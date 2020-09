3:40 | 10.09.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. ~Die 'Share A Meal'-Kampagne von Linege wurde im März 2020 gestartet, um als Maßnahme gegen COVID-19 die Versorgung von Menschen in Not mit 100 Millionen Mahlzeiten zu unterstützen~ ~100 Millionen Mahlzeiten wurden dank finanzieller Spenden und Sachspenden erreicht, die von Lineage und dessen Partnern an Feeding America(R) und andere Hungerhilfeorganisationen vermittelt wurden NOVI, Michigan --(BUSINESS WIRE)--10.09.2020-- Lineage Logistics, LLC ('Lineage' oder das 'Unternehmen'), der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgeregelten Logistiklösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen das Ziel seiner 'Share A Meal'-Kampagne erreicht hat, 100 Millionen Mahlzeiten für bedürftige Menschen als Maßnahme gegen COVID-19 bereitzustellen. Als Folge der finanziellen Spenden an Feeding America(R) zur Unterstützung der Kampagne wurde Lineage zum visionären Partner von Feeding America(R) ernannt, der größten nationalen Organisation zur Bekämpfung von Hunger im Land. Visionäre Partner von Feeding America werden für ihre großzügigen Beiträge oder Zusagen in Höhe von 4 Millionen US-Dollar oder mehr, für Spenden von Lebensmitteln und Lebensmittelprodukten in Höhe von 40 Millionen Pfund oder mehr oder für kombinierte Spenden in Höhe von 2 Millionen US-Dollar oder mehr und 20 Millionen Pfund oder mehr an Lebensmitteln und Lebensmittelprodukten ausgezeichnet. 'Lineage befindet sich in einer einzigartigen Position, um direkt zur Überwindung der Herausforderungen der Nahrungsmittelunsicherheit beizutragen, und ich bin unglaublich stolz darauf, ein Unternehmen zu leiten, das weiterhin so aktiv unseren Zweck verfolgt, zur Ernährung der Welt beizutragen', sagte Greg Lehmkuhl, President & CEO von Lineage. 'Wir sind sehr dankbar für alle unsere 'Share A Meal'-Partner, die zur Unterstützung der Kampagne an Bord gekommen sind. Ohne jeden einzelnen von ihnen wäre es einfach nicht möglich gewesen, ein so ehrgeiziges Ziel zu erreichen.' Lineage startete die 'Share A Meal'-Kampagne am 23. März 2020 und rief globale Influencer, Einzelpersonen und Führungskräfte der Nahrungsmittelkette dazu auf, 100 Millionen Mahlzeiten für Menschen bereitzustellen, die von COVID-19 und dem weltweiten Nahrungsmittelnotstand nach dem Ausbruch der Pandemie betroffen sind. Die Kampagne verfolgte einen vielschichtigen, innovativen Ansatz zur Sensibilisierung und Mittelbeschaffung. Dazu wurden Zeit, Fachwissen, Services und Arbeitsplätze bereitgestellt. 'Die Ernennung zum visionären Partner von Feeding America ist ein Beweis für unser unerschütterliches Engagement für die Organisation und ihre unglaubliche Mission', sagte Kevin Marchetti, Mitbegründer und Managing Partner von Bay Grove, der wichtigsten Investmentfirma, die hinter Lineage steht. 'Wir nehmen unsere Verantwortung, zur Ernährung der Welt beizutragen, sehr ernst, und wir sehen es als Teil unserer Aufgabe an, nicht nur etwas zu bewirken, sondern auch weiterhin das Bewusstsein für das Problem der Nahrungsmittelverschwendung und -unsicherheit zu schärfen, insbesondere während des Hunger Action Month.' Die 2019 gegründete Partnerschaft von Lineage mit Feeding America wird auch über die Auswirkungen von COVID-19 hinaus den Kampf gegen den Hunger weiterhin unterstützen. Lineage stellt sein Fachwissen über die Versorgungskette in den Bereichen Logistik, Sicherheit, Strategiemanagement und Datenwissenschaft zur Verfügung, um bei der Reduzierung von Prozessverschwendung und der Optimierung der Betriebsabläufe zu helfen, damit bedürftige Gemeinden noch effizienter versorgt werden können. Über Lineage Logistics Lineage ist der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten Logistiklösungen. Das Fachwissen von Lineage im Bereich End-to-End-Logistiklösungen, sein unvergleichliches Immobiliennetzwerk sowie seine Verwendung von Technologie fördern die Lebensmittelsicherheit, steigern die Vertriebseffizienz, erhöhen die Nachhaltigkeit, senken die Umweltauswirkungen und minimieren den Abfall aus der Lieferkette. Aus diesem Grund kann Lineage Kunden wie Fortune-500-Unternehmen bis hin zu kleinen Familienbetrieben dabei helfen, die Effizienz zu steigern und die Integrität ihrer temperaturgesteuerten Lieferkette zu schützen. In Anerkennung der führenden Innovationen des Unternehmens wurde Lineage 2019 als das führende Data-Science-Unternehmen in die von Fast Company aufgestellte Jahresliste der innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen und kam außerdem bei einer Bewertung von Tausenden von Unternehmen weltweit insgesamt auf Platz 23. ( www.lineagelogistics.com) Über Bay Grove Bay Grove ist eine Gesellschaft für vorrangige Investitionen, die auf Partnerschaften mit starken Führungsteams für Investitionen und den Aufbau langfristiger Plattforminvestitionen spezialisiert ist. Seit 2008 hat Bay Grove Lineage Logistics über Übernahmen und Investitionen aufgebaut, die in Zusammenarbeit mit Unternehmern, Kunden und Mitarbeitern durchgeführt wurden. Die Firma verfügt über umfassende Erfahrung in der Lager- und Logistikbranche und möchte auch Investitionen in anderen attraktiven Sektoren vornehmen. Bay Grove hat seinen Sitz in San Francisco. (www.bay-grove.com) Über Feeding America(R) Feeding America(R) ist die größte Hungerhilfsorganisation in den Vereinigten Staaten. Über ein Netzwerk von 200 Lebensmittelbanken und 60.000 Tafeln und Mahlzeitenprogrammen versorgen wir jedes Jahr mehr als 40 Millionen Menschen mit Mahlzeiten. Feeding America unterstützt auch Programme, welche die Verschwendung von Nahrungsmitteln verhindern und die Ernährungssicherheit der Menschen, denen wir dienen, verbessern, die Öffentlichkeit über das Problem des Hungers aufklären und sich für eine Gesetzgebung einsetzen, welche die Menschen vor Hunger schützt. Einzelpersonen, Wohltätigkeitsorganisationen, Unternehmen und die Regierung spielen alle eine Rolle bei der Bekämpfung des Hungers. Spenden Sie. Werden Sie ehrenamtlich tätig. Treten Sie ein. Klären Sie auf. Gemeinsam können wir das Hungerproblem lösen. Gehen Sie auf www.feedingamerica.org, finden Sie uns auf Facebook oder folgen Sie uns auf Twitter. 