24.07.2020 / 22:40



Velodyne kündigt eine dreijährige Verkaufsvereinbarung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an

SAN JOSE, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--24.07.2020--

Velodyne Lidar, Inc. gab heute eine dreijährige Verkaufsvereinbarung mit PARIFEX, einem führenden Anbieter von Verkehrsmanagement- und Geschwindigkeitsmesssystemen, bekannt. PARIFEX verwendet Velodyne-Lidar-Sensoren in seinen Verkehrsüberwachungslösungen, die dazu beitragen können, die Unfallzahlen im Straßenverkehr zu reduzieren und die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200724005471/ de/

PARIFEX uses Velodyne's lidar sensors in its traffic monitoring solutions which can help reduce road accident rates and enhance roadway safety. (Photo: PARIFEX)

PARIFEX stattet seine NANO-CAM- und NOMAD-Lösungen mit Velodyne-Puck-Sensoren aus, um statische und sich bewegende Objekte wie Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer unter Beibehaltung der Anonymität in Echtzeit zu verfolgen. NANO-CAM kann bei der Geschwindigkeitskontrolle für die Verkehrssicherheit sowie für andere Anwendungen eingesetzt werden, darunter die Bereiche intelligente Städte, intelligentes Parken und die Navigationshilfe für autonome Fahrzeuge. NOMAD ist ein Multi-Violation-System, das auf Verstöße hin überwachen kann, einschließlich Verstöße in Bezug auf rote Ampeln, Geschwindigkeit, Stoppschilder, Telefonnutzung und mehr. PARIFEX ist ein Automated mit Velodyne -Partner.

'Die Durchsetzung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verfolgung anderer Verkehrsübertretungen ist ausschlaggebend, um die Unfallraten im Straßenverkehr zu senken und die Sicherheit zu erhöhen', sagt Nathalie Deguen, Sales Managerin bei PARIFEX. 'Velodyne-Lidar ergänzt unsere Lösungen mit leistungsstarker Technologie, indem es die Reichweite und Genauigkeit liefert, die wir für die Erkennung, das Zählen, die Positionierung und die Verfolgung von Fahrzeugen benötigen. Velodyne-Sensoren bieten eine starke Leistung bei den unterschiedlichsten Licht- und Wetterbedingungen.'

'PARIFEX liefert innovative Lösungen, die helfen können, das Verkehrsmanagement zu verbessern, um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erreichen', sagte Erich Smidt, Executive Director Europe bei Velodyne Lidar. 'Sie zeigen, wie das Ergänzen von Detektionslösungen mit Puck-Sensoren eine genaue und zuverlässige Durchsetzung von Verstößen aus größerer Entfernung als bei herkömmlichen Systemen ermöglichen kann. Der Einsatz von Puck hat PARIFEX geholfen, die Leistung des Systems auch bei schwierigen Verkehrsbedingungen wie Auffahren, Richtungsänderungen und starkem Verkehr zu steigern.'

Velodyne Puck-Sensoren liefern umfangreiche 3D-Computer-Wahrnehmungsdaten, die eine Objekt- und Freiraumerkennung in Echtzeit ermöglichen. Der Puck ist ein kleiner, kompakter Lidar-Sensor, der eine Reichweite von 100 Metern erzielt. Seine Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Rundumsicht machen ihn zu einer idealen Lösung für Smart-City-Anwendungen wie zum Beispiel in den Bereichen Fußgängerschutz, Fahrzeugverkehr und Parkraummanagement und vieles mehr.

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet intelligente und leistungsfähige Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne mit Hauptsitz im kalifornischen San Jose ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. David Hall, der Gründer von Velodyne, erfand im Rahmen seiner Tätigkeit bei Velodyne Acoustics 2005 die Lidar-Systeme mit Echtzeit-Rundumsicht. Halls Erfindung revolutionierte die Wahrnehmung und Autonomie in den Bereichen Automobiltechnik, neue Mobilität, Kartierung, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter der kostengünstige Puck(TM), der vielseitige Ultra Puck(TM), der autonomiefördernde Alpha Prime(TM), der ADAS-optimierte Velarray(TM) sowie die bahnbrechende Software Vella(TM) für Fahrerassistenzsysteme.

