MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. MONROVIA, Liberia --(BUSINESS WIRE)--14.09.2020-- Lonestar Cell MTN, Liberias führendes Unternehmen für GSM- und Mobilfunk-Finanzdienstleistungen, ist eine Partnerschaft mit WorldRemit eingegangen, damit Kunden von Mobile Money ab sofort internationale Überweisungen direkt und kostenlos auf ihr Lonestar Cell MTN Mobile Money-Konto erhalten können. Dieser Dienst bietet der liberianischen Bevölkerung die aufregende Aussicht, problemlos internationale Überweisungen von ihrer Familie und ihren Freunden aus ganz Europa, Kanada und den USA zu empfangen. Mit mehr als 7.000 Lonestar Cell MTN-Geldautomaten in ganz Liberia eliminiert der Service den Stress, die Risiken und die langen Warteschlangen in den Banken, die mit dem Empfang von Überweisungen geliebter Personen verbunden sind. Zusätzlich zu den MoMo-Diensten, die über ein immenses und schnell wachsendes MoMo-Ökosystem verfügen, macht die Nutzung von MoMo für internationale Überweisungen und tägliche Finanztransaktionen das Leben einfacher, sicherer und bequemer. Christopher Ssali, Acting General Manager von Lonestar Cell MTN Mobile Money, sagte: 'Die Liberianer können nun leichter und sicherer internationale Finanzüberweisungen von Familie und Freunden aus Europa, Kanada und den USA empfangen. Wir haben gesehen, wie widerstandsfähig die Menschen in Liberia wirklich sind, und wir sind sehr stolz darauf, an der Spitze der innovativen Technologien und Partnerschaften zu stehen, die den Liberianern ein bequemeres Leben ermöglichen können. Dank unserer Partnerschaft mit WorldRemit erreichen wir genau das. Unser MoMo-Ökosystem ist stark gewachsen, sodass unsere Kunden das eingegangene Geld zum Bezahlen von Rechnungen, zum Kauf von Waren und zum Bezahlen von benötigten Dienstleistungen mit Mobile Money verwenden können. Wir freuen uns darüber, weil es unseren Kunden das Leben leichter macht und wir damit das Ziel der Regierung unterstützen, eine bargeldlose digitale Wirtschaft zu schaffen und die finanzielle Integration zu fördern.' Awa Gueye Ba, Head of Francophone West & Central Africa bei WorldRemit, erklärte, dass diese Partnerschaft mit Lonestar Cell MTN den Kunden mehr Möglichkeiten bietet, mit ihren Lieben in Kontakt zu treten und bequem Geldüberweisungen zu erhalten. 'Der MoMo-Dienst ist der Service mit der höchsten Nachfrage in Liberia, und wir freuen uns über diese Zusammenarbeit mit MTN Liberia, da sie es den Nutzern ermöglicht, Überweisungen rund um die Uhr über die WorldRemit-Website oder eine mobile App zu senden und direkt auf ihren MTN Mobile Money-Konten zu empfangen. Diese Partnerschaft wird zusätzlich die Bemühungen der Central Bank of Liberia stärken, sich auf verschiedene Mittel zu konzentrieren, um Finanzdienstleistungen für den Sektor der ländlichen Gemeinden der Bevölkerung bereitzustellen und sie in die formelle Wirtschaft zu integrieren. Unseren Kunden sichere, bequeme und schnelle Möglichkeiten für Geldüberweisungen zu bieten, ist ein wichtiger Schritt in Richtung des Bestrebens von WorldRemit, die Kunden bei der Umstellung auf die digitale Wirtschaft zu unterstützen.' Kunden, die Geld erhalten, können sich dieses bequem auszahlen lassen, Waren und Dienstleistungen bezahlen oder das Geld zu den üblichen Standardgebühren von Mobile Money an ihre Freunde und Familie überweisen. Kunden, die noch nicht bei MTN Mobile Money registriert sind, können sich problemlos anmelden. Die Anmeldung ist kostenlos. Dazu suchen Interessenten einfach ein beliebiges Lonestar Cell MTN-Servicezentrum oder einen registrierten MoMo-Agenten mit einem gültigen Ausweis auf und füllen ein Antragsformular aus. Wir sind #GoodTogether. Über Lonestar Cell MTN/MTN Liberia Lonestar Cell MTN/MTN Liberia, der führende Telekommunikationsanbieter Liberias, wurde 2001 gegründet. Als technologiebasiertes Unternehmen konzentrieren wir uns darauf, in allem, was wir tun, zu gewinnen und gleichzeitig beständig Innovationen zu fördern, um die einzigartigen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Wir sind eine Tochtergesellschaft von MTN, einem führenden internationalen Telekommunikationskonzern, der in 21 Ländern in Afrika und im Nahen Osten tätig ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lonestarcell.com Über WorldRemit WorldRemit ist ein führendes internationales Geldtransferunternehmen. Wir haben eine Branche, die zuvor von alteingesessenen Offline-Akteuren dominiert wurde, grundlegend verändert, indem wir internationale Geldüberweisungen in eine Online-Umgebung verlagert und sie dadurch sicherer, schneller und kostengünstiger gemacht haben. Wir versenden derzeit aus 50 in 150 Länder, sind weltweit in 6.500 Geldtransferkorridoren tätig und beschäftigen international über 1.100 Mitarbeiter. Auf der Absenderseite ist WorldRemit zu 100 digital (bargeldlos), was den Komfort und die Sicherheit erhöht. Für diejenigen, die Geld erhalten, bietet das Unternehmen eine breite Auswahl an Optionen, darunter Bankeinzahlung, Bargeldabholung, mobiles Aufladen der Sendezeit und mobiles Geld. WorldRemit wird von Accel, TCV und Leapfrog unterstützt und hat seinen Hauptsitz in London (Großbritannien). Es betreibt weltweite Vertretungen, unter anderem in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur, Malaysia, den Philippinen, Südafrika, Somaliland, Uganda, Kenia, Ruanda, Tansania, Simbabwe und Belgien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.worldremit.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200914005692/de/ Kontakt:

