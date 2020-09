23:20 | 16.09.2020

Business Wire News: Mangata Networks vom 5G Open Innovation Lab auserwählt, um die frühe Anwendung und Innovation der 5G-Technologie vorantreiben zu helfen



16.09.2020 / 23:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Mangata Networks wird erschwingliche globale Lösungen mit hoher Kapazität für 5G über Satellit bereitstellen PHOENIX --(BUSINESS WIRE)--16.09.2020-- l lMangata Networks gab heute bekannt, dass es zum Mitglied des 5G Open Innovation Lab auserwählt wurde, einem globalen Ökosystem an Entwicklern, Start-ups, Unternehmen, Hochschulen und staatlichen Institutionen, das Start-ups dabei hilft, 5G zu nutzen, um neue Fähigkeiten, Anwendungsfälle und Marktkategorien zu entwickeln. Mangata Networks wird eng mit den Gründungspartnern des Lab zusammenarbeiten, darunter Intel, T-Mobile und andere Partner, um seine Netzwerklösung für 5G über Satellit weiterzuentwickeln. MangataEdge^TM wird mehr als nur ein Satellitenterminal sein, das microEdge-Cloud-Computing mit 5G-Funkzugangsnetzfähigkeit integriert. Brian Holz, CEO von Mangata Networks, sagte: 'Das 5G Open Innovation Lab ist eine fantastische Chance für unser Team. Wir freuen uns darauf, mit T-Mobile, Intel und ihren Partnern zusammenzuarbeiten, um unser Kernprodukt für terrestrische Netzwerke weiterzuentwickeln und zu definieren und eine nahtlose Integration in 5G-Netzwerke zu einem erschwinglichen Preis zu gewährleisten. MangataEdge^TM ermöglicht es den Betreibern, Unternehmen, Communities und Einzelpersonen die Cloud direkt bereitzustellen, damit sie effektiv ihren Beitrag leisten können.' Einzigartig im Ansatz des Labs ist der Fokus auf die Vereinigung eines unabhängigen Ökosystems durch die Zusammenführung von Technologie-, Finanz- und Community-Partnern sowie vorausdenkenden Kunden aus Branchen wie Medien und Unterhaltung, Transport, Öl und Gas, Fertigung und Einzelhandel. Die nahtlose und kostengünstige Integration von 5G über Satellit ermöglicht den Informationsaustausch und die Bereitstellung von Diensten durch Communities und Einzelpersonen, die derzeit noch keine guten Verbindungen besitzen. Das 5G Open Innovation Lab gibt Mangata Networks Zugang zu Spitzentechnologie, Partnerschaften, Ressourcen und einer erstklassigen Umgebung, um zu gewährleisten, dass sein 5G-Produkt ein Erfolg wird. 'Das 5G OI Lab bietet Entwicklern eine außergewöhnliche Gelegenheit, direkt mit Technologie- und Wirtschaftsführern zusammenzuarbeiten, um ihre Vision und ihre Träume für neue 5G-Anwendungen zu entwerfen und zu verwirklichen', so Jim Brisimitzis, geschäftsführender Gesellschafter des 5G OI Lab. 'Dies ist nicht irgendein Startup-Programm. Wir bauen ein echtes Partner-Ökosystem auf, das Wissen, Ressourcen und Kapital vereint, um die Welt auf tiefgreifende Weise zu verändern.' Über das 5G Open Innovation Lab Das 5G Open Innovation Lab (5G OI Lab) ist ein globales Ökosystem an Entwicklern, Start-ups, Unternehmen, Hochschulen und staatlichen Institutionen, die zusammenarbeiten, um die Entwicklung neuer 5G-Fähigkeiten und Marktkategorien voranzutreiben, die die Art und Weise, wie wir arbeiten, leben und spielen, jetzt und in Zukunft verändern werden. Das Lab bietet Entwicklern in allen Phasen beispiellosen Zugang zu offenen Plattformen, Unternehmen und Märkten, die benötigt werden, um neue Anwendungsfälle und Innovationen für 5G zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen. Um mehr über das Lab und sein Unternehmensportfolio zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.5GOILab.com/ oder folgen Sie uns auf Twitter unter @ 5GOILab. Über Mangata Networks Mangata Networks, ein Joint Venture mit dem Intellectual Ventures Invention Science Fund, ist ein satellitengestütztes Telekommunikationsunternehmen, das versucht, menschliches Potenzial in die Tat umzusetzen. Unsere Lösung: Schaffung eines nahtlosen globalen Netzwerks, das Unternehmen, Communities und Einzelpersonen dabei hilft, ihren Beitrag zu leisten. Unser Single-Core-Netzwerk ermöglicht eine schnelle Skalierung der Datenkonnektivität über verschiedene Regionen hinweg. Dank der globalen Präsenz kann unsere Technologie überall von Unternehmen mobilisiert werden, um ihr höchstes Potenzial zu erreichen, und das zu einem erschwinglichen Preis. Um mehr über Mangata Networks zu erfahren, besuchen Sie bitte https:// www.mangatanetworks.com/. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200916005940/de/ Kontakt:

Calysto Communications

Laura Borgstede

Lborgstede@calysto.com

404 266 2060 x. 11



