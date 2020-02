2:00 | 15.02.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. DALLAS --(BUSINESS WIRE)--15.02.2020-- Mary Kay Inc., ein global tätiges Kosmetikunternehmen und einer der führenden Akteure bei Innovationen in der Hautpflege, hat kürzlich mit der Förderung des Generational Dermatology Palm Springs Symposium 2020, das vom 14. bis 16. Feb. stattfindet, an seine jahrzehntelange Unterstützung sowohl der Kosmetikbranche als auch der wissenschaftlichen Fachwelt angeknüpft. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200214005538/ de/ Dr. Lucy Gildea, Chief Scientific Officer of Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.) Dr. Lucy Gildea, Chief Scientific Officer of Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.) Generational Dermatology wurde von Dr. Wendy E. Roberts gegründet und verfolgt einen über mehrere Jahrzehnte ausgedehnten Ansatz, um sich das aktuelle Thema des alternden Patienten genauer anzusehen. Dabei geht es um medizinische, operative und ästhetische Dermatologie. Dieses Symposion richtet sich an Dermatologen und andere entscheidende Spezialisten in sämtlichen Phasen ihrer Laufbahn. Die Teilnehmer schließen sich im Omni Rancho Las Palmas, Rancho Mirage, großartigen Fachbereichen und wichtigen Meinungsführern an. 'Bei unserem Engagement für die Kosmetikwissenschaft geht es uns nicht nur um die Gestaltung neuer Mary Kay-Produkte', sagte Dr. Lucy Gildea, Chief Scientific Officer bei Mary Kay. 'Dank unserer Beteiligung an Veranstaltungen wie Generational Dermatology können wir uns mit Dermatologen über innovative Ideen und Ergebnisse austauschen und weiterhin Fortschritte für die Hautgesundheit fördern. Diese Konferenz ist auch deswegen etwas Besonderes für uns, weil unsere Kollegen in der Dermatologie damit während ihrer gesamten Laufbahn unterstützt werden.' Der Bereich Forschung und Entwicklung bei Mary Kay widmet sich der Entdeckung von Trends und Technologien, dank derer das Unternehmen bestechende Produkte entwickeln kann, die dem Verbraucher innovative Schönheitsvorteile bieten. Unter der Leitung von Dr. Lucy Gildea besteht das Forschungs- und Entwicklungsteam aus renommierten Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, die über Doktorgrade und andere höhere Abschlüsse in verschiedenen Disziplinen verfügen: Hautbiologie, Zellbiologie, Chemie, Biochemie und mehr. Generational Dermatology ist nur die neueste Veranstaltung, die Mary Kay 2020 gesponsert hat. Forschung und wissenschaftliche Fachwelt stärken hier das langjährige Engagent der Marke für den Fortschritt bei Forschung und Entwicklung für die Hautgesundheit. Mary Kay führt jedes Jahr Hunderttausende von wissenschaftlichen Tests an Produkten und Inhaltsstoffen durch, um die höchsten Standards an Sicherheit, Qualität und Leistung zu gewährleisten. Mary Kay hält mehr als 1.500 Patente für Produkte, Technologien und Verpackungsdesigns in ihrem globalen Portfolio. Im Jahr 2018 gab das Unternehmen die Eröffnung einer mehr als 100 Millionen USD teuren hochmodernen Fertigungs- sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Lewisville, Texas, bekannt. Über Mary Kay Mary Kay Ash, die als bedeutende Unternehmerin ihrer Generation einen wichtigen Beitrag zur Karriereförderung von Frauen geleistet hat, gründete ihr Kosmetikunternehmen vor mehr als 56 Jahren mit drei Zielen: Frauen lohnende Möglichkeiten zu bieten, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert engagiert in die wissenschaftlichen Aspekte von Kosmetik sowie in die Herstellung hochmoderner Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Duftstoffe. Mary Kay engagiert sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen für die Stärkung von Frauen und ihren Familien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Krebsforschung, dem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, der Verschönerung unserer Gemeinden und der Ermutigung von Kindern, ihre Träume zu verwirklichen. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiter - mit einem Lippenstift nach dem anderen. Mehr dazu erfahren Sie unter MaryKay.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200214005538/de/ Kontakt:

