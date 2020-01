23:20 | 22.01.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. DALLAS --(BUSINESS WIRE)--22.01.2020-- Pusten Sie die pinken Kerzen aus und wünschen Sie sich etwas! 2020 feiert Mary Kay Inc. in ihren wichtigsten Märkten rund um die Welt bedeutende Meilensteine. Ikone Mary Kay Ash, die aus einer Kleinstadt in Texas stammt, gründete ihre gleichnamige Marke im Jahr 1963. Die Marke entwickelte sich rasch zu einem globalen Phänomen mit Millionen unabhängiger Schönheitsberaterinnen in beinahe 40 Ländern. Während Schönheitstrends kommen und gehen, verdankt Mary Kay ihr Stehvermögen etwas, das niemals aus der Mode kommt: der Emanzipation der Frau und dem Willen, sich dem Gemeinwohl zu widmen. 'Auch wenn unsere innovativen Hautpflegeprodukte, trendige Farbkosmetik, Düfte und Körperpflegeprodukte seit über 56 Jahren bei Millionen Verbrauchern in aller Welt beliebt sind, ging es bei unserer Unternehmensgründung um mehr als nur Lippenstift', so Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bei Mary Kay. 'Unsere Gründerin Mary Kay Ash verfolgte mit ihrem Traumunternehmen zwei Ziele: wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen durch Unternehmertum zu schaffen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.' Wie ein frisch gewachster pinkfarbener Cadillac glänzt auch die ursprüngliche Vision von Mary Kay Ash weiter. Ihr bewährtes Geschäftsmodell hat unzähligen Frauen geholfen, ihren Geschäftssinn und Unternehmergeist durch ein wertorientiertes Unternehmen zu entwickeln und zu fördern, das von Stehvermögen zeugt. Mary Kay engagiert sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen für die Stärkung der Frauen und ihrer Familien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Krebsforschung, dem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, der Verschönerung unserer Kommunen und der Ermutigung von Kindern, ihre Träume zu verwirklichen. 2020 werden in den nachstehenden Märkten Meilensteine mit Festlichkeiten, Freiwilligenarbeit und Sonderveranstaltungen gefeiert, die von Mitarbeitern und unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen ausgerichtet werden. 5 Jahre Kolumbien 10 Jahre Armenien 15 Jahre Moldawien 20 Jahre Kasachstan Malaysia Philippinen Slowakei 25 Jahre China Portugal 40 Jahre Argentinien Über Mary Kay Mary Kay Ash, die als eine bedeutende Unternehmerin ihrer Generation einen wichtigen Betrag zur Durchbrechung gläserner Decken geleistet hat, gründete ihr Kosmetikunternehmen vor mehr als 56 Jahren mit drei Zielen: Frauen lohnende Möglichkeiten zu bieten, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert engagiert in die wissenschaftlichen Aspekte von Kosmetik sowie in die Herstellung hochmoderner Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Duftstoffe. Mary Kay engagiert sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen für die Stärkung der Frauen und ihrer Familien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Krebsforschung, dem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, der Verschönerung unserer Kommunen und der Ermutigung von Kindern, ihre Träume zu verwirklichen. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiter - mit einem Lippenstift nach dem anderen. Mehr dazu erfahren Sie unter MaryKay.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200122005847/de/ Kontakt:

Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom

972.687.5332 oder media@mkcorp.com



