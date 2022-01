2:00 | 07.01.2022

Business Wire News: Linksys lanciert Hydra Pro 6, die neueste Ergänzung seiner Wifi 6 Router



07.01.2022 / 02:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Das Dualband-Mesh-System liefert eine schnelle, zuverlässige und sichere Verbindung zu einem erschwinglicheren Preis IRVINE, Kalifornien (USA) --(BUSINESS WIRE)--07.01.2022-- Linksys, ein weltweit führender Anbieter von WiFi-Lösungen für Haushalte und Unternehmen, gab heute die Verfügbarkeit seines neuesten und erschwinglicheren WiFi 6-Produkts, des Hydra Pro 6, bekannt. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220104005358/ de/ Linksys Hydra Pro 6 (Photo: Business Wire) Linksys Hydra Pro 6 (Photo: Business Wire) 'Unser Auftrag bei Linksys besteht darin, alle sicher zu vernetzen, egal ob sie von zu Hause aus arbeiten und zuverlässiges WiFi brauchen, oder ob es sich um Studenten handelt, die während ihren Online-Vorlesungen konzentriert Notizen machen. Der Hydra Pro 6 ist unser neuester Router in einer Reihe von Produkten, die Streaming auf dem nächsten Level bieten, leicht einzurichten sind und mit fortschrittlichen Sicherheits- und Kinderschutzfunktionen ausgestattet sind', sagte Harry Dewhirst, CEO von Linksys. 'Die Menschen sollten sich keine Sorgen über einen unterbrochenen Videochat oder unsichere Verbindungen machen. WiFi sollte das Leben einfacher machen und nicht unnötige Probleme in einer bereits schwierigen Welt verursachen. Wir sind bestrebt, schnelle, zuverlässige und sichere Konnektivität für die Hybrid-Arbeitswelt und darüber hinaus bereitzustellen, und Hydra Pro 6 ist erst der Anfang.' Der Hydra Pro 6 von Linksys bietet das ultimative WiFi 6-Erlebnis für über 30 Geräte (pro Knoten) mit einer Reichweite von 2.700 Quadratfuß und Drahtlosgeschwindigkeiten von bis zu 5,4 Gbps. Der Hydra Pro 6 basiert auf der Qualcomm(R) Immersive Home 216-Plattform mit Zugang zum 160 MHz-Kanal und ermöglicht daher die wahre Leistungsstärke von WiFi 6 mit zuverlässiger, unglaublich schneller Konnektivität und verbesserter Netzwerkeffizienz für nahtloses Video-Streaming, schnellere Downloads und mehr. Intelligente Mesh-Technologie bietet Mesh-WiFi-Abdeckung für den ganzen Haushalt, die sich durch das Hinzufügen von Knoten einfach erweitern lässt. In einer Zeit, in der Häuser mit zahlreichen Geräten mehr denn je von WiFi abhängen, ist der leistungsstarke und dennoch benutzerfreundliche Hydra Pro 6 eine nahtlose Ergänzung für Haushalte und erlaubt es Nutzern, mithilfe der Linksys-App Geräte anzuzeigen bzw. zu priorisieren. Zu den weiteren Funktionen gehören WPA3/WPA2-Personal-Verschlüsselung und SPI-Firewall, automatische Sicherheitsupdates, Kinderschutz und ein separates Gäste-Netz. Der Hydra Pro 6 von Linksys ist fortan in den USA für 299 US-Dollar auf Linksys.com erhältlich und wird demnächst bei wichtigen Einzelhändlern weltweit verfügbar werden. Weitere Informationen über das Produkt finden Sie unter: https://www.linksys.com/us/p/p-mr5500 Bilder des Produkts stehen hier zur Verfügung. Über Linksys Linksys ist bestrebt, die zuverlässigsten, innovativsten und zukunftsfähigsten Drahtlostechnologien der Welt zu bauen, die alle und alles sicher und mühelos vernetzen können. Seit seiner Gründung im Jahr 1988 hat Linksys sich einen Ruf als erstklassige Networking-Marke aufgebaut. Heute werden Hardware-Produkte, Software und Dienstleistungen von Linksys in 64 Ländern weltweit verkauft, von Routern und Mesh-Systemen für das Zuhause bis zu Netzwerk-Zugangspunkten und -Schaltern für Unternehmen. Vor Kurzem ist Linksys durch eine Partnerschaft mit Fortinet, dem führenden Unternehmen für Sicherheit auf Unternehmensniveau, in den Bildungs- und Unternehmenssektor vorgestoßen. Linksys. Für jede Verbindung. Qualcomm ist eine Marke bzw. eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated. Qualcomm Immersive Home-Plattform ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20220104005358/de/ Kontakt:

Asees Singh

Sr. Global Communications Manager

Comms@linksys.com



