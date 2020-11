2:00 | 18.11.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. RICHARDSON, Texas --(BUSINESS WIRE)--18.11.2020-- Mavenir, der branchenweit einzige End-to-End-Netzwerksoftware-Anbieter für 4G/ 5G-Netzwerke, gibt die Ernennung von Vishant Vora zum President, Global Customer Operations and Managed Services, bekannt, wo er die globalen End-to-End-Betriebsabläufe von Mavenir leiten wird, einschließlich Netzwerkdesign, -einführung und -implementierung, Lösungen und Systemintegrationsdienste, Managed Services und damit verbundene strategische Initiativen. 'Ich freue mich, Vishant bei Mavenir willkommen zu heißen. Er hat den Aufbau und die Verwaltung großer Mobilfunknetze geleitet. Er wird einen starken Fokus auf die Leitung unserer Betriebsabläufe legen und auch für die Leitung und das Wachstum unseres O-RAN-basierten nativen End-to-End-Cloud-Netzwerkes und des Managed-Services-Geschäfts verantwortlich sein', sagte Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir. 'Ich freue mich darauf, Mavenir in einer so aufregenden Zeit beizutreten', sagte Vishant. 'Mit seinem breiten Portfolio und seiner innovativen Technologie ist Mavenir gut positioniert, um es Betreibern zu ermöglichen, das Versprechen von 5G zu verwirklichen, und ich freue mich darauf, in dieser entscheidenden Zeit Teil von Mavenir zu sein.' Vishant kommt zu Mavenir von der Vodafone Group, wo er als Chief Technology Officer für Vodafone Idea in Indien tätig war, wo er für die Bereitstellung von Strategie, Personal, Budget und Gesamtlieferung für die technologischen Aspekte des Unternehmens verantwortlich war. Vishant spielte eine entscheidende Rolle bei der Integration von Vodafone und Idea im Jahr 2017, einschließlich der Leitung der Post-Merger-Integration der beiden Unternehmen und der Umwandlung des Unternehmens in ein 5G-fähiges digitales Telekommunikationsunternehmen. Vishant wird am Hauptsitz von Mavenir in Richardson, TX, angesiedelt sein und ab 16. November 2020 an Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir, berichten. Über Mavenir: Mavenir ist der einzige Anbieter von End-to-End- und Cloud-nativer Netzwerksoftware in der Branche. Sein Fokus liegt auf der Beschleunigung der Software-Netzwerktransformation und der Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (CSPs) durch das Angebot eines umfassenden End-to-End-Produktportfolios über alle Ebenen des Netzwerkinfrastruktur-Stack hinweg. Von 5G-Anwendungs-/Dienstleistungsebenen bis zu Packet-Core und RAN weist Mavenir die Richtung für entwickelte, Cloud-native Netzwerklösungen, die Endnutzern innovative und sichere Erfahrungen bieten. Durch die Nutzung von branchenführenden Innovationen in den Bereichen VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC und Virtualized RAN beschleunigt Mavenir die Netzwerktransformation für über 250 CSP-Kunden in mehr als 120 Ländern, die mehr als 50 % der Nutzer weltweit bedienen. Wir streben nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit von Kommunikationsdiensten beitragen. Durch Lösungen, welche die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungsmöglichkeiten, die dabei helfen, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter mavenir.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201117006317/de/ Kontakt:

