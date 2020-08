19:40 | 04.08.2020

Business Wire News: MarketForce Inc. unterzeichnet Vertrag als exklusiver europäischer Reseller der Attributionsplattform von LeadsRx



04.08.2020 / 19:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. MINNEAPOLIS, USA --(BUSINESS WIRE)--04.08.2020-- MarketForce Inc., eine weltweite Agentur für digitales Marketing mit Schwerpunkt auf E-Commerce, und LeadsRx, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Marketingattribution, werden gemeinsam den Ausbau von Attributionsdienstleistungen in Europa vorantreiben. Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft wird MarketForce als exklusiver Anbieter tätig und für Unternehmen in ganz Europa die Multi-Touch-Attribution von LeadsRx bereitstellen. In Kombination mit der Marketingexpertise von MarketForce wird die Attributionsplattform von LeadsRx die Marken in die Lage versetzen, ihre Vermarktungsleistung mithilfe von detaillierteren Einblicken, zukunftsweisenden Technologien und höherer Zuverlässigkeit zu steigern - wichtige Faktoren bei der Vertiefung der Kundenbeziehungen und Verbesserung der Erträge. Durch die Auswertung objektiver und transparenter Attributionsdaten können Marken ihren Mix an Marketingmaßnahmen anpassen und gleichzeitig darauf vertrauen, dass sie eine umfassende, zentrale Übersicht der Buyer's Journeys erhalten. 'Globale Vermarktungstaktiken sind derzeit nicht nur aufgrund von Weltgesundheitsproblemen, sondern auch als Reaktion auf das veränderte Konsumentenverhalten einer tiefreichenden Disruption unterworfen', so AJ Brown, CEO und Mitbegründer von LeadsRx. 'Da sich die Kaufprozesse der Konsumenten weiterhin in einem kontinuierlichem Wandel befinden, ist Marketingattribution notwendig, um die Werbeausgaben schnell an die Medien, Kreativen und Konzepte anzupassen, die optimale Konversionsraten liefern.' Die digitale Landschaft der EU hat sich in den letzten zwei Jahren erheblich weiterentwickelt und wird als direkte Folge der aktuellen weltweiten Ereignisse auch in Zukunft einem kontinuierlichen Transformationsprozess unterworfen sein. Mit der LeadsRx-Plattform können Unternehmen Daten unter Einhaltung der Standards und Praktiken der EU kanalübergreifend sowohl online als auch offline sammeln. Auf diese Daten wendet LeadsRx anschließend anspruchsvolle Attributionstechniken an, um den Umsatz steigern, die Verschwendung von Werbeausgaben reduzieren und letztlich den ROI maximieren zu können. Für die Einrichtung und Implementierung der LeadsRx-Plattform wird MarketForce Supportdienste und im Backend Datenanalytik-, Reporting- und Analysedienste bereitstellen. Diese Attributionsdienste ergänzen und erweitern in Verbindung mit der LeadsRx-Plattform auf effektive Weise die datenbasierte, Performance-orientierte Marketingstrategie, die MarketForce im Laufe seiner 15-jährigen Unternehmensgeschichte entwickelt hat. 'Unserer Überzeugung nach bietet LeadsRx eine erstklassige Technologie für die Marketingattribution, und wir freuen uns, eine Komplettlösung für den europäischen Markt bereitstellen zu können', kommentiert Jeff Dahlby, Präsident, MarketForce. 'Mit dem Angebot einer maßgeschneiderten Lösung aus analytischen Einblicken, Werbedienstleistungen und der LeadsRx-Plattform wird MarketForce auch weiterhin als führender Anbieter weltweite Unternehmen bei der Verbesserung ihres Geschäfts durch diszipliniertes Marketing unterstützen können.' MarketForce hat einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Performance-Marketing geleistet und bietet Marken die erforderlichen Metriken an, um den Erfolg zu definieren. Unternehmen müssen in Bezug auf Marketingbudgets und Medieninvestitionen schwierige Entscheidungen treffen, und diese Partnerschaft wird ihnen mit einer benutzerfreundlichen, objektiven und branchenführenden Attributionslösung wertvolle Entscheidungshilfen liefern. Über LeadsRx: Als schneller Innovator und bevorzugte Wahl von Marketingexperten für mehr als 4000 globale und lokale Marken ist LeadsRx eine unübertroffene SaaS-Plattform für Multi-Touch-Attribution. Auf der Basis des einzigartigen Universal Conversion Tracking Pixel(TM) ermöglicht LeadsRx einen objektiven Blick auf Customer Journeys und ermittelt den Wert und Einfluss jedes Touchpoints, auch für Werbeinhalte über Rundfunkmedien. LeadsRx, das von Marketingexperten gegründet wurde, befähigt Unternehmen jeder Größe, ihre Marketingperformance mithilfe eines leicht verständlichen Frameworks zu optimieren und einen nachhaltigen ROAS (Return on Ad Spend) zu erzielen. Um mehr darüber zu erfahren, wie LeadsRx Sie bei der Marketingtransformation unterstützen kann, besuchen Sie LeadsRx.com. Folgen Sie LeadsRx auf Twitter, LinkedIn und Facebook . Über MarketForce: Das 2004 gegründete Unternehmen MarketForce hat eine führende Position bei der Entwicklung des Marketings im elektronischen Handel eingenommen. Mit Akquisitionsmarketing, Konversionsoptimierung, kreativer Entwicklung, Kundenbindung und erweiterten Analytikfunktionen erbringt MarketForce eine breite Palette an Dienstleistungen. Mit diesen Tools und klarer Ausrichtung auf die Lösung von Kundenproblemen stellt MarketForce kontinuierlich innovative Lösungen bereit, die die Erwartungen seiner Kunden übertreffen. Mit Experten in den USA, Großbritannien, Deutschland und Hongkong kombiniert MarketForce auf einzigartige Weise datenbasierte Strategien mit geospezifischem Marketingwissen, damit Unternehmen ihr Vermarktungsökosystem und ihre globale Präsenz ausbauen können. Folgen Sie MarketForce auf LinkedIn, Facebook oder auf unserer Website. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200804005888/de/ Kontakt:

Jeff Fishburn

Fishburn PR für LeadsRx

+1 (503) 799-1988

jeff@fishburnpr.com Christopher Birkholm

Director of Business Development & Partnerships +1 (952) 491-1463

cbirkholm@marketforceagency.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



04.08.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1110045 04.08.2020