standorte, Bestellungen, Bestände, Transporte und Lagerterminplanung. Lineage wird die Technologie von Turvo bis 2021 an über 200 Standorten und letztendlich in einem Großteil seines globalen Netzwerks von über 330 Standorten in 15 Ländern in Nordamerika, Europa, Asien, Australien, Neuseeland und Südamerika einsetzen. 'Unsere Partnerschaft mit Turvo, die die Einführung von Lineage Link ermöglicht hat, bietet unseren Kunden eine transformative Logistiklösung, um ihre End-to-End-Lieferkette einzubinden, zu managen und zu optimieren', sagt Sudarsan Thattai, Chief Information Officer von Lineage. 'Teil des Ziels von Lineage ist es, die Lebensmittel-Lieferkette zu transformieren, und mit unserer branchenführenden 'Lineage Link'-Plattform sind wir in der Lage, genau das zu tun, indem wir die Prozessautomatisierung auf das Netzwerk ausdehnen, um die Zusammenarbeit und die Transparenz zu verbessern.' Die Technologie von Turvo ermöglicht es den Lagern im gesamten Lineage-Netzwerk, Ressourcen, wie z. B. Kundendienstmitarbeiter, über mehrere Lagerverwaltungssysteme (LVS) hinweg gemeinsam zu nutzen und bildet eine Basis, mit der Daten in ein einziges Repository aufgenommen und dann über mehrere Anwendungen verteilt werden können. 'Wir arbeiten mit Lineage zusammen, um Hürden in der Lieferkette zu beseitigen, die durch veraltete, siloartige Technologie entstanden sind', sagt Scott Lang, Vorsitzender und CEO von Turvo, Inc. 'Unsere fortlaufende Innovation wird das Lineage-Netzwerk weiter digitalisieren und die Position von Lineage als technologisches Kraftpaket an der Spitze der Lieferketteneffizienz und -transformation festigen.' Erfahren Sie hier mehr über Lineage Link, basierend auf Turvo. Über Lineage Logistics Lineage ist der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten Industrie-REITs und Logistiklösungen. Das Fachwissen von Lineage im Bereich End-to-End-Logistiklösungen, sein unvergleichliches Immobiliennetzwerk sowie seine Verwendung von Technologie fördern die Lebensmittelsicherheit, steigern die Vertriebseffizienz, erhöhen die Nachhaltigkeit, senken die Umweltauswirkungen und minimieren den Abfall aus der Lieferkette. Aus diesem Grund kann Lineage Kunden wie Fortune-500-Unternehmen bis hin zu kleinen Familienbetrieben dabei helfen, die Effizienz zu steigern und die Integrität ihrer temperaturgesteuerten Lieferkette zu schützen. Lineage vergrößerte sein Kubikfuß-Eigentum seit 2008 um jährlich 60 % auf inzwischen 1,9 Mrd. Kubikfuß. Somit ist das Unternehmen das derzeit größte globale, temperaturgesteuerte gewerbliche REIT. In Anerkennung der führenden Innovationen des Unternehmens wurde Lineage 2019 als das führende Data-Science-Unternehmen in die von Fast Company aufgestellte Jahresliste der innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen und kam außerdem bei einer Bewertung von Tausenden von Unternehmen weltweit insgesamt auf Platz 23. ( www.lineagelogistics.com) Über Turvo Turvo ist die erste unternehmensübergreifende kollaborative Plattform, die speziell für die globale Lieferkette entwickelt wurde. Turvo vernetzt Menschen und Organisationen und ermöglicht es Spediteuren, Logistikdienstleistern und Transportunternehmen, ihre Arbeitsabläufe mithilfe von Cloud-basierter Software und mobilen Anwendungen digital zu transformieren. Die Technologie vereinheitlicht alle internen und externen Systeme und bietet eine durchgängige Plattform, um alle Abläufe und Analysen auszuführen und gleichzeitig redundante manuelle Aufgaben zu eliminieren und Geschäftsprozesse zu automatisieren. Zu den Kunden von Turvo gehören einige der weltweit größten Fortune-500-Logistikdienstleister, Spediteure und Frachtbroker. Turvo hat seinen Sitz in der San Francisco Bay Area und unterhält Niederlassungen in Dallas, Texas, und Hyderabad in Indien. (www.turvo.com) Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. 