Business Wire News: Marschieren Sie mit der neuen Maestro-Klasse im V4 Global Update in den Krieg



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Ab dem 17. März können Amazon-Prime-Mitglieder besondere Rewards erhalten! LOS ANGELES, USA --(BUSINESS WIRE)--17.03.2021-- Der Maestro, ein ausgezeichneter Taktiker, der sowohl ein Schwert als auch eine Pistole führt, tritt heute als dritte neue Klasse in Nexons plattformübergreifendem MMORPG Marvel V4 ein, begleitet von einer neuen Ausrüstung und verschiedenen zeitlich begrenzten Reward-Aktionen, darunter eine spezielle für Amazon-Prime-Mitglieder. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210317005873/ de/ V4 Maestro (Photo: Business Wire) V4 Maestro (Photo: Business Wire) Der Maestro ist wie eine Melodie, die durch Klinge und Waffe erschaffen wird, und ist die dritte Klasse, die seit dem Start von V4 hinzukommt. Der Maestro nutzt ein verzaubertes Schwert und eine Pistole, um Fernkampfschäden anzurichten, und führt den Kampf mit einer Vielzahl brillanter Techniken an. Er ist mit der Rapier-Hauptwaffe und der Magishot-Subwaffe ausgestattet und kann den Kampf weiter aufmischen, indem er zwischen den Haltungen 'Aufgebracht' und 'Gelassen' hin und her wechselt, um das Schlachtfeld zu spielen, mit wütender Kraft loszulassen oder Präzisionsangriffe gegen die mächtigsten Feinde zu führen. Darüber hinaus führt das Maestro-Update zwei neue Ausrüstungstypen ein: Runen und Wappen. * Runen sind ein vielseitiger Ausrüstungstyp, der die Verteidigungswerte verbessert, indem bei Verbesserungen zwischen 1 und maximal 5 Eigenschaften verliehen werden, beginnend bei +6 Verbesserung. Runen sind im V4-Shop erhältlich.

* Wappen sind zusätzliche Ausrüstungsgegenstände, die den Angriff eines Charakters durch Crit-Hit-Werte verbessern. Seltene und bessere Wappen bieten mehr Stärke, indem sie auch Verteidigung, PVP und weitere Crit-DMG-Werte beinhalten. Wappen sind sowohl in den Kriegsgebieten 'Herausfordernde Ebenen', 'Verlassener Wald' und 'Land von Evenfall' als auch auf den Lunatra-Schlachtfeldern auffindbar, die über 50.000 CP erfordern, um sie zu betreten.

* Es sind sowohl Schriftrollen zur Runen- als auch zur Wappenverbesserung erforderlich, die eine Verbesserung von bis zu +2 garantieren, während der Versuch einer Verbesserung von +3 oder höher die Ausrüstung zerstören kann. Um die Einführung des Maestro zu feiern, können V4-Global-Spieler an zeitlich begrenzten Reward-Events teilnehmen, darunter: * Kostüm-Giveaway-Event: Alle Spieler, die sich nach dem Maestro-Update, das am 17. März beginnt, einloggen, können ein kostenloses Rare-Kostüm einlösen. Die Kostüme 'Valiant King' oder 'Judgement Queen' werden auf der In-Game-Event-Seite verfügbar sein, abhängig von der gewählten Klasse des Spielers.

* Rote-Edelstein-Festival-Event: Das Rote-Edelstein-Festival belohnt Spieler für die Anzahl der Roten Edelsteine, die sie seit dem weltweiten Start von V4 zwischen dem 23. Juli 2020 und dem 28. März 2021 ausgegeben haben. Spieler, die mehr als 300 Edelsteine über alle Charaktere hinweg ausgegeben haben, bekommen über die In-Game-Eventseite Rewards gemäß den verfügbaren Tauschtabellen; Spieler, die 299 Edelsteine oder weniger ausgegeben haben, erhalten ebenfalls einen kleinen Reward. * Amazon-Prime-Reward-Zyklen: Ab heute können V4-Global-Spieler auf mobilen Geräten ihr Amazon-Prime-Konto über das In-Game-Menü verbinden, um einmal pro Zyklus exklusive Rewards zu erhalten. Die Spieler müssen ihr Amazon-Prime-Konto während jedes Zyklus verknüpfen, um die einzigartigen Rewards dieses Zyklus zu bekommen. Zu den Rewards zählen das Super-Starter-Paket (das ein 30-tägiges Abonnement, ein Beginner-Ausrüstungspaket und ein Beginner-Zubehörpaket enthält) sowie seltene Reittiere. Für weitere Informationen über das brandneue V4-Maestro-Klassen-Update besuchen Sie bitte https://www.nexon.com/v4/ oder folgen Sie @V4Global auf Twitter für die neuesten Updates. Pressematerial: * V4 Maestro-Klassen-Update-Trailer

* V4 Maestro-Klassen-Update-Dateien Soziale Medien: Facebook / Twitter / Instagram / Discord / YouTube Über V4 https://www.nexon.com/v4 Das mit der Unreal Engine 4 unterlegte Free-to-Play-Spiel V4 ist ein plattformübergreifendes Fantasy-MMORPG, das Spielern die Möglichkeit bietet, ihre Helden bei der Verteidigung einer atemberaubenden Welt gegen die Mächte der Finsternis individuell zu gestalten. Mit exquisit detaillierten Schlachten und offensiv ausgerichteten Klassen können sich Spieler mit Kriegern aus der ganzen Welt auf Handy und PC verbünden, um das Böse zu besiegen. Über Nexon America Inc. https://www.nexon.com Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ('Nexon') genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt immer wieder legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die in der Folge Rekorde gebrochen und Spieler in ihren Bann gezogen haben. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es ihren Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210317005873/de/ Kontakt:

