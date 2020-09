02.09.2020 / 13:20



In dem Bemühen, lebensrettende Maßnahmen zur Verhinderung und Beendigung von Gewalt gegen Frauen zu unterstützen, einer globalen Pandemie im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die durch COVID-19 verschärft wird, haben sich Mary Kay Inc. und die Mary Kay Foundation^SM mit CARE USA, einem weltweit führenden humanitären Unternehmen, und dem United Nations Trust Fund zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen zusammengeschlossen (UN Trust Fund).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Melinda Foster Sellers, Chief People Officer at Mary Kay (Photo: Mary Kay Inc.)

Mehr als jede dritte Frau auf der Welt erlebt in ihrem Leben physische und/oder sexuelle Gewalt1. Diese alarmierenden Statistiken werden in Zeiten von Konflikten, Naturkatastrophen und Krisen noch verschärft. UN Women, die Einheit der Vereinten Nationen, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau einsetzt und den United Nations Trust Fund im Namen des UN-Systems verwaltet, hat unermüdlich auf die alarmierende Zunahme der Gewalt gegen Frauen während COVID-19 und deren dauerhafte Folgen aufmerksam gemacht und das Bewusstsein dafür geschärft, dass die Menschenrechte der Frauen im Zuge des Wiederaufbaus der Nationen gefährdet sind.

'Mary Kay setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, die Gewalt gegen Frauen und Mädchen überall zu beenden. Das ist Teil von dem, was wir sind', sagte Melinda Foster Sellers, Chief People Officer von Mary Kay Inc. 'Heute schließen wir uns mit dem UN-Treuhandfonds und CARE zusammen, zwei bemerkenswerten Verfechtern der Frauenrechte, die durch ihren sozialen Einfluss vor Ort, die Erhebung geschlechtsspezifischer Daten und ihre unermüdliche anwaltschaftliche Arbeit außergewöhnliche Erfolge erzielt haben. Gemeinsam sind wir entschlossener denn je, eine Welt frei von Gewalt gegen Frauen zu erreichen.'

'Seit 1999 setzt sich die Mary Kay Foundation^SM für ein Ende der häuslichen Gewalt ein', sagte Anne Crews, Vice President of Public Affairs bei Mary Kay und Vorstandsmitglied der The Mary Kay Foundation^SM. 'In den vergangenen 20 Jahren haben über 2.600 Unterkünfte, die sich für die Ausrottung geschlechtsspezifischer häuslicher Gewalt einsetzen, Zuschüsse in Höhe von insgesamt fast 47 Millionen USD erhalten. Wir haben über sechs Millionen Frauen und Mädchen unterstützt, die Schutz und Dienstleistungen suchen, um frei von Missbrauch zu sein. Unsere globalen Partnerschaften mit dem UN Trust Fund und CARE werden uns helfen, unseren Kampf für den Schutz von Frauen und Mädchen zu vertiefen und auszuweiten.'

Durch die laufende Arbeit ihrer vier Unternehmensstiftungen und diese jüngsten globalen Partnerschaften bekräftigt Mary Kay ihre Führungsrolle bei der Bekämpfung und Prävention von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, die von den Folgen der COVID-19-Pandemie besonders betroffen sind. Diese Initiativen manifestieren Mary Kays allgemeines Engagement für SDG 5: Die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen und alle Frauen und Mädchen zu ermächtigen.

* Durch ihre Partnerschaft mit dem UN-Treuhandfonds zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen wird Mary Kay zur Finanzierung von Projekten zum Schutz von Frauen und Mädchen in 70 Ländern und Gebieten beitragen.

Der UN-Treuhandfonds ist als einziger nachfrageorientierter, wettbewerbsorientierter Zuschussmechanismus, der auf die Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen spezialisiert ist, in einer einzigartigen Position, um zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen, indem er kontextrelevante Initiativen finanziert und Zuschussempfänger unterstützt, von denen viele kleine, von Frauen geführte Organisationen und Frauenrechtsorganisationen sind. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 durch den Beschluss 50/166 der UN-Generalversammlung hat der UN Trust Fund 572 Initiativen in 140 Ländern und Gebieten mit 175 Millionen USD unterstützt.

Die Stipendiaten des UN Trust Fund stehen an vorderster Front der Reaktion auf die seit Langem andauernde Pandemie der Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

In den letzten vier Jahren hat der UNO-Treuhandfonds über 22 Millionen Menschen mit Projekten zur Verhütung und Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen erreicht und die lebensverändernde Arbeit von Frauenrechts- und Frauenorganisationen in ihrer Eigenschaft an vorderster Front bei der Erbringung von Dienstleistungen für Überlebende und der Umsetzung von Gesetzen und Richtlinien ermöglicht. Mehr als eine Million Frauen und Mädchenprofitierten direkt von lebensrettenden Diensten, Empowerment-Aktivitäten und Schutz vor Gewalt, darunter mindestens 107.428 Überlebende von Gewalt. Allein im Jahr 2019 unterstützte der UN Trust Fund 137 Projekte und gewährte 79 neue Zuschüsse im Wert von 35 Millionen USD.

'Gewalt gegen Frauen ist die weltweit am weitesten verbreitete Menschenrechtsverletzung und kennt keine Grenzen', sagte Aldijana Sisic, Chief, UN Trust Fund zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen. 'Sie ist der schwerste Ausdruck von Diskriminierung, eine anhaltende Pandemie, die durch die gegenwärtige COVID-19-Krise noch verschärft wird. Die Sperrmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zusammen mit einem überlasteten Gesundheits- und Strafverfolgungssystem lassen Frauen und Mädchen, die Gewalt überlebt haben, in einem gefährlichen Schwebezustand zurück. In diesem Zusammenhang spielen Frauenorganisationen auf der ganzen Welt die zentrale Rolle als Ersthelferinnen für die Überlebenden. Jetzt ist es an der Zeit, ihre Kräfte zu bündeln, sie zu stärken und zu unterstützen, damit keine Frau und kein Mädchen allein hinter Mauern des Schweigens zurückbleibt. Wir danken unseren Partnern von Mary Kay, dass sie mit ihrem Beitrag zu dieser Arbeit mit gutem Beispiel vorangegangen sind und diesen Weg gemeinsam mit uns gehen.'

* Mary Kay wird CARE-Programme unterstützen, die gegen geschlechtsspezifische Gewalt kämpfen, und dazu beitragen, das Leben von Frauen und Mädchen in 100 Ländern und Gebieten zu verändern.

Frauen auf der ganzen Welt sind unverhältnismäßig stark von Armut und geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen und machen die Mehrheit der 1,4 Milliarden Menschen aus, die in extremer Armut leben. Aus diesem Grund engagiert sich CARE strategisch im Bereich Gender - und setzt sich unermüdlich für die Stimme und die Anführung von Frauen ein.

Die Nothilfe von CARE zur weltweiten COVID-19-Krise hat sich mit beispielloser Geschwindigkeit ausgeweitet. In 67 Ländern, die aufgrund der Pandemie zu einer humanitären Notsituation geworden sind, erreichte CARE etwa sechzehn Millionen Menschen durch direkte Programme und bot mehr als einer Million Menschen Schulungen und Informationen über Dienstleistungen zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen an. Da CARE die Notwendigkeit erkannte, die geschlechtsspezifischen Auswirkungen der COVID-19-Krise hervorzuheben, startete CARE am 31. März eine Globale Gender-Schnellanalyse zu COVID-19 (Rapid Gender Analysis, RGA), die in Absprache mit dem International Rescue Committee (IRC) durchgeführt wurde. Mary Kays Unterstützung wird durch die neuen Daten und Erkenntnisse, die die Globale Gender-Schnellanalyse zu COVID-19 in bisher 50 Ländern geliefert hat, in einzigartiger Weise untermauert. Die 50 Gender-Schnellanalysen von CARE zeigen, dass die Pandemie das Problem verschärft hat, wobei das südliche Afrika und Europa im Vordergrund stehen, sowie Berichte über Zehntausende von Frauen, die während der Abriegelung und der Einrichtung von Notunterkünften physischem oder sexuellem Missbrauch ausgesetzt sind.

Mary Kay Inc. und die Mary Kay Foundation^SM haben darüber hinaus einen Beitrag von 100.000 USD für internationale geschlechtsspezifische Gewalt-Hilfsbemühungen von Together For Her bereitgestellt, die bei CARE untergebracht sind. Die Mittel werden für Programme auf der ganzen Welt zur Unterstützung von Gewaltopfern und -überlebenden verwendet; für die Bereitstellung von PPE für Mitarbeiter, die Überlebende von Gewalt zu Gerichtsverhandlungen begleiten, und für die Lieferung von Lebensmitteln, Hygiene- und Reinigungsartikeln an weibliche Opfer, die psychologische, medizinische und temporäre Unterkünfte erhalten.

'Das Erreichen einer echten Gleichstellung von Frauen und die Ausrottung geschlechtsspezifischer Gewalt (Gender-based Violence, GBV) kann die Welt auf so viele Arten verändern', sagte Michelle Nunn, Präsidentin und CEO von CARE. 'In den am stärksten marginalisierten Gemeinschaften der Welt tragen Mädchen und Frauen die Hauptlast der Ungerechtigkeit. Allein die COVID-19-Krise könnte in den sechs Monaten der virusbedingten Lockdowns 31 Millionen weitere GBV-Fälle verursachen. Wir wissen, dass diese erschreckende Möglichkeit vermeidbar ist, und wir müssen gegen diese schrecklichen Missbräuche vorgehen, bevor sie geschehen. Investitionen in lokale Frauenbewegungen an der Basis gehören zu den höchsten und mächtigsten Gütern, die wir tun können, um sozialen und gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen.'

Wussten Sie es?

* Es wird geschätzt, dass von den 87.000 Frauen, die 2017 weltweit vorsätzlich getötet wurden, mehr als die Hälfte (58 Prozent) von Intimpartnern oder Familienmitgliedern getötet wurden. * Daher werden jeden Tag 137 Frauen weltweit von einem Mitglied ihrer eigenen Familie getötet.

* Etwa 650 Millionen Frauen und Mädchen auf der Welt haben heute vor ihrem 18. Lebensjahr geheiratet. Ungefähr 15 Millionen heranwachsende Mädchen (im Alter von 15 bis 19 Jahren) weltweit haben irgendwann in ihrem Leben erzwungenen Sex (erzwungenen Geschlechtsverkehr oder andere sexuelle Handlungen) erlebt.

Quelle: UN Trust Fund zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen, Jahresbericht 2019.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash war eine der ersten Frauen, denen es gelang, die 'gläserne Decke' in der Wirtschaft zu durchbrechen. Sie gründete ihr Kosmetikunternehmen vor mehr als 56 Jahren mit drei Zielen: lohnende Möglichkeiten für Frauen zu entwickeln, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert engagiert in die Wissenschaft der Schönheit sowie in die Herstellung hochmoderner Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik und Duftstoffe. Mary Kay engagiert sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen für die Stärkung von Frauen und ihren Familien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Krebsforschung, dem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, der Verschönerung unserer Gemeinden und der Ermutigung von Kindern, ihre Träume zu verwirklichen. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiterhin mit einem Lippenstift nach dem anderen. Mehr dazu erfahren Sie unter MaryKay.com.

Über The Mary Kay Foundation^SM

Gemäß Mary Kay Ashs Wunschtraum, das Leben von Frauen in aller Welt zu bereichern, beschafft und verteilt The Mary Kay Foundation^SM finanzielle Mittel, um sie in bahnbrechende Krebsforschung zu investieren und damit Heilmethoden für Krebs bei Frauen zu finden, und um der gegen Frauen gerichteten häuslichen Gewalt ein Ende zu setzen. Seit dem Jahr 1996 hat The Mary Kay Foundation^SM über 80 Millionen US-Dollar an Organisationen gespendet, die sich ihrer zweifachen Mission angeschlossen haben. Darüber hinaus unterstützt die Stiftung Sensibilisierungskampagnen und Programme zur Einbindung von Gemeinden und setzt sich für Rechtsvorschriften ein, welche die Gesundheit und Sicherheit von Frauen garantieren. Gemeinsam können wir die Welt zu einem besseren Ort für Frauen machen. Um mehr über Aufklärung, Fürsprache, ehrenamtliche Tätigkeiten und Spenden sowie die Teilnahme an der lebensrettenden Arbeit zur Unterstützung und Förderung von Frauen zu erfahren, gehen Sie zu marykayfoundation.org, finden Sie uns auf Facebook und Instagram oder folgen Sie uns auf Twitter.

Über den United Nations Trust Fund zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen

Der United Nations Trust Fund zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen (UN Trust Fund), der von UN-Frauen im Namen des UN-Systems verwaltet wird, ist der einzige globale Zuschussmechanismus, der sich ausschließlich der Beseitigung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen widmet. In den 24 Jahren seines Bestehens hat er 572 Organisationen unterstützt, die in innovative und evidenzbasierte Lösungen unter Führung der Zivilgesellschaft und in lebensverändernde Projekte investiert haben. Die finanzierten Projekte konzentrieren sich auf die Verhütung von Gewalt, die Umsetzung von Gesetzen und Richtlinien zur Bekämpfung und Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen und die Verbesserung des Zugangs zu grundlegenden Dienstleistungen für Überlebende. Erfahren Sie mehr unter untf.unwomen.org und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter.

Über CARE

CARE wurde 1945 mit der Schaffung des CARE Package(R) gegründet und ist eine führende humanitäre Organisation im Kampf gegen die weltweite Armut. CARE verfügt über mehr als sieben Jahrzehnte Erfahrung in der Bereitstellung von Nothilfe in Krisenzeiten. Unsere Nothilfemaßnahmen konzentrieren sich auf die Bedürfnisse der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen, insbesondere von Mädchen und Frauen. Im vergangenen Jahr war CARE in 100 Ländern tätig und erreichte fast 70 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.care.org.

Über Together for Her

Together for Her ist ein Aufruf zum Handeln, um solidarisch mit Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt zu sein, indem Gelder eingesetzt werden und die globale Antwort gegen häusliche Gewalt während der Zeit von COVID-19 unterstützt wird. Das Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), CARE und die Entertainment Industry Foundation (EIF) haben sich zusammengeschlossen, um den dringenden Bedarf an Ressourcen zu verstärken. Charlize und CTAOP stellten eine Leitspende zur Verfügung, und Charlize rief Frauen in aller Welt auf, ihre Kräfte zu bündeln und dazu beizutragen, ein Licht auf diese kritische Anstrengung zu werfen. Durch unsere gemeinsame Stimme stehen wir in Solidarität, um zu zeigen, dass wir gemeinsam stärker sind; wir sind Together for Her.

^1 Bericht der Weltgesundheitsorganisation. 2013

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

