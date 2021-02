2:20 | 24.02.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. RICHARDSON, Texas --(BUSINESS WIRE)--24.02.2021-- Mavenir, der branchenweit einzige Anbieter von End-to-End-Netzwerksoftware und führend bei der Beschleunigung der Transformation von Softwarennetzwerken für Kommunikationsdienstanbieter (Communications Service Providers, kurz CSPs), hat heute eine strategische Zusammenarbeit mit Red Hat bekannt gegeben, um Mavenir-Anwendungen für Mobilfunknetze mit der Red Hat OpenShift Container Platform zu zertifizieren und Lösungen und Plattformen zu entwickeln, mit denen die mobile Infrastruktur auf die neue Zukunft mit Containern und 5G umgestellt werden kann. Unter Nutzung der cloudnativen Netzwerkfunktionen von Mavenir und der branchenführenden Kubernetes-Plattform für Unternehmen mit Red Hat OpenShift sollen gemeinsame Lösungspläne für die Umstellung auf 5G für die Mavenir-Workloads 5G Core, vRAN und IMS entwickelt werden. 'Wir sind stolz darauf, mit einem führenden Unternehmen wie Red Hat zusammenzuarbeiten, um unsere Workloads zu zertifizieren und die Fähigkeiten der cloudnativen Software von Mavenir weiterhin unter Beweis zu stellen', sagte Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir. 'Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um gemeinsam unsere Agilität zu demonstrieren, unseren Kunden qualitativ hochwertige Software zu liefern und das cloudnative 5G-Ökosystem zu stärken.' 'Moderne Netzwerke mit der Agilität und Flexibilität, die Kunden benötigen, basieren auf Open-Source-Technologien wie Kubernetes und Containern', sagte Paul Cormier, Präsident und CEO von Red Hat. 'Hier ist Red Hat branchenführend und wir freuen uns, mit Mavenir zusammenzuarbeiten, um dessen Workloads zu zertifizieren und Lösungen bereitzustellen, welche die Bereitstellung in Mobilfunknetzen vereinfachen. Red Hat OpenShift kann der Telekommunikationsbranche dabei helfen, 5G-Dienste wie massive maschinentypische Kommunikation und äußerst zuverlässige Kommunikation mit geringer Latenz mit größerer Flexibilität und Automatisierung in öffentlichen, privaten oder Hybrid-Clouds bereitzustellen.' Mavenir und Red Hat glauben, dass die Zukunft der Mobilkommunikation auf der offenen Hybrid-Cloud, Linux-Containern und cloudnativen Microservices basiert. Dies bietet sowohl Kommunikationsdienstanbietern als auch Unternehmen die Möglichkeit, eine Vielzahl von 5G-Diensten wie Network Slicing und Edge Computing auf agile und automatisierte Weise zu implementieren. Über Mavenir: Mavenir ist der branchenweit einzige Anbieter von cloudnativer End-to-End-Netzwerksoftware und Lösungs-/Systemintegration, der sich auf die Beschleunigung der Softwarenetzwerktransformation für Kommunikationsdienstanbieter (Communications Service Providers, CSPs) und Unternehmen konzentriert. Die Nutzung von Innovationen im Bereich Mobile Core mit IMS (VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)) und Packet Core (vEPC, 5G Core) sowie Radio Access/ Edge (OpenRAN, Private Networks, MEC) und mobilen Diensten und Anwendungen wie Digital Enablement, Security, Edge Analytics und AI Mavenir beschleunigt die Automatisierung und Transformation digitaler Netzwerke für mehr als 250 CSP-Kunden in über 120 Ländern, die über 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Mavenir strebt nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit beitragen. Durch Lösungen, welche die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Web-Ebene voranbringen, unterstützt Mavenir CSPs und Unternehmen bei Kostensenkung, Umsatzgenerierung und Umsatzschutz. www.mavenir.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210223006214/de/ Kontakt:

