16:20 | 01.02.2021

Business Wire News: LR setzt mit LR LIFETAKT CELL ESSENCE neue Standards in der Nahrungsergänzung



01.02.2021 / 16:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. AHLEN, Deutschland --(BUSINESS WIRE)--01.02.2021-- Heutzutage sind unsere Zellen durch Stress, Bewegungsmangel oder Umwelteinflüsse mehr denn je gefordert. Das Direktvertriebsunternehmen LR Health & Beauty hat jetzt ein modernes Nahrungsergänzungskonzept zur Zellgesundheit namens LR LIFETAKT CELL ESSENCE mit der sogenannten Cell Boost Formula auf den Markt gebracht. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210201005611/ de/ Quelle: LR Health & Beauty Quelle: LR Health & Beauty Die drei Präparate der Linie spezifizieren sich in die Kategorien Food, Energy und Regeneration. Die jeweilige Zusammensetzung aus verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen und Superfoods (z.B. Moringa, Kurkuma oder Algen) sowie teils Enzymen oder Ribose, unterstützt einerseits die Energieversorgung und -umwandlung^1 der Zellen sowie ihre Regeneration^2,3 als auch andererseits die Basisversorgung und den Schutz vor oxidativem Stress^4,5. 'Superfoods als Einzelgänger waren gestern', sagt Andreas Friesch, CEO und Sprecher der Geschäftsführung. 'LR LIFETAKT CELL ESSENCE entspricht dem Bedürfnis nach einer zeitgemäßen Unterstützung der Gesundheit, nach ganzheitlichen Lösungen mit dem Ziel unsere Vitalität, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden schon an der Grundsubstanz, d.h. an der Zelle, optimal mit den besten Inhaltsstoffen zu fördern.' Alle drei Produkte sind Pulver-Drinks und bieten eine derzeit einmalige Zusammensetzung für die optimale Versorgung der Zellen. Die Neuentwicklung trägt das Qualitätssiegel 'Made in Germany', deren Fertigung nach hohen Qualitätsstandards erfolgt. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ^1 Vitamin B12, B6, Riboflavin, Niacin und Pantothensäure tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. ^2 Zink, Folat, Vitamin D, Eisen & Magnesium haben eine Funktion bei der Zellteilung. Calcium hat eine Funktion bei der Zellteilung und -spezialisierung. Zink trägt zur normalen DNA-Synthese bei. ^3 Zink, Vitamin D, Eisen & Magnesium haben eine Funktion bei der Zellteilung. ^4 Vitamin C trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. ^5 Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210201005611/de/ Kontakt:

LR Health & Beauty

Almut Kellermeyer

Head of PR / Public Affairs

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Tel: 02382 7060-106

E-Mail: A.Kellermeyer@LRworld.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



01.02.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1164917 01.02.2021