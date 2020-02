25.02.2020 / 02:50



LTTS eröffnet als Teil des Engagements ein eigenes Global Engineering Center for Dometic in Chennai

CHENNAI, Indien --(BUSINESS WIRE)--25.02.2020--

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein führendes globales Unternehmen für reine Ingenieurdienstleistungen, gab heute bekannt, dass es von Dometic, einem weltweit führenden Unternehmen für Markenlösungen im mobilen Lebensraum, mit einem mehrjährigen Auftrag für Ingenieurdienstleistungen beauftragt wurde.

Im Rahmen dieses Engagements eröffnete LTTS ein spezielles Global Engineering Center (GEC) in Chennai, das die Produkt-Engineering-Roadmap von Dometic ergänzt. Das GEC wird die Fähigkeiten einbringen, um erstklassige Produkte für Dometics weltweite Kundschaft zu entwerfen und zu entwickeln. Das Zentrum wird mechanische, eingebettete und Konnektivitätsbereiche über Produktlinien, Technologien und Regionen hinweg unterstützen.

Dometic hat sich auch mit LTTS zusammengetan, um deren Produktlebenszyklus zu transformieren und ein Kompetenzzentrum für die Prüfung und Validierung von Produkten einzurichten. Das Kernziel des LTTS-Angebots an Engineering-Dienstleistungen besteht darin, die Markteinführung von Dometic zu beschleunigen und die aufregende Produkt-Roadmap zu unterstützen.

Dr. Anton Lundqvist, CTO, Dometic, kommentierte die Entwicklung wie folgt: 'Unser ehrgeiziger Wachstumsplan umfasst neue Produkt- und Marktbereiche, eine stärkere Konzentration auf den Zubehörmarkt und eine engere Zusammenarbeit mit unserer derzeitigen und neuen Lieferbasis. Dies wird eine neue und dynamischere Arbeitsweise erfordern, um unsere Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen. Wir sehen auch rasche Veränderungen auf dem Markt, neue Generationen mit neuen Erwartungen, damit verbundene Produkte und Dienstleistungen, Strom und Energie mit Elektrofahrzeugen, erneuerbare Energien und die allgemeine Nachfrage nach nachhaltigen Produkten. Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, freuen wir uns, mit LTTS zusammenzuarbeiten, da wir die weltweit anerkannten Engineering-Dienstleistungen und die multi-vertikale Expertise des Unternehmens nutzen wollen.'

Seema Ghanekar, Global Head of Industrial and Consumer Productsbei L&T Technology Services, sagte: 'Die Anwendung digitaler Technologien in der Technik ist auf dem Vormarsch und berührt das Leben von Millionen von Verbrauchern. LTTS verfügt über eine robuste Praxis im Bereich Industrieprodukte und Konsumgüter, die Produkttechnik, Design & Entwicklung und kundenspezifische technische Lösungen umfasst, und wir freuen uns über die Partnerschaft mit Dometic und die Schaffung von reizvollen, immersiven Erfahrungen für die Verbraucher. Mit einem reichhaltigen Portfolio an geistigem Eigentum, das fast 500 Technologiepatente umfasst, und einer Erfolgsbilanz als strategischer Entwicklungspartner globaler Unternehmen in den Bereichen Produktentwicklung und intelligentes PLM sind wir zuversichtlich, dass wir eine produktionstechnische Wertschöpfung in den branchenführenden Produktlinien von Dometic ermöglichen werden.'

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 51 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben rund 16.700 Mitarbeiter, die auf 17 globale Designzentren, 28 globale Verkaufsbüros und 50 Innovationslabore verteilt sind (Stand: 31. Dezember 2019). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltts.com/.

Über Dometic

Dometic ist ein weltweiter Marktführer für Markenlösungen für das mobile Leben in den Bereichen Lebensmittel & Getränke, Klima, Energie & Kontrolle, Sicherheit und Hygiene & Sanierung. Dometic ist in Nord- und Südamerika, der EMEA-Region und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig und bietet Produkte für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen, Lastwagen und Premium-Pkw, Freizeit- und Arbeitsbooten sowie für eine Vielzahl anderer Anwendungen an. Unsere Motivation ist es, intelligente und zuverlässige Produkte mit herausragendem Design zu schaffen. Wir verkaufen unsere Produkte in etwa 100 Ländern und verfügen über ein weltweites Vertriebs- und Händlernetz, um den Zubehörmarkt zu bedienen. Dometic beschäftigt weltweit etwa 7.200 Mitarbeiter, erzielte 2019 einen Nettoumsatz von mehr als 18,5 Milliarden SEK (2,0 Milliarden USD) und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

