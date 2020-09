28.09.2020 / 22:50



LTTS plant die Einrichtung eines HUB-Entwicklungszentrums für gemeinsam genutzte technische Dienstleistungen

BENGALURU, Indien & BRÜSSEL --(BUSINESS WIRE)--28.09.2020--

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes Unternehmen für reine Engineering-Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass es ausgewählt wurde, um Engineering-Dienstleistungen für den 'DRiV Original Equipment (OE) Ride Control'-Handelskonzern von Tenneco zu erbringen.

LTTS will be setting up a HUB Development Center which will focus on shared Engineering Services for DRiV. (Photo: Business Wire)

LTTS wird ein HUB-Entwicklungszentrum einrichten, um DRiV zusätzliche Engineering-Kapazitäten in der konventionellen Dämpfer- und Komponentenentwicklung zur Verfügung zu stellen. Das HUB-Entwicklungszentrum wird auch ein hybrides, vereinheitlichtes Engineering-Geschäftsmodell zur Unterstützung etablierter Bereiche wie Mechanik, Produktlebenszyklus-Management (PLM) und Digital Engineering bereitstellen. LTTS wird auch mit DRiV zusammenarbeiten, um Engineering-Tools zu modernisieren und aufzurüsten und einen globalen Benchmarking-Rahmen für die Produktlebenszyklusanalyse zu schaffen.

Nik Endrud, Group Vice President und General Manager, DRiV Ride Control, sagte: 'Die Transportindustrie hat in den letzten Jahren eine dramatische Revolution erlebt, die hauptsächlich durch digitale Technologien vorangetrieben wurde. Unsere Ingenieurteams spielen eine entscheidende Rolle bei der Konstruktion und Entwicklung von Federungstechnologien der neuen und nächsten Generation, die unseren OE-Kunden helfen, sich in einem extrem wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Markt zu differenzieren.'

LTTS ist ein bekanntes führendes Unternehmen im Bereich der Ingenieurdienstleistungen mit einer robusten Infrastruktur für die Automobiltechnik, einschließlich 11 dedizierten Labors, einer Erfolgsgeschichte in der Zusammenarbeit mit führenden OEMs und der Fähigkeit, spannende Patente und Lösungen für Kunden zu entwickeln.

'LTTS wird Konstruktionsautomatisierungs- und Back-Office-Support-Tools entwickeln, die dazu beitragen werden, die Effizienz unserer globalen technischen Organisation zu steigern. Wir erwarten, dass die Dienstleistungen von LTTS dazu beitragen werden, dass wir uns intern stärker auf die Entwicklung und Einführung innovativer Federungstechnologien in unseren technischen Kompetenzzentren in Europa und den USA konzentrieren und einen effizienten Kapazitätsmanagementservice anbieten können, um den wachsenden Anforderungen des globalen Aufhängungsmarktes für konventionelle Dämpfer- und Komponententechnik gerecht zu werden', fügte Endrud hinzu.

Shailendra Shrivastava, Global Head of Ground Transportation bei L&T Technology Services, sagte 'Bei LTTS freuen wir uns darauf, herausfordernde Gelegenheiten in Entwicklungsprogrammen im Zusammenhang mit dem Produktlebenszyklus-Management wahrzunehmen, und dieses neue Engagement wird uns helfen, die Voraussetzungen für die Erstellung von Engineering-Tools zu schaffen, um DRiV-Ingenieure bei der Entwicklung intelligenter Federungstechnologien und innovativer passiver Lösungen zu unterstützen. LTTS freut sich darauf, mit DRiV zusammenzuarbeiten und von den vorherrschenden Trends wie neuen Hybrid-Mobilitätsmodellen und der Entwicklung intelligenter Autos zu profitieren.'

Über Tenneco

Tenneco ist einer der weltweit führenden Konstrukteure, Hersteller und Vermarkter von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt mit einem Umsatz von 17,45 Milliarden USD im Jahr 2019 und etwa 78.000 Teammitgliedern, die an mehr als 300 Standorten weltweit arbeiten. Unsere vier Geschäftsbereiche - Motorparts, Ride Performance, Clean Air und Powertrain - liefern Technologielösungen für diversifizierte globale Märkte, einschließlich der Märkte für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Off-Highway, Industrie, Motorsport und den Aftermarket.

Besuchen Sie www.tenneco.com, um mehr zu erfahren.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 53 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben über 16.600 Mitarbeiter, die auf 17 globale Designzentren, 28 globale Verkaufsbüros und 51 Innovationslabors verteilt sind (Stand: 30. Juni 2020). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltts.com/

Kontakt:

Ansprechpartner Medien:

Simonetta Esposito

Senior Manager Global Communications, DRiV(TM) E-Mail: sesposito@driv.com

Tel.: +32 471440268

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Tel.: +91 80 67675173