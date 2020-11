4:30 | 17.11.2020

Business Wire News: MapleStory Fest at Home 2020 vereint Maplers auf der ganzen Welt mit volldigitalem Event



17.11.2020 / 04:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Fans feiern mit neuen Update Enthüllungen für MapleStory und MapleStory M LOS ANGELES --(BUSINESS WIRE)--17.11.2020-- Mapler auf der ganzen Welt versammelten sich, um ihre Lieblingsspiele zu feiern: MapleStory und MapleStory M. Das MapleStory Fest 2020 at Home erzielte über 20.000 Aufrufe und brachte die Fans zu den virtuellen Feierlichkeiten zusammen Die Fans kamen in den Genuss von Sonderankündigungen, Grüßen von Entwicklern, Live-Engagement-Veranstaltungen, einschließlich Quiz, einem Fankunst-Wettbewerb und verschiedenen Werbegeschenken. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201116006111/ de/ MapleStory Fest at Home 2020 Banner (Graphic: Business Wire) MapleStory Fest at Home 2020 Banner (Graphic: Business Wire) Die Veranstaltung begann mit einem Teaser von MapleStory Ms mit Spannung erwarteter neuer Demon Avenger-Klasse, die ab dem 1. Dezember im Spiel verfügbar war. Die Entwickler von MapleStory M beantworteten auch Fragen der Gemeinschaft, die auf dem Feedback basierten, das über unterschiedliche Plattformen gesammelt wurde, in denen verschiedene Verbesserungen angekündigt wurden. Mapler wurden außerdem mit der Ankündigung des zweiteiligen Inhalts-Updates von Awake auf die aktuellsten News rund um MapleStory aufmerksam gemacht. Der erste Teil, Awake: Ascend to Mastery, landet am 18. November mit den neuen Fertigkeiten des 5. Jobs für alle Klassen, Grand Athenaeum Episode 6: Sharenianische Ritter und Charakter-Level-up-Events, einschließlich der Rückkehr der Brennenden Welt. Der zweite Teil des Updates, Awake: Flicker of Light, enthält Verbesserungen der Reboot-Welt mit der Hinzufügung von Zero-Charakter-Erstellung, neuen Gebieten, saisonalen Ereignissen und exklusiven Inhalten von Global MapleStory , die am 16. Dezember erscheinen werden. Nachdem Hunderte von Einsendungen eingegangen waren, kamen die Zuschauer zusammen, um für die kreativste Fankunst und MapleStory- und MapleStory-M-Gildengruppen-Screenshots zu stimmen. Während der Veranstaltung wurde ein spezielles Community-Video gezeigt, in dem Spieler von MapleStory und MapleStory M ihre Lieblingserinnerungen an die Maple-Welt teilten. Die Gewinner der Ingame-Preise des MapleStory Fest 2020 wurden ebenfalls während des gesamten Events aus über 6.000 eingegangenen Beiträgen bekanntgegeben. Nexon ist außerdem eine Partnerschaft mit HyperX eingegangen, um ein exklusives 'MapleStory Fest 2020 Cloud Alpha-Headset' zu kreieren, das im Rahmen einer Social Media Promotion verlost wurde. Hyper X stellte außerdem verschiedene kostenlose Produkte zur Verfügung, die während der Veranstaltung verlost wurden. Am 12. November kündigte der CEO von Nexon Korea, Jung-Hun Lee, eine Kooperationsveranstaltung zwischen der beliebten Anime-Serie Attack on Titan und seinem mobilen MMORPG MapleStory M an. Eine Schlüsselfigur aus Attack on Titan wird bis zum 25. November spezielle Quests anbieten. Basierend auf dem Manga 'Shingeki no Kyojin' von Hajime Isayama, der ursprünglich in der von Kodansha Ltd. herausgegebenen Monatszeitschrift BESSATSU SHONEN veröffentlicht wurde. (c)Hajime Isayama,Kodansha/'ATTACK ON TITAN 'Produktionsausschuss. Alle Rechte vorbehalten. Um mehr über die auf der Veranstaltung angekündigten inhaltlichen Aktualisierungen zu erfahren, besuchen Sie bitte die 'MapleStory Fest 2020 at Home'-Website und folgen Sie @MapleStory und @PlayMapleM auf Twitter für die neuesten Nachrichten. Aktiva: * Vorzüge des MapleStory Fest 2020

* Video über die Highlights des MapleStory Fest 2020 at Home * MapleStory Awake Update Preview

* MapleStory M Demon Avenger Trailer

* MapleStory M Attack on Titan Assets Soziale Medien: * MapleStory: Twitch / Facebook / Twitter / YouTube / Website * MapleStory M: Twitch / Facebook / Twitter / YouTube / Website Über MapleStory https://maplestory.nexon.net MapleStory ist eines der größten und aktivsten frei spielbaren, seitlich scrollenden MMORPGs mit mehr als 13 Millionen registrierten Spielern allein bei seinen globalen Diensten von insgesamt sieben MapleStory-Diensten auf der ganzen Welt. Das Spiel wurde erstmals im Mai 2005 in Nordamerika veröffentlicht und wächst und entwickelt sich zusammen mit seiner leidenschaftlichen Community seit seinem Start vor über 15 Jahren ständig weiter. Bisher wurden über 274 Millionen Charaktere erschaffen. Damit wäre MapleStory das Land mit der viertgrößten Bevölkerung der Welt. Über MapleStory M https://maplestorym.nexon.com/ MapleStory M, das am 24. Juli 2018 weltweit eingeführt wurde, bringt die nostalgische Welt des Side-Scrolling-MMORPG MapleStory auf Mobilgeräte und bietet die gleichen unzähligen Anpassungsmöglichkeiten, immersiven Storylines und epischen Boss-Raids, die Fans von der epischen Reihe erwarten. MapleStory M erreichte schnell 10 Millionen Downloads innerhalb von 100 Tagen nach der weltweiten Markteinführung und feierte kürzlich sein 2-jähriges Jubiläum mit 16 Millionen Downloads weltweit. Über Nexon America Inc. https://www.nexon.com Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ('Nexon'), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt immer wieder legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die in der Folge Rekorde gebrochen und Spieler in ihren Bann gezogen haben. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es ihren Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201116006111/de/ Kontakt:

Nexon America

Cynthia Lezama

clezama@nexon.com



