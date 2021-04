13.04.2021 / 01:00



Loomis, Sayles & Company, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, gab heute bekannt, dass Susan Sieker als Executive Vice President und Chief Financial Officer (CFO) in das Unternehmen Loomis Sayles eintritt. Sie schließt sich auch dem Loomis Sayles Board of Directors an. Susan Sieker wird Kevin Charleston, Chairman und CEO von Loomis Sayles, unterstellt sein und die Finanzorganisation betreuen.

Vor ihrer Tätigkeit für Loomis Sayles war Susan Sieker bei Cambridge Associates, wo sie als Chief Financial Officer die Finanzplanung und Analyse, das Schatzamt, die Buchhaltung, Gehaltsabrechnungen und Steuerangelegenheiten betreute. Vor ihrem Eintritt bei Cambridge Associates im Jahr 2012 war sie in unterschiedlichen Finanz- und Risikomanagementpositionen bei Brinker International tätig, darunter als Vice President und Finanzleiterin, Vice President of Global Infrastructure, Vice President of Benefits, Vice President of Business Assurance (Enterprise Risk Management) und als Director of Internal Audit. Sie begann ihre Karriere bei PricewaterhouseCoopers, wo sie sich im Bereich Financial Services spezialisierte und eine zweijährige internationale dienstliche Entsendung nach Brasilien erfolgreich abschloss. Susan Sieker erwarb einen BBA-Abschluss in Buchführung an der Southern Methodist University und die Zertifizierung für das öffentliche Rechnungswesen (CPA).

'Es bedeutet für uns ein besonderes Privileg, Susan Sieker bei Loomis Sayles begrüßen zu dürfen. Ihre umfangreiche Erfahrung, die den Erfolg für ein Dienstleistungsunternehmen in unserer Branche in einem anspruchsvollen Umfeld weiter vorantreiben kann, wird von unschätzbarem Wert sein, da das zunehmend komplexe globale Geschäft von Loomis Sayles weiter zunimmt', so Kevin Charleston. 'Sie konnte sich bereits als umsichtige Kooperationspartnerin erweisen und ich vertraue darauf, dass sie eine hervorragende Ergänzung für unser Unternehmen sein wird.'

Susan Sieker wird Nachfolgerin von Paul Sherba, Executive Vice President, Mitglied des Board of Directors und Chief Financial Officer, der am 31. März 2021 nach 34 Jahren bei Loomis Sayles in den Ruhestand trat. Paul Sherba schloss sich 1987 als Assistant Controller dem Unternehmen an und wurde später zum Controller und anschließend zum Finanzleiter befördert, bevor er im Jahr 2015 die Rolle des CFO übernahm.

